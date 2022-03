I supporti per smartphone da moto sono fra gli accessori indispensabili per ogni motociclista. Il suo scopo, analogamente a quello pensato per automobili, è proprio quello di sostenere con sicurezza e fissare saldamente il proprio dispositivo smart direttamente al mezzo. I vantaggi sono molteplici: innanzitutto, in questo modo, è possibile avere sempre lo smartphone sott'occhio evitando di lasciarlo in tasca, dove potrebbe rischiare di perdersi. Una volta agganciato alla moto sarà possibile utilizzare il telefono per diversi scopi, come ad esempio calcolare un percorso attraverso il sistema GPS, scattare fotografie e video (come se fosse una sorta di dash cam) ed eventualmente effettuare telefonate.

In commercio esistono diversi modelli di supporti per smartphone. I più diffusi ed utilizzati sono quelli che si fissano direttamente al manubrio, mentre per alcuni tipi di mezzo il più indicato è quello da agganciare al serbatoio. Per quanto riguarda le tipologie, fra i più funzionali troviamo quelli a pinze in cui inserire lo smartphone, che viene così fissato su tutti e quattro gli angoli, ma esistono anche i supporti impermeabili e quelli che funzionano con apposita cover. A differenza dei modelli per auto, non è possibile – per ovvi motivi – utilizzare i modelli magnetici. In questo articolo abbiamo selezionato cinque fra i migliori supporti per smartphone da moto, che oscillano in un range di prezzo dai 6 euro per i modelli più semplici ai 70 per quelli più complessi.

Porta cellulare moto impermeabile

Si tratta di un modello impermeabile, con chiusura a cerniera ermetica che impedisce il al telefonino di bagnarsi durante gli acquazzoni. Tuttavia, nonostante sia chiuso all'interno di un contenitore, è possibile continuare ad utilizzare il touch screen grazie al frontale trasparente e tattile. Inoltre è presente un foro passacavo per il cavo di alimentazione. Dispone di sistema di fissaggio rapido universale direttamente al manubrio del mezzo con interno antigraffio e braccio orientabile per scegliere liberamente la posizione in cui vogliamo disporlo. All'interno del contenitore troviamo anche un comodo spazio portacarte.

Il prezzo per questo supporto impermeabile è di 24,90 euro, con spedizione gratuita standard. Grazie al sistema di aggancio a manubrio, è utilizzabile senza problemi anche su bicicletta. La restituzione è possibile entro 30 giorni dall'acquisto, ma le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente.

SP Connect Cellulare Da Moto Supporto Smartphone

Il più costoso fra i supporti per smartphone da moto è l'SP Connect. Per utilizzare al 100% le funzionalità di questo accessorio, infatti, è necessario dotarsi di una custodia per telefono SP Connect (o altri dispositivi compatibili), venduti però separatamente. Punto di forza è la staffa, fresata a CNC da alluminio aeronautico estremamente robusto che si adatta sia ai manubri standard che a quelli sovradimesionati. Nello specifico si parla di diametro 2,22 / 2,54 / 2,86 / 3,17 centimetri. Altra interessante caratteristica è lo smorzamento delle vibrazioni, che permette di ottenere immagini e registrazioni video sempre nitide e pulite. Nota importante per i modelli con stabilizzatore d'immagine meccanico (come gli iPhone 11): per evitare eventuali danni alla fotocamera a causa delle normali vibrazioni del mezzo, è consigliabile acquistare un modulo antivibrazione SP Connect, un accessorio extra che previene il fenomeno.

Per quanto riguarda il prezzo, in questo caso è il più elevato: 72,90 euro, giustificato dall'estrema robustezza dell'accessorio. La spedizione economica è gratuita e la restituzione è disponibile entro 14 giorni. Dopodiché si otterrà il rimborso completo, anche se le spese di spedizione sono a carico dell'acquirente.

MYCARBON Supporto da Moto e Bici per Smartphone

Tra i supporti per smartphone da moto MYCARBON è un modello classico, adatto sia alle moto che alle biciclette grazie al sistema di fissaggio potente con rivestimento interno in gomma, filettato e antiscivolo che assicura stabilità al dispositivo. Lo smartphone è assicurato da una retina elastica e dalle pinze, nel quale il telefono viene fissato con forza garantendo sicurezza anche dopo un uso prolungato. La larghezza tra le due pinze va da 50 mm fino a 100 mm, rendendola perciò compatibile con la maggior parte dei dispositivi: quelli indicati dal produttore sono iPhone X, 8 e 8 plus, 7 e 7 olus, 6S e 6S+, 5S e 5C, Samsung Galaxy S7, S6, S5, G4, G3, G2, P8, P9, BQ Aquaris HTC, Nexus. Ma qualsiasi telefonino di quelle dimensioni è perfettamente compatibile con l'accessorio.

Altra caratteristica è il design antigraffio, che si aggiunge al sistema antiscivolo in gomma. La sezione a diretto contatto con il cellulare, invece, è realizzata in materiale poliestere e silicone di ottima qualità, in grado di ridurre significativamente la probabilità di graffi o urti. Il supporto è ruotabile a 360° grazie ad un sistema a sfera, sia per la visualizzazione verticale che per quella orizzontale. Il montaggio è piuttosto semplice: basterà ruotare la vita in acciaio inox dell'aggancio e montarlo sul manubrio. Non c'è bisogno di altri strumenti. È compatibile con manubri dal diametro fra i 18 e i 32 mm, ideale per biciclette, MTB, moto e scooter, ma anche tapis roulant.

Il prezzo per questo accessorio è di 26,34 euro, con spedizione gratis in due giorni. Il tempo di rimborso, in questo caso, è esteso a 60 giorni e ad occuparsi delle spese di spedizione sarà il venditore stesso.

Supporto Porta Cellulare Smartphone

Tra i supporti per smartphone da moto è forse fra i più economici in commercio, questo supporto è realizzato in silicone premium che – al contrario delle controparti in plastica – è in grado di assorbire le vibrazioni. Il telefono viene saldamente legato attraverso fasce elastiche, assicurando fermezza e stabilità anche in tratti rocciosi e ripidi. L'accessorio è infatti compatibile non soltanto con moto, ma anche con biciclette. È regolabile e adatto ad un manubrio da 0,59” – 1,77” (pari a 1,4 cm – 4,4 cm, circa).

Dal momento che si tratta di un prodotto in silicone, anche la compatibilità con i vari modelli di smartphone è piuttosto vasta. Il produttore indica, per la precisione: iPhone 12 Mini/12/12 Pro/11/Pro Max/X/XS/XR/XS MAX/8 Plus/8/7 Plus/7, Samsung Galaxy S20/S10/S10 e/S10 Plus/S9 Plus/S8 Plus/S9/S8/Note 9/Note 8. Ma qualsiasi dispositivo con dimensioni dello schermo da 3,5” a 6,5” è perfettamente compatibile. Caratteristica importante è la possibilità di regolare liberamente il telefono in qualsiasi angolazione, fino a 360° di rotazione, per ottenere così la massima flessibilità e adattare l'inclinazione del cellulare in base alle proprie esigenze. L'installazione, infine, è piuttosto rapida e non c'è bisogno di alcuna vite o attrezzo extra. Basta sganciare e riagganciare il supporto, come se fosse un orologio da polso.

Il prezzo, come abbiamo anticipato, si colloca fra i più economici a soli 6,90 euro , con spedizione gratis in tre giorni. Il rimborso è possibile entro 10 giorni, a carico dell'acquirente. Tuttavia è bene notare che il prodotto verrà spedito in “bulk”, ovvero senza confezione.

PORTA CELLULARE BICI MOTO

Questo supporto, a differenza del precedente, presenta un design a quattro angoli per agganciare e sganciare saldamente il telefono senza il rischio di graffiarlo. È realizzato in caucciù antiscivolo, che garantisce presa sicura del dispositivo. Si tratta di un prodotto sicuro e anti-caduta grazie al blocco automatico e all'ingranaggio a rotella che blocca il dispositivo e regola l'ampiezza del supporto, per renderlo compatibile con tutte le misure.

Tutti gli smartphone con dimensioni dello schermo da 3,5” a 6,7” possono alloggiare saldamente; il venditore ha pertanto indicato alcuni modelli compatibili: iPhone 12 Pro Max / 12 Mini / 12 Pro / 12 / 11 Pro Max / 11 Pro / 11/ XS Max / XR / X / XS, Samsung Galaxy S20 / S9 Plus / S8 Plus, LG G5 / G4 e Google Pixel. Installazione e rimozione sono infine facilitate, senza necessità di strumenti esterni, grazie alle due guarnizioni in gomma presenti sul supporto. È compatibile con manubri di motociclette con spessore da 22-30 cm, ma anche per bici, carrelli, passeggini e altro. Una volta inserito nel supporto, il dispositivo può essere ruotato liberamente in qualsiasi angolazione offrendo massima flessibilità per una perfetta visuale. In più, grazie al design “anti-shake”, qualsiasi telefonino resterà fermo, saldo e stabile, anche con sollecitazioni della strada.

Il prezzo è piuttosto abbordabile: 10,90 euro ed è disponibile in più colori. La spedizione è gratis in 2 giorni, mentre il reso è possibile entro 30 giorni con spese a carico dell'acquirente.