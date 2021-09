In ogni postazione per PC è necessario dotarsi di accessori che facilitino il lavoro, e che lo rendano più confortevole e veloce. Tra i prodotti fondamentali in questo senso ci sono anche i tappetini per mouse. Sono la soluzione ideale per utilizzare il puntatore in comodità, così da evitare anche problemi fisici. Servono anche per perfezionare operazioni di precisione o di progettazione. Sul mercato esistono diversi accessori di questo tipo, ma quali sono i migliori tappetini per mouse? In questo approfondimento andremo alla scoperta dei prodotti più apprezzati e acquistati dagli utenti. Prima però vediamo nel dettaglio a cosa servono i tappetini.

A cosa servono i tappetini per mouse?

I tappetini per mouse sono un elemento assolutamente immancabile per tutti coloro che lavorano ogni giorno al PC e per le lunghe sessioni gaming dei videogiocatori. Nonostante molti utenti abbiano deciso di non utilizzare più questo tipo di accessorio, per un uso professionale del mouse risulta veramente fondamentale. Questo perchè, per merito del tappetino, il puntatore del mouse lavora con più precisione. Le differenze nei risultati sono notevoli.

Ma le maggiori performance non sono l'unico beneficio che si può riscontrare dall'utilizzo di questi tappetini. Bisogna citare il riposo articolare che garantiscono, la minor corrosione del mouse, la presa migliore da parte della mano, la semplificazione dello scorrimento del puntatore, l'eliminazione degli accumuli di polvere e molti altri tangibili.

Migliori tappetini per mouse: i modelli consigliati

Fatta questa panoramica riguardante il funzionamento e i benefici dei tappetini per mouse, ora possiamo andare alla scoperta dei prodotti più interessanti in circolazione, consigliati sia per le loro caratteristiche che per il rapporto qualità-prezzo di cui godono.

Tappetino per mouse Fellowes

Questo tappetino ha la superficie superiore in poliestere e offre prestazioni di tracciamento migliorate, con la base in schiuma antiscivolo durevole e facile da pulire. Garantisce un movimento pieno e naturale, senza perdere il contatto con il mouse. Inoltre, allevia la pressione sul polso: ciò evita la sindrome del tunnel carpale. Resiste all'acqua e si può pulire con un panno. Un prodotto molto economico adatto a tutti gli usi. Disponibile in diverse colorazioni.

Prezzo Amazon: 13,9 euro

Tappetino per mouse Xergur con LED RGB

Questo modello di tappetino è progettato per offrire alta precisione nei duelli di gioco, in modo da poter garantire la vittoria ogni volta con meno sforzo. È possibile utilizzare questo tappetino per mouse da gioco con tastiera meccanica retroilluminata Xergur. Progettato con fibra superfine intrecciata, con una superficie liscia e micro-strutturata, navigazione precisa. Garantisce che ogni movimento del mouse sia tradotto in movimento del cursore, in modo da poter godere il gioco. Inoltre, ha la base in gomma antiscivolo. E' alimentato da USB, plug and play. Nessun driver necessario.

Prezzo Amazon: 16,99 euro

Tappetini per mouse Amazon Basics

Il tappetini per mouse targato Amazon è adatto a tutti i mouse, ed è uno dei modelli migliori per il suo rapporto qualità-prezzo. Ideale anche per giocatori e grafici, possiede poggiapolsi in gel che si adatta al tuo polso, che aiuta così a ridurre le tensioni sul polso e offre sostegno e comodità. La superficie in tessuto di alta qualità ha una scorrevolezza notevole; Possiede inoltre una base gommata molto spessa, che mantiene il tappetino stabile al suo posto. Misura 20,32 x 25,4 cm.

Prezzo Amazon: 6,89 euro

HP Gaming Omen Mouse Pad

L'HP Gaming Omen Mouse Pad ha la base in gomma antiscivolo ottimizzata per il sensore ottico del mouse da gioco, con uno spessore di soli 4 mm, è testato per resistere a 250 km di movimento del mouse. Grazie alla sua ampia superficie, offre spazio per movimenti fluidi e scorrevoli, anche con le impostazioni DPI più basse.

Prezzo Amazon: 18,99 euro

Tappetini per mouse Anpollo

Realizzato in tessuto di buona qualità e base di gomma non scivolosa che impugna saldamente il desktop.

È attento all'ambiente, non tossico e sicuro da usare, si tratta di un tappetino mouse ergonomico con pad in gel che offre comfort e supporto per il polso. Il cuscinetto da polso di cui dispone si adatta alla posizione della mano, riducendo le tensioni eccessive sul polso. E grazie ad esso è possibile migliorare le prestazioni del mouse per un tracciamento preciso. Ha un rivestimento impermeabile e bordi rinforzati, che evitano la deformazione o danni del tappetino. Può essere utilizzato con tutti i tipi di dispositivi mouse. Perfetto per l'ufficio e il gioco.

Prezzo Amazon: 7,04 euro