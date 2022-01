Con la diffusione sempre maggiore di dispositivi per la smart home, anche la videosorveglianza può essere facilmente eseguita in autonomia, acquistando una videocamera WiFi da posizionare in casa o in giardino. Vediamo oggi quali sono le migliori opzioni per una telecamera WiFi da esterno, in grado quindi di resistere a temperature estreme – sia fredde che calde – oltre che a pioggia e neve, così da poter sempre controllare il giardino, il terrazzo o la macchina parcheggiata sul vialetto.

Arlo Pro 4: la cam più completa

Il produttore indubbiamente più famoso quando si tratta di telecamere di sorveglianza è Arlo, con una gamma molto ampia di prodotti per tutte le esigenze. Arlo Pro 4 è la telecamera con risoluzione 2K che non richiede il collegamento ad una base ma si collega direttamente al WiFi di casa. Possiamo fissarla ad una parete o semplicemente poggiarla su un muretto, con la libertà di spostarla in qualsiasi momento. Sono compresi un faretto a LED e una sirena integrata, mentre la batteria può durare fino a 6 mesi.

Arlo Essential Spotlight: qualità al miglior prezzo

Per chi vuole spendere meno Arlo, che ricordiamo fa parte del noto gruppo Verisure, ha una soluzione più a buon mercato con la Arlo Essential Spotlight, che ha praticamente tutte le caratteristiche del modello appena esaminato ma cattura video a una risoluzione inferiore e pari a 1080p. Per il resto rimangono il faretto a LED per illuminare la scena, la visione notturna e l’audio a due vie. Disponibile anche in versione XL con batteria più capiente.

eufyCam 2C: registrazioni sempre al sicuro nell’unità di base

Anche eufy, brand dedicato alla smart home del gruppo Anker, ha la sua ampia gamma di telecamere da esterno così da poter soddisfare qualsiasi esigenza. Abbiamo scelto le eufyCam 2C, con risoluzione FHD, design compatto e ben 6 mesi di autonomia. La visione notturna con LED a infrarossi è migliorata dalla presenza di un faretto a doppio LED mentre le registrazioni sono conservate in una unità di base, così da non perderle anche in caso di furto o danneggiamento della cam. Disponibile anche in versione Pro con risoluzione 2K.

EZVIZ BC1C: la cam con memoria integrata

EZVIZ è la divisione consumer del colosso della videosorveglianza HikVision, e propone diverse telecamere da esterno di ottima qualità. Fra queste la EZVIZ BC1C ha batteria in grado di raggiungere fino a 7 mesi di autonomia, una memoria di 32GB integrata e tutte le caratteristiche che possiamo desiderare da una videocamera di sorveglianza, compreso il doppio faretto a LED per la visione notturna a colori. Possiamo anche acquistare il pannello solare EZVIZ per mantenere la cam sempre alimentata.

Tapo C310: la più economica

Tapo è il brand che TP-Link ha creato per i suoi dispositivi dedicati alla smart home, mantenendo un occhio di riguardo alla connettività grazie all'esperienza maturata con i suoi ottimi router. Ciononostante l'azienda propone modelli di telecamera a prezzi veramente accessibili, pur mantenendo tutte le funzioni che cerchiamo in un sistema di videosorveglianza. Tapo C310 con risoluzione FHD è decisamente low-cost, ma anche la versione QHD – che oltre alla maggiore definizione aggiunge anche due LED per la visione notturna a colori – è disponibile ad un prezzo altamente competitivo.

