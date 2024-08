I migliori notebook HP del 2024 (guida e offerte speciali)

Al giorno d’oggi, possedere un computer è più che essenziale. Soprattutto con la maggiore tendenza a lavorare da remoto, un componente che non può mancare è un computer portatile, grazie al quale è possibile portare con sé tutto ciò di cui si ha bisogno a prescindere dalla meta. Ciò non deve essere per forza confinato all’ambito professionale; un portatile, infatti, può tornare molto utile per accedere ai propri videogiochi preferiti in qualsiasi momento, oppure per avere a portata di mano programmi di editing.

Che sia per lavoro o per hobby, ci sono moltissimi motivi per avere sempre con sé un computer, ed è per questo che abbiamo voluto realizzare questa guida sui migliori notebook HP, un particolare tipo di computer portatile caratterizzato da dimensioni compatte, rendendolo molto più versatile e adatto da trasportare.

Sono diversi i fattori da considerare prima di scegliere il notebook perfetto. Non solo il prezzo, bensì anche la performance del dispositivo, data dai componenti dei quali è fatto. Di seguito, quindi, vi mostreremo nel dettaglio i migliori sul mercato, e poi vedremo nel dettaglio tutto ciò che è necessario in un notebook in base alle proprie esigenze.

La nostra classifica di notebook HP per qualità-prezzo

Tutti i notebook qui di seguito sono stati scelti in base alla fascia di prezzo alla quale appartengono. Se quindi avete già stabilito un budget, vi basterà scegliere quello che più si avvicina alla vostra cifra, altrimenti potrete comunque trovare quello che più fa al caso vostro, in base all’utilizzo che andrete a farne.

Omen Gaming 17

📐 Dimensioni schermo: 17,3 pollici ⚖️ Peso: 2,78 kg 🎨 Risoluzione: 2K ⚙️ CPU: Intel Core i9-13900HX 🔌 Connettività: x3 USB-A, x1 USB-C, x1 HDMI 2.1, x1 Mini DisplayPort 💿 RAM: 32 GB 💾 SSD: 1 TB 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💰Garanzia: 1 anno 🔋Autonomia batteria: fino a 4 ore e 45 minuti 🛒 Prezzo: € 2,699,00

La prima opzione di questa lista rientra in una fascia di prezzo piuttosto alta: stiamo parlando dell’Omen 17, un notebook HP con tastiera retroilluminata dotato degli hardware più all’avanguardia del momento che nasce principalmente per il gaming, ma che si rivela un’ottima opzione anche per pressoché qualsiasi altra attività, come l’editing video o programmazione. Questo gioiellino, infatti, innanzitutto presenta una scheda video NVIDIA GeForce RTX 4080 con 12 GB di VRAM e un processore i9-13900HX, affiancati a ben 32 GB di RAM. Queste caratteristiche, ben più alte della media, sono ciò che rendono questo notebook adatto a tutte le mansioni citate poc’anzi, e molto altro.

Oltre a ciò, presenta un display piuttosto grande rispetto a un normale notebook: questo è infatti da 17,3 pollici, e ha una risoluzione a 2K, per cui anche qui si rivela eccellente per guardare film o serie TV. Per il resto, è dotato di una SSD da 1 TB e un sistema operativo Windows 11. Insomma, consigliamo di dare una possibilità a questo prodotto a chiunque sia alla ricerca di un computer portatile che possa sostituire in tutto e per tutto il PC da casa quando si è fuori.

Pro Hardware top di gamma

Adatto per qualsiasi attività

Tasti macro sulla tastiera

Ottime opzioni di connettività Contro Un po' pesante

Durata della batteria migliorabile

Si surriscalda facilmente

Spectre x360 16

📐 Dimensioni schermo: 16 pollici ⚖️ Peso: 2,15 kg 🎨 Risoluzione: 4K ⚙️ CPU: Intel Core i7-1355U 🔌 Connettività: 1x USB-A, 2x USB-C, x1 HDMI 2.1, x1 AC 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 1 TB 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💰 Garanzia: 1 anno 🔋Autonomia batteria: fino a 16 ore e 15 minuti 🛒 Prezzo: € 1,463,06

Un altro ottimo prodotto appartenente alla fascia alta, ma più abbordabile, è l’HP Spectre notebook, in particolare lo Spectre x360 16. Partiamo subito da ciò che contraddistingue questo notebook da tutti gli altri, ossia la possibilità di trasformarlo in un tablet, grazie allo schermo che, oltre a essere touch, può essere ruotato di 360 gradi, andando a sfruttare la tastiera come appoggio per il monitor.

Ci troviamo davanti a un dispositivo ben bilanciato dal punto di vista dei componenti. Questo notebook HP i7 è infatti fornito con 16 GB di RAM, un processore con scheda grafica integrata abbastanza potente, 1 TB di spazio di SSD e, dulcis in fundo, una risoluzione a 4K. In conclusione, questo notebook è ottimo per guardare film o serie TV in alta qualità, mentre è più che sufficiente per poter effettuare altre attività come gaming, programmazione o editing video, senza però troppe pretese.

Pro Batteria durevole

Risoluzione in 4K

Ottimo sistema di raffreddamento

Notebook 2 in 1 con schermo touch Contro Scarsa connettività

Envy x360

📐 Dimensioni schermo: 13,3 pollici ⚖️ Peso: 2,15 kg 🎨 Risoluzione: Full HD ⚙️ CPU: Intel Core Ultra 5 125U 🔌 Connettività: x2 USB-A, x1 USB-C, x1 HDMI 2.0, x1 AC 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 512 GB 💻 Sistema Operativo: Windows 10 Home 💰 Garanzia: 1 anno 🔋 Autonomia batteria: fino a 11 ore e 30 minuti 🛒 Prezzo: € 1,300,12

Rimaniamo all’interno della fascia alta presentandovi uno degli Envy HP notebook migliori tra tutte le sue varianti, ossia l’Envy x360, un altro computer portatile convertibile proprio come quello precedente. Questo, però, presenta diverse differenze: innanzitutto è dotato di un display che, seppur touch, risulta essere ben più contenuto, sia per quanto riguarda la dimensione di 13,3 pollici, e sia per la risoluzione, la quale è in Full HD. Oltre a ciò, però, lo schermo è dotato di tecnologia OLED, rendendolo perfetto per la visione di film o serie TV.

Il resto dei componenti sono abbastanza potenti da poter supportare qualsiasi tipo di attività basilare. Grazie ai suoi 16 GB di RAM e alla sua CPU Intel Core Ultra 5 125U dotata di scheda video integrata, infatti, questo dispositivo permette di guardare i propri programmi preferiti in alta qualità, ma anche videogiocare o altre attività come l’editing video — ovviamente il tutto senza grosse pretese. Se quindi si ha bisogno di un notebook per portare a termini lavori non troppo imponenti, questo dispositivo potrebbe essere la scelta giusta.

Pro Notebook 2 in 1 con schermo touch

Schermo OLED

Batteria durevole

Buona versatilità, questo PC può essere usato dal gaming all'editing Contro Performance CPU migliorabile

Victus Gaming 15

📐 Dimensioni schermo: 15,6 pollici ⚖️ Peso: 2,29 kg 🎨 Risoluzione: Full HD ⚙️ CPU: AMD Ryzen 5 7535HS 🔌 Connettività: x2 USB-A, x1 USB-C, x1 HDMI 2.1 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 512 GB 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💰Garanzia: 2 anni 🔋Autonomia batteria: fino a 6 ore 🛒 Prezzo: € 897,99

Partiamo con le nostre opzioni appartenenti alla fascia media, cominciando subito con il Victus Gaming 15 il quale, come suggerisce il suo nome, è maggiormente indicato per chi ha bisogno di un notebook per videogiocare. A tal riguardo, il computer ha tutto ciò di cui si può aver bisogno: i 16 GB di RAM minimi al giorno d’oggi per giocare ai titoli del momento, una CPU piuttosto potente e una scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 2050, adatta per pressoché qualsiasi gioco a impostazioni massime, e a impostazioni medio-alte per quelli più recenti.

Oltre al gaming, un notebook del genere può essere adatto anche per altre attività come la programmazione o l’editing video. Per quest’ultima, però, c’è da notare che l’SSD da 512 GB potrebbe non essere sufficiente per lavorare a progetti impegnativi, dal punto di vista dello spazio. Nonostante ciò, questo dispositivo potrebbe essere una buona scelta per chi è alla ricerca di un computer portatile che possa essere utilizzato per più scopi, con una maggiore concentrazione sul lato gaming.

Pro Processore ottimo

Perfetto per il gaming

Scheda grafica dedicata e di alto livello Contro Poco spazio di archiviazione in proporzione al suo scopo

Batteria non molto durevole

Zbook Firefly

📐 Dimensioni schermo: 15,6 pollici ⚖️ Peso: 1,7 kg 🎨 Risoluzione: Full HD ⚙️ CPU: Intel Core i5-1135G7 🔌 Connettività: x2 USB-A, x2 USB-C, x1 HDMI 2.0, DisplayPort 1.4 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 512 GB 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 💰Garanzia: 3 anni 🔋Autonomia batteria: fino a 14 ore 🛒 Prezzo: € 585,22

Proseguiamo con il prossimo dispositivo di fascia media, lo Zbook Firefly. I punti forti di questo notebook stanno innanzitutto nell’autonomia elevata della batteria, più che sufficiente per un utilizzo continuativo durante tutta la giornata. Ciò può tornare molto utile nel caso in cui lo si usi per ragioni lavorative, e a questo va affiancata la presenza di Windows 11 Pro incluso nel pacchetto. Un’ottima combinazione, quindi, per chi deve acquistare un computer portatile per lavori da ufficio, ma anche per attività più leggere come la visione di film o serie TV.

Per attività più impegnative invece, come ad esempio la programmazione, l’editing video o il gaming, non raccomandiamo in modo particolare questo notebook. Nonostante sia dotato di 16 GB di RAM e di una SSD da 512 GB, infatti, lo Zbook Firefly non performa in maniera ottimale quando messo sotto sforzo, andando a gravare quindi sulla sua efficienza. Per il suo prezzo, però, ci sentiamo comunque di consigliarvi questo prodotto.

Pro Ottima durata della batteria

Compatto e facilmente trasportabile

Pacchetto Windows 11 Pro incluso nel prezzo

Prezzo conveniente Contro Gestione delle temperature elevate da migliorare

La CPU non regge attività troppo impegnative

HP 9S848EA

📐 Dimensioni schermo: 15,6 pollici ⚖️ Peso: 1,7 kg 🎨 Risoluzione: Full HD ⚙️ CPU: Intel Core i5-1235U 🔌 Connettività: x2 USB-A, x1 USB-C, x1 HDMI 1.4b 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 512 GB 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💰Garanzia: 2 anni 🔋Autonomia batteria: fino a 7 ore e 30 minuti 🛒 Prezzo: € 539,99

Un altro buon dispositivo nella fascia media è l’HP 9S848EA, dotato di uno schermo da 15,6 pollici e una risoluzione in Full HD, adatta per la visione di film e serie TV. Risulta essere anche piuttosto compatto, rendendolo facilmente trasportabile senza troppi ingombri. Il portatile vanta poi una CPU discreta la quale, affiancata a 16 GB di RAM, rende questo prodotto più che consigliato ad esempio per programmatori.

Se il 9S848EA garantisce buone performance nei campi appena citati, ciò non si può dire per altre attività come il gaming o l’editing video. Ciò è infatti dovuto alla scheda video integrata, la quale non è capace di gestire moli di lavoro elevate.

Pro Compatto e facile da trasportare

Processore potente

Ricarica veloce Contro Manifattura dei materiali migliorabile

250 G9

📐 Dimensioni schermo: 15,6 pollici ⚖️ Peso: 1,74 kg 🎨 Risoluzione: Full HD ⚙️ CPU: Intel Core i5-1235U 🔌 Connettività: x2 USB-A, x1 USB-C, x1 HDMI 1.4b 💿 RAM: 16 GB 💾 SSD: 512 GB 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Pro 💰 Garanzia: 1 anno 🔋Autonomia batteria: fino a 5 ore 🛒 Prezzo: € 439,00

Adesso ci addentriamo nei notebook di fascia bassa, e cominciamo con il 250 G9, un ottimo computer per semplice uso personale. È infatti dotato di una RAM da 8 GB, una SSD da 512 GB, e un processore con scheda video integrata. Anche in questo caso ci troviamo dinanzi a un notebook con un’ottima CPU che può far comodo ai programmatori, ma essendo dotato soltanto di, appunto, 8 GB di RAM, potrebbe non essere l’opzione migliore. In alternativa, però, si può anche estendere la RAM qualora necessario, fino a un massimo di 32 GB.

Caratteristiche del genere sono quindi più che adatte per lavori da ufficio, per navigare il web o per visionare film/serie TV, mentre non ci si può aspettare di usare questo computer per attività più impegnative.

Pro Buon rapporto qualità/prezzo

Compatto e leggero

Processore potente Contro La durata della batteria è di sole 5 ore

Poca RAM, 8GB sono pochi per le attività più impegnative

Pavilion 15

📐 Dimensioni schermo: 15,6 pollici ⚖️ Peso: 1,74 kg 🎨 Risoluzione: Full HD ⚙️ CPU: Intel U300 🔌 Connettività: x2 USB-A, x1 USB-C, x1 DisplayPort 1.4, x1 HDMI 2.1 💿 RAM: 4 GB 💾 SSD: 256 GB 💻 Sistema Operativo: Windows 11 Home 💰Garanzia: 1 anno 🔋Autonomia batteria: fino a 7 ore e 45 minuti 🛒 Prezzo: € 368,68

La prossima entry tra i notebook di fascia bassa è l’HP notebook Pavilion 15, una delle migliori scelte per chi vuole portarsi a casa un computer portatile solo per uso personale. Questo dispositivo è ottimo per guardare film o serie TV in qualsiasi momento senza doversi accontentare delle dimensioni ridotte dello schermo del proprio telefono. Il Pavilion 15, ha uno schermo da 15,6 pollici, che è più o meno la misura standard dei computer portatili di fascia più alta.

Il dispositivo si rivela più che necessario anche per lavori da ufficio, ma senza troppo impegno. Con una RAM da 4 GB e una CPU non troppo potente, infatti, non ci si può aspettare di utilizzare questo notebook per attività come programmazione o editing video, ma più per lavori nei quali è sufficiente sfruttare il web o elaboratori di testi come Word.

Pro Buon rapporto qualità/prezzo

Buona connettività

Schermo da 15.6 pollici comodo per lavorare, guardare film e navigare sul Web con facilità Contro Poca RAM, dunque adatto soltanto per attività poco impegnative

Chromebook 14A

📐 Dimensioni schermo: 14 pollici ⚖️ Peso: 1,46 kg 🎨 Risoluzione: Full HD ⚙️ CPU: Intel Celeron N4120 🔌 Connettività: x1 USB-A, x2 USB-C 💿 RAM: 4 GB 💾 SSD: 64 GB 💻 Sistema Operativo: ChromeOS 💰Garanzia: 1 anno 🔋Autonomia batteria: fino a 12 ore e 30 minuti 🛒 Prezzo: € 298,21

Chiudiamo questa lista con la nostra ultima proposta, deviando su un Chromebook 14A. Si tratta di una scelta che potrebbe non fare per tutti, ma che potrebbe essere il punto di svolta per il suo pubblico target. In particolare, i Chromebook sono maggiormente indicati per navigare su Internet, e il modello che abbiamo incluso in questa guida non è da meno; oltre a ciò, è doveroso menzionare il display IPS, il quale garantisce una qualità delle immagini eccellente, soprattutto mentre si guardano serie TV o film.

Parlando delle caratteristiche tecniche, questo dispositivo è fornito di una RAM da 4 GB e un’SSD da 64 GB; avendo ChromeOS come sistema operativo, inoltre, vien da sé che un notebook del genere non potrà mai eguagliare un computer di fascia più alta. Ciononostante è comunque una buonissima opzione, ad esempio, per studenti o lavoratori da remoto che hanno bisogno di un computer portatile per attività leggere.

Pro Ottima durata della batteria

Compatto e leggerissimo

Display IPS Contro Poco spazio di archiviazione

Adatto soltanto per attività poco impegnative

Come scegliere il notebook HP più performante

Consultare una lista di notebook non può essere abbastanza per decidere quali sono gli HP portatili migliori, poiché ognuno ha esigenze diverse che possono dipendere sia dal lavoro che dai propri hobby. È per questo che, prima di procedere all’acquisto, è importante capire di cosa si ha bisogno in un computer. Per questo motivo, di seguito andremo a discutere di ciascun fattore da valutare per portarsi a casa il notebook perfetto.

Processore e RAM

Alcuni dei componenti più importanti in un notebook sono il processore e la RAM, poiché vanno a stabilire la potenza di calcolo del computer. A prescindere dall’uso che se ne va a fare, in generale è sempre bene che queste siano le migliori possibili, poiché avranno un impatto su qualsiasi operazione effettuata sul proprio dispositivo, dalla sua accensione all’apertura di applicazioni e programmi.

Più nello specifico, però, un buon processore e un alto quantitativo di RAM sono essenziali per svariate attività. Per esempio, la programmazione ha bisogno di grosse risorse per garantire un’esperienza di lavoro fluida. Per lo stesso motivo, questi componenti sono importanti anche per l’editing video o il gaming (assieme anche a una buona scheda grafica), oppure per gestire server.

Memoria

Avere molto spazio di archiviazione, invece, può tornare molto utile in svariati contesti. Primo tra tutti è la possibilità di archiviare foto e video, che in grandi quantità possono richiedere svariati GB (o persino TB) di spazio. Se poi a questo andiamo ad aggiungere software o videogiochi pesanti, allora avere spazio di archiviazione a sufficienza diventa essenziale.

Non c’è una quantità prestabilita che possiamo consigliare, poiché dipende molto dal tipo di uso che si fa con il computer. In generale, chi lo usa solo per guardare serie TV o film, per lavori da ufficio o per giocare occasionalmente, allora i classici 512 GB potrebbero essere più che sufficienti. Se invece si utilizzano software pesanti come quelli di editing e simili, o per il gaming, è consigliato optare almeno per 1 TB di spazio.

Oltre a ciò, c’è anche da tener conto del fatto che più il disco rigido sarà pieno, più l’intero computer ne risentirà, rallentando gradualmente tutti i processi, anche la semplice apertura di un programma. Per ovviare a questo problema si può scegliere un notebook con grandi quantità di spazio, o in alternativa acquistare un disco rigido esterno sul quale spostare file di grandi dimensioni, così da liberare spazio sul computer.

Scheda video

La scheda video al momento è uno dei componenti più costosi del computer, ma è utile soltanto per ambiti molto specifici. Più in particolare, quelli in cui è maggiormente rilevante sono due: la grafica (come l’editing video o il rendering 3D) e il gaming.

Per quanto riguarda lavori di grafica con software di editing video, rendering 3D e simili, una scheda video potente può migliorare sensibilmente l’esperienza lavorativa, velocizzando tutti quei processi che si svolgono in un progetto e rendendo lo sviluppo più fluido. Al contrario, una GPU non all’altezza potrebbe non solo rallentare il lavoro, bensì anche causare problemi come il crash dei software e, di conseguenza, una possibile corruzione dei file. Per progetti ambiziosi, quindi, consigliamo di virare su notebook con schede video affidabili, anche spendendo qualcosina in più.

Per il gaming, invece, una scheda video potente è importante, ma non per forza essenziale. Moltissimi dei giochi meno recenti, infatti, possono girare anche su GPU di basso livello, e senza alcun problema. Se quindi non si è interessati ai videogiochi usciti negli ultimi anni, ci si può accontentare di schede video integrate per risparmiare.

Dimensioni schermo

Nel caso dei notebook, le dimensioni del display vanno a dettare anche quelle del computer di per sé. Ciò significa che un portatile con un grande schermo sarà anche più ingombrante da portare in giro.

A questo punto, quindi, è tutta una questione personale. Se non è un problema un notebook più ingombrante, allora il consiglio è di preferirne uno con uno schermo ampio. Questo infatti potrà tornare utile per diverse attività, dal lavoro alla visione di film e serie TV. Se invece la scelta di un portatile è dettata proprio dal fatto di avere un computer che occupasse meno spazio, allora va da sé la scelta per un notebook di dimensioni più contenute.

Connettività

Anche la connettività è importante in un computer, poiché permette di collegare a esso altri dispositivi o apparecchiature, come mouse o cuffie. È quindi fondamentale che un notebook sia dotato di prese USB-A e USB-C, mentre quelle HDMI o DisplayPort sono generalmente più rare da trovare, poiché servono a collegare ulteriori schermi, cosa che i portatili hanno già. Se quindi non si ha bisogno di connettere altri monitor, si può optare per un notebook anche senza queste prese.

Oltre a ciò anche il Bluetooth può essere importante, soprattutto per chi non vuole avere fili tra le mani e per avere un ambiente di lavoro meno ingombrante. Al giorno d’oggi quasi tutti i notebook ne sono forniti, per cui trovarne uno con questa caratteristica non dovrebbe essere troppo difficile.

Batteria

Uno dei fattori più importanti di un notebook è la batteria; dopotutto, l’uso principale di un computer portatile viene fatto al di fuori delle nostre mura di casa, per cui è essenziale che questo duri per tutto il tempo necessario. Ciò vale soprattutto per chi ha bisogno di un computer per lavori pesanti come l’editing video, ma anche per i gamers.

Se però il notebook è una scelta fatta per non acquistare un computer fisso e avere quindi meno ingombro in casa, allora la batteria potrebbe non essere poi così essenziale. Si può infatti utilizzare il dispositivo mentre è sotto carica, così da non doversi preoccupare di controllare la percentuale della batteria durante l’utilizzo (andando però a rovinarla ben più velocemente del previsto, diminuendone l’autonomia).

Uso professionale

Ci sono diversi lavori per i quali un computer può tornale più che utile, e ognuno ha bisogno di risorse diverse. Ad esempio, per i lavori che prevedono solo la creazione di contenuti testuali e la navigazione sul web, non c’è bisogno di un notebook potente, e quindi si può optare per un computer economico senza sacrificare niente.

Per lavori che richiedono software più impegnativi, che spaziano tra programmazione, editing video, rendering 3D e molto altro, ci sarà bisogno di un dispositivo più potente: in particolare i componenti sui quali sarà necessario puntare maggiormente sono processore, RAM e scheda video.

Gaming

Anche per il gaming ci sono alcuni componenti che devono necessariamente essere abbastanza potenti, ma, di nuovo, ciò varia in base alle proprie esigenze. Innanzitutto ci sono due tipologie di gaming da distinguere: quello competitivo e quello casual. Nel primo caso si parla di giochi online per cui la performance in tempo reale è tutto, mentre il secondo caso riguarda quei giochi nei quali non c’è una competizione contro altri giocatori, e che spesso sono più dispendiosi da un punto di vista grafico.

Per il gaming competitivo, soprattutto a livelli alti, è essenziale che il computer abbia processore, scheda grafica e RAM all’avanguardia. Questo perché uno degli aspetti principali riguarda gli FPS, i quali devono essere i più alti possibili per poter avere reazioni più veloci durante le partite. Per lo stesso motivo, anche il monitor deve avere un valore in Hz elevato, mentre per quanto riguarda le dimensioni non è necessario che queste siano chissà quanto elevate.

Al contrario, per il casual gaming è più importante la grafica piuttosto che gli FPS, quindi è la GPU a essere il componente più importante in questo caso. Per il monitor, invece, è preferibile averne uno di grosse dimensioni, poiché ciò andrà a migliorare l’immersività durante le sessioni di gioco.

Prezzo

È importante tenere in considerazione anche il prezzo del notebook che si andrà a comprare. Tra i prodotti che abbiamo consigliato nei capitoli precedenti, possiamo vedere che con poche centinaia di euro ci si può portare a casa un computer più che adatto per funzioni base, mentre per scopi più impegnativi si può salire anche di un migliaio di euro.

In generale, come abbiamo già menzionato nel corso di questa guida, il componente più dispendioso di un computer, al momento, è la scheda video. Alla luce di tutto ciò di cui abbiamo parlato finora, se questa non è necessaria per i vostri scopi, potete risparmiare parecchio optando per un portatile con una GPU che non sia troppo performante, specialmente quelli dotati di processori con schede video integrate.

Conclusioni

Tirando le somme, la scelta di un notebook HP può essere influenzata da diversi fattori, tutti personali in base ai bisogni di chi andrà a utilizzare il computer. Abbiamo visto che si possono trovare opzioni che fungano come un vero e proprio rimpiazzo per i PC fissi, ma anche altre che soddisfano perfettamente le esigenze di chi ha bisogno di portare con sé un computer, senza dover smontare quello a casa. Insomma, di HP portatili ce ne sono in abbondanza; tutto ciò che rimane da fare è scegliere quello più adatto alle proprie esigenze tra le opzioni di questa guida, e portarselo a casa.

Domande frequenti sui notebook HP Quanto dura un HP portatile? La vita di un portatile varia in base a infiniti fattori; un dispositivo del genere potrebbe non durare più di 5 anni se non trattato con la giusta cura, mentre potrebbe andare tranquillamente oltre i 10 anni con le dovute attenzioni. Cosa vuol dire HP Pavilion? Pavilion è una delle linee più famose dell’azienda di HP per quanto riguarda i notebook, e ne esistono di diversi tipi; da quelli più tradizionali a quelli più particolari, come il Pavilion 15 che abbiamo citato in questa guida, il quale è un computer 2 in 1. Quali sono i computer portatili più affidabili? Sono diversi i brand che producono computer portatili di qualità. Oltre a quelli HP, di cui abbiamo parlato esaustivamente in questa guida, altre marche di fiducia sono Apple, Asus, MSI, Lenovo e Acer.