Migliori computer e notebook con 32 GB di RAM

16 o 32 GB di RAM? Questo è il dilemma!

La scelta di un sistema dotato di sufficiente memoria RAM è fondamentale per una vasta platea di utenti, che comprende professionisti del settore IT, content creator, appassionati di gaming o semplici utenti casuali. Oggi, 32 GB di RAM costituiscono il nuovo standard per chi è in cerca di prestazioni ottimali nei software più moderni e nel multitasking.

Oltre a rispondere alla domanda di apertura con uno specifico confronto, in questa guida presenteremo una selezione dei migliori computer fissi e notebook con un ampio quantitativo di RAM, esaminandone le caratteristiche principali e i relativi pro e contro, così da consentire agli utenti di fare una scelta di acquisto ben ponderata.

Vedremo come optare per un computer con 32 GB di RAM possa garantire un’esperienza più rapida, fluida ed efficiente in svariati settori, dal gaming all’ambito professionale, e infine risponderemo ad alcune delle domande più frequenti relative ai sistemi dotati di 32 GB di RAM.

La nostra selezione di PC fissi con 32 GB di RAM

Passiamo subito a esaminare i migliori PC fissi con 32 GB di RAM oggi presenti sul mercato. Ogni modello è stato esaminato con attenzione, non solo per presentarne le varie specifiche tecniche, ma anche per indicarne pro e contro e gli utenti a cui si rivolgono.

1. Spacer Serie 3

📐 Dimensioni: 19 x 45 x 38 cm ⚖️ Peso: 4,9 kg ⚙️ CPU: Intel Core i7-4770 🔧 Scheda madre: Con Hdmi – Usb 3.0 – Usb 2.0 🙏 Connettività: HDMI, RJ-45, USB 2.0, USB 3.0 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 TB ⌛ Garanzia: 2 anni del produttore 🛒 Prezzo: € 499,99

Partiamo subito da un modello discreto e dalle dimensioni compatte, ideale per un uso professionale, per lo studio e la riproduzione di contenuti multimediali. Questo PC fisso presenta un processore i7 4770, una scheda video GT730 e un’unità SSD da 1 TB. Il tutto è gestito da Windows 11 Pro.

Il prezzo è molto competitivo, mentre la dotazione hardware è perfetta per un uso professionale, multimediale o per lo studio. La GPU in dotazione può essere adatta al gaming più casual, ma non è di certo indicata per i gamer più incalliti, che cercano il massimo dalle prestazioni e dalla qualità visiva.

Questo PC può essere acquistato su eBay, con spedizioni gratuite. La restituzione è ammessa entro 30 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Ottimo prezzo

Buona CPU

Windows 11 Pro integrato Contro Scheda video migliorabile, non adatta al gaming

1 solo TB di spazio

2. Hoken Active V2

📐 Dimensioni: 17 x 35 x 31 cm ⚖️ Peso: 8,3 kg ⚙️ CPU: Intel Core i7-4770 🔧 Scheda madre: MICRO ATX con Hdmi, DP Usb 3.0 – Usb 2.0 🙏 Connettività: HDMI, USB 2.0, USB 3.0 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 TB ⌛ Garanzia: 2 anni del produttore 🛒 Prezzo: € 409,99

Questo PC fisso è la scelta ideale per professionisti, studenti e amanti dei contenuti multimediali più attenti al budget. Inoltre, all’interno del case nero molto discreto troviamo una CPU Intel i7-4770, un SSD da 1 TB e una scheda grafica integrata Intel HD Graphics 4600.

L’assenza di una scheda video dedicata fa subito intuire come questo computer non sia la scelta ideale per i gamer. Piuttosto, studenti, lavoratori e utenti più casual troveranno diverse soddisfazioni in questa configurazione hardware, gestita da Windows 11 Pro.

Questo modello è acquistabile su eBay con spedizioni gratuite. Si può restituire entro 30 giorni con spese a carico dell’acquirente.

Pro Prezzo competitivo

Look discreto

Dimensioni compatte Contro SSD da solo 1 TB

La scheda grafica integrata lo rende meno performante e quindi non adatto al gaming

3. Nvidia TG4

📐 Dimensioni: 41,5 x 19,5 x 43,8 cm ⚖️ Peso: 7 kg ⚙️ CPU: Intel Core i3-10105F 🔧 Scheda madre: H410M socket 1200 🙏 Connettività: 2 USB 2.0-3.0, DVI-D, HDMI 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 TB ⌛ Garanzia: 2 anni del produttore 🛒 Prezzo: € 669,99

Passiamo a un modello che colpisce subito l’occhio grazie al cabinet Sharkoon TG4 con quattro ventole RGB. Questo modello presenta sotto il cofano un processore Intel i3 10105F da 4,40 GHz, una GPU Nvidia GT 1030, un SSD M.2 NVMe da 1 TB, il tutto montato su una scheda madre H410M socket 1200.

Questo PC fisso con 32 GB di RAM DDR4 è ideale per le esigenze domestiche, l’uso professionale, i contenuti multimediali e può offrire alcune soddisfazioni nel gaming, a patto di scendere a qualche compromesso sulla qualità grafica.

Il modello è acquistabile su eBay con spedizioni gratuite. La restituzione si può fare entro 14 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Pennino Wi-Fi incluso

Look accattivante

Maggiore velocità di trasmissione grazie alla SSD NVMe

Adatto a un'amplia platea di utenti Contro Prezzo leggermente elevato

Processore non al top

Scheda video migliorabile

4. Golook Work PC

📐 Dimensioni: 50 x 50 x 30 cm ⚖️ Peso: N.D. ⚙️ CPU: Intel Core i7 🔧 Scheda madre: N.D. 🙏 Connettività: HDMI, USB 2.0, USB 3.0, VGA 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 TB ⌛Garanzia: 2 anni del produttore 🛒 Prezzo: € 379,99

Come suggerito già dal nome, questo PC è perfetto per i professionisti in cerca di una soluzione affidabile e performante per i loro flussi di lavoro. Inoltre, il rapporto qualità-prezzo farà gola non solo ai professionisti, ma anche agli utenti più dediti alla fruizione di contenuti multimediali.

Inoltre, troviamo un processore Intel i7 da 3,90 GHz, un SSD da 1 TB e una scheda grafica integrata, ossia l’Intel HD Graphics 4000, il tutto gestito da Windows 11 Pro. Molto gradita la presenza di un pennino Wi-Fi integrato.

Questo PC è acquistabile su eBay con spedizioni gratuite. La restituzione è ammessa entro 30 giorni, con spese a carico del venditore.

Pro Prezzo molto allettante

Ideale per professionisti

Pennino Wi-Fi incluso Contro La scheda video integrata può compromettere le prestazioni grafiche (e quindi di gaming) a causa della condivisione delle risorse con la CPU

Solo 1 TB di spazio

5. Nuwo Throne

📐 Dimensioni: 18,8 x 40,5 x 39 cm ⚖️ Peso: N.D. ⚙️ CPU: Intel i5-13400 🔧 Scheda madre: Gigabyte GA-H610M S2H 🙏 Connettività: 1 USB 3.0, 1 USB 2.0 nel pannello anteriore, 4 USB 2.0, 2 USB 3.2 tipo A di prima generazione, 1 VGA, 1 HDMI 2.1, 1 Display Port, 1 Ethernet LAN RJ-45 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 TB ⌛ Garanzia: 2 anni del produttore 🛒 Prezzo: € 629,90

Questo PC con case NUWO Throne T101 Micro ATX offre dimensioni compatte e ottime opzioni di connettività. Sotto il cofano troviamo una scheda madre Gigabyte GA-H610M S2H, un processore Intel i5-13400 da 2,50 GHz (fino a 4,60 GHz in turbo boost), 32 GB di RAM DDR4, un SSD NVMe da 1 TB e scheda video integrata.

Le dimensioni compatte, l’assenza di una scheda video dedicata e la presenza del pacchetto Microsoft Office 2021 Professional Plus compreso nel prezzo, rendono questo PC ideale per l’uso da parte di professionisti o studenti. Oltre al pacchetto Office, troviamo Windows 11 Pro con licenza a vita già installato e precaricato con i vari driver.

Questo computer fisso può essere acquistato su eBay con spedizioni gratuite. La restituzione è ammessa entro 30 giorni, con spese a carico del venditore.

Pro Ottime opzioni di connettività

Dimensioni compatte

Ideale per uso professionale

Pacchetto Microsoft Office 2021 Professional Plus incluso Contro Assenza di una GPU dedicata

Solo 1 TB di spazio di archiviazione

Processore migliorabile

I nostri notebook con 32 GB di RAM preferiti

Spostiamoci adesso alla nostra classifica dei migliori PC portatili con 32 GB di RAM. Anche in questo caso, esamineremo nel dettaglio le caratteristiche di ogni singolo modello, presentandone i pro e i contro, e gli utenti a cui si rivolgono.

1. HP 250 G9

📐 Dimensioni schermo: 15,6″ ⚖️ Peso: 1,7 kg ⚙️ CPU: Intel i7-1255U 🙏 Connettività: 2 USB 3.0, 1 USB tipo C, 1 HDMI, 1 Ethernet 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 SSD da 1 TB + 1 SSD da 256 GB ⌛Garanzia: 2 anni del produttore 🔋 Durata batteria: 1,5-4 ore 🛒 Prezzo: 939,99 euro

Partiamo subito con un marchio che non necessita di presentazioni nell’ambito dei portatili. Questo notebook con 32 GB di RAM DDR4 si caratterizza per la presenza di un processore Intel i7-1255U, un display FullHD antiriflesso da 15,6″, 1 SSD M2 da 256 GB e un altro SSD da 1 TB, per un totale di 1256 GB di spazio di archiviazione, e una scheda video Intel Iris Xe Ultra HD. Il sistema operativo installato è Windows 11 Pro.

Questo modello è pensato soprattutto per uso professionale, tuttavia la presenza della scheda video Intel Iris Xe Ultra HD, sempre più apprezzata dai gamer, lascia intendere una certa vocazione al gaming di questo interessante modello HP.

Il notebook è acquistabile su eBay con spedizione gratuite. Entro 30 giorni si può restituire, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Ottimo processore

Scheda video Intel Iris Xe Ultra HD

Buone opzioni di connettività

Adatto al gaming Contro Prezzo elevato

Display solo FullHD

Autonomia migliorabile

2. Asus Expertbook

📐 Dimensioni schermo: 14″ ⚖️ Peso: 1,45 kg ⚙️ CPU: Intel Core i7-1195G7 🙏 Connettività: HDMI, USB 2.0, USB 3.2, USB-C, Ethernet 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 512 GB ⌛ Garanzia: cliente eBay 🔋 Durata batteria: N.D. 🛒 Prezzo: € 560,00

Passiamo all’offerta di Asus in questo segmento. Questo PC portatile presenta un display da 14″ FullHD, un processore Intel i7-1195GT, 32 GB di RAM DDR4, un SSD NVMe da 512 GB, una GPU Intel Iris integrata e Windows 11 pro preinstallato. Il layout della tastiera è in francese, ma il venditore include nella vendita un set di sticker per rendere la tastiera italiana.

Ci troviamo di fronte a un PC portatile ideale per studenti e professionisti, grazie alle sue dimensioni compatte, al peso ridotto e alle prestazioni e all’affidabilità garantite dalle caratteristiche hardware.

Questo modello può essere acquistato su eBay, con spedizione gratuita e restituzione ammessa entro 30 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Dimensioni compatte

Buona CPU

Peso ridotto

Adatto sia a studenti che a professionisti Contro Prezzo leggermente elevato

SSD da soli 512 GB

Layout tastiera francese

3. Acer Predator Triton Neo

📐 Dimensioni schermo: 16″ ⚖️ Peso: 2,05 kg ⚙️ CPU: Intel Core Ultra 9 185H 🙏 Connettività: 4 USB, 1 Thunderbolt, 1 HDMI 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Home integrato 💾 Capienza Hard Drive: 2 TB ⌛ Garanzia: cliente eBay 🔋 Durata batteria: 9 ore 🛒 Prezzo: € 2,028,99

Il look aggressivo e la tastiera RGB suggeriscono da subito la vocazione al gaming di questo piccolo mostro portatile. Le caratteristiche hardware di questo notebook non tradiscono questa prima impressione. Ci troviamo infatti di fronte a un portatile con display da 16″ QHD, con processore Intel Core Ultra 9 185H (velocità massima in boost di 5,1 GHz), 32 GB di RAM DDR5, 1 SSD PCIe da 2 GB e scheda video GeForce RTX 4070.

Come emerge dalle sue caratteristiche hardware, questo modello è pronto a soddisfare le esigenze dei gamer più incalliti, offrendo la massima qualità visiva e prestazioni mozzafiato anche nei titoli più esigenti.

Questo modello si può comprare su eBay, con spedizione gratuita e restituzione entro 30 giorni, con spese a carico dell’acquirente.

Pro Dotazione hardware da paura

Display QHD

La RAM DDR5 garantisce un'ottima efficienza di canale, una gestione dell'alimentazione avanzata e prestazioni ottimali per i sistemi multi-core di nuova generazion

Perfetto per il gaming Contro Prezzo elevato

Opzioni di connettività migliorabili

Windows 11 in versione Home e non Pro

4. Acer Aspire

📐 Dimensioni schermo: 15,6″ ⚖️ Peso: 1,7 kg ⚙️ CPU: AMD Ryzen 7 5825u 🙏 Connettività: USB tipo A, 1 HDMI 2.1, 1 LAN Ethernet 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Home integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 TB ⌛ Garanzia: 2 anni 🔋 Durata batteria: N.D. 🛒 Prezzo: 799,99 euro

Entra in questa lista anche un notebook con processore AMD, nello specifico il modello Ryzen 7 5825u. Ad accompagnare la CPU troviamo 32 GB di RAM DDR4, 2 SSD NVMe, ciascuno da 512 GB, per uno spazio totale di archiviazione di 1 TB, display da 15,6″ FullHD e scheda video Radeon Mobile UHD FullHD. Lato software troviamo Windows 11 Pro preinstallato, insieme a Libre Office.

Questo portatile è perfetto per studenti, professionisti e gamer più casual, disposti ad accettare qualche compromesso sulla qualità grafica pur di godersi i propri titoli preferiti in mobilità.

Il modello si può comprare con spedizioni gratuite su eBay, con restituzione entro 30 giorni e con spese a carico dell’acquirente.

Pro Buona dotazione hardware

Ottima versatilità d'uso

Massimo rendimento e tempi di risposta più veloci grazie a 2 SSD NVMe Contro Scheda video migliorabile

Opzioni di connettività limitate

5. HP 17

📐 Dimensioni schermo: 17″ ⚖️ Peso: 2,08 kg ⚙️ CPU: Intel Core i7-1355U 🙏 Connettività: 1 USB 3.0 tipo C, 2 USB 3.0, 1 HDMI 1.4 💿 Sistema Operativo: Windows 11 Pro integrato 💾 Capienza Hard Drive: 1 TB ⌛ Garanzia: cliente eBay 🔋 Durata batteria: N.D. 🛒 Prezzo: € 965,50

Concludiamo la nostra classifica con un modello HP caratterizzato da un generoso display FullHD da 17″. Dal punto di vista hardware, ci troviamo di fronte a un processore Intel Core i7 1355U, 32 GB di RAM DDR4, 1 SSD NVMe da 1 TB, scheda grafica integrata Intel Iris XE. Il sistema operativo installato è Windows 11 Pro.

Questo PC portatile è perfetto per professionisti e studenti in cerca di una soluzione dalle buone prestazioni e, soprattutto, di un ampio monitor, ideale per non affaticare gli occhi nelle lunghe sessioni di lavoro o di studio.

Questo modello può essere acquistato su eBay, con spedizioni standard pari a 34,90 €. La restituzione è ammessa entro 1 mese, con spese a carico del venditore.

Pro Il dsplay da 17" non affatica gli occhi

CPU di buon livello

Ottima velocità e prestazioni migliorate grazie alla SSD NVMe

Buona versatilità, ideale sia per studenti che per professionisti Contro Poche opzioni di connettività

La scheda grafica integrata limita le prestazioni

Prezzo leggermente superiore alla media

Perché scegliere un computer con 32 GB di RAM

Con le applicazioni che diventano sempre più esigenti sulla mole di dati da elaborare, un computer con molta RAM è ormai diventato una necessità e non più un lusso relegato soprattutto ai gamer più incalliti. Ai PC moderni serve un maggiore quantitativo di RAM per svolgere nella massima fluidità tutte le operazioni più complesse, così da migliorare in modo sensibile le prestazioni complessive del sistema e l’esperienza finale dell’utente.

Per chi avesse ancora dubbi, possiamo affermare grazie alle nostre prove che 32 GB di RAM non sono pochi per le attuali applicazioni software, anzi costituiscono il quantitativo di memoria volatile ideale per un perfetto equilibrio tra prestazioni ottimali e attenzione al budget.

Le caratteristiche tecniche

Un computer con RAM espansa garantisce in primo luogo una gestione ottimizzata delle risorse, dato che il sistema può gestire più processi allo stesso tempo con maggiore efficienza, senza pregiudicare le prestazioni. Si tratta di un vantaggio molto utile per gli utenti che utilizzano software che richiedono grandi quantitativi di memoria, come programmi di grafica 3D, workstation di editing e compilazione di software. Questo quantitativo di RAM garantisce in questi casi ottime prestazioni anche durante operazioni su file di grandi dimensioni.

Un altro vantaggio è la riduzione della latenza e il miglioramento dei tempi di risposta. Infatti, tale quantitativo di memoria volatile consente al computer di memorizzare più dati subito pronti per l’accesso. In questo modo si riduce la frequenza con cui il sistema attinge ai dati memorizzati su unità più lente, come gli hard disk o anche gli SSD, migliorando così i tempi di risposta delle applicazioni. Ciò si rivela anche utile per l’efficienza energetica: riducendo la frequenza di accesso alle unità di memoria di massa, più energivore rispetto alle RAM, diminuisce anche l’impatto del proprio sistema sulla bolletta elettrica.

Un PC con un’ampia dotazione di RAM è inoltre ideale per gli utenti che eseguono più applicazioni allo stesso momento o che passano rapidamente dall’una all’altra. In tale scenario, una grande quantità di RAM offre prestazioni ottimali nel multitasking, senza sacrificare prestazioni e stabilità del sistema, garantendo la massima fluidità in caso di apertura e utilizzo di più software allo stesso momento.

Anche gli appassionati di gaming possono trarre beneficio da un sistema con una configurazione RAM avanzata, godendo di esperienze di gioco più fluide, con tempi di caricamento ridotti e prestazioni migliorate. Inoltre, un maggiore quantitativo di RAM offre prestazioni migliori nell’utilizzo di texture di qualità più elevata ed effetti visivi avanzati, senza pregiudicare il frame rate, così da garantire sessioni di gioco più immersive, realistiche e fluide.

16 GB o 32 GB RAM: confronto

Siamo arrivati dunque a rispondere al fatidico quesito con cui abbiamo aperto questa guida. Sono meglio 16 GB o 32 GB di RAM? Useremo come “campo di battaglia” per questo confronto il gaming, illustrando l’incremento di prestazioni nei PC che da 16 GB passano a 32 GB e il motivo per cui è opportuno affidarsi a una configurazione RAM avanzata.

Nei giochi che gestiscono una grande quantità di dati in tempo reale, come i titoli open world, i test hanno dimostrato che i PC con più RAM garantiscono tempi di caricamento più rapidi del 30% rispetto alle controparti con 16 GB. Inoltre, tale quantitativo di RAM offre frame rate più stabili, con incrementi medi del 10-15% in aree di gioco caratterizzate da molti elementi da elaborare allo stesso momento. Configurazioni con 32 GB di RAM garantiscono anche in diversi titoli tempi di caricamento più rapidi delle texture e, di conseguenza, una riduzione del fenomeno del pop-up. Alla base di tali vantaggi sulle prestazioni vi è la capacità di questo quantitativo di RAM di gestire in modo ottimale le risorse, evitando che il sistema debba accedere in modo continuo alla memoria del disco rigido.

In molti titoli più esigenti, 16 GB di RAM possono rappresentare un “bottleneck“, con conseguente calo delle prestazioni, dovuto alla saturazione più rapida della memoria. Ciò non avviene così facilmente con un’ampia dotazione di RAM, il che riduce il fastidioso fenomeno del throttling dato che CPU e GPU sono sempre in grado di lavorare a piena capacità, potendo accedere rapidamente a una maggiore quantità di dati memorizzati nella RAM.

In generale, nei benchmark sintetici, come 3DMark, i sistemi con RAM avanzata fanno registrare punteggi superiori fino al 20% rispetto a PC con soli 16 GB di RAM. Questo dimostra una migliore capacità da parte dei computer con 32 GB di RAM di gestire allo stesso momento scenari complessi e ricchi di dettagli.

Infine, una notevole quantità di RAM offre prestazioni migliori in multitasking durante il gaming, il che si rivela molto utile per i gamer che registrano i loro gameplay o li trasmettono in streaming. In situazioni come queste, 16 GB di RAM possono saturarsi in modo molto rapido, causando lag e cali di prestazioni nei giochi. Al contrario, i sistemi con 32 GB di RAM gestiscono queste ulteriori attività in modo ottimale, evitando cali di prestazioni nei giochi o nella qualità e fluidità dello streaming.

Nonostante 16 GB di RAM possano essere sufficienti per molti titoli attuali, 32 GB di RAM offrono vantaggi evidenti su velocità, stabilità e tempi di risposta. Quindi, possiamo affermare che per i gamer più incalliti ha senso un PC con 32 GB di RAM, non solo per godersi appieno i titoli attuali, ma anche per non farsi cogliere impreparati dai giochi di prossima uscita, che saranno di certo più esigenti sull’utilizzo della memoria.

Conclusioni

In questa guida abbiamo presentato i migliori PC e notebook con 32 GB di RAM disponibili al momento. La nostra non è stata una scelta casuale: affidarsi oggi a sistemi con un’ampia dotazione di RAM è la scelta più opportuna, non solo visti i vantaggi sulle prestazioni del gaming, ma anche alla luce dell’incremento di prestazioni tra PC con 16 e 32 GB di RAM.

Si tratta di un piccolo investimento che renderà i nostri sistemi più performanti e stabili, soprattutto in considerazione dei software e dei giochi sempre più esigenti in termini di elaborazione dati presenti oggi e in futuro sul mercato. Per concludere questa guida, vogliamo rispondere ad alcune delle domande più frequenti relative a PC e portatili dotati di 32 GB di RAM.

Domande frequenti su 32 GB di RAM A cosa servono 32 GB di RAM? 32 GB di RAM sono fondamentali oggi nelle applicazioni e nei giochi che richiedono quantità maggiori di memoria per garantire prestazioni ottimali. Come abbiamo visto, i sistemi con 32 GB di RAM offrono prestazioni migliori nei tempi di caricamento, nel multitasking, nell’editing video, nel rendering 3D, nel gaming di alto livello e in molti altri scenari d’uso. Quanto consumano 32 GB di RAM? Il consumo energetico di 32 GB di RAM dipende da vari fattori, tra cui il tipo di memoria RAM, la configurazione del sistema e l’uso specifico del computer. Oggi le RAM più efficienti dal punto di vista energetico sono le DDR5, con consumi che si attestano intorno a 1 watt per modulo. Quanta RAM conviene avere? La quantità ideale di RAM dipende soprattutto dal tipo di utilizzo previsto del proprio computer. Tuttavia, alla luce delle considerazioni presentate in questa guida, oggi appare quasi inevitabile optare per sistemi dotati di 32 GB di RAM per godere di prestazioni ottimali in diversi ambiti d’uso dei nostri computer, dalla navigazione di base, all’uso professionale fino all’editing e al gaming più estremo.