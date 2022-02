Che si tratti di produttività o di intrattenimento, un Mini PC può essere il prodotto che fa al caso nostro date le dimensioni ridotte e il prezzo contenuto rispetto ai PC desktop ma anche ai portatili. Con porte HDMI o USB-C per il collegamento a monitor o TV, e Bluetooth per mouse e tastiera, un Mini PC ci permette di lavorare mantenendo l’ordine sulla scrivania, o di accedere ai contenuti multimediali nel salotto di casa. Abbiamo selezionato alcuni fra i modelli migliori disponibili sul mercato.

Asus Chromebox 4

Asus Chromebox 4 è molto più di un semplice Chromebook, grazie alla possibilità di collegare fino a 3 monitor esterni usando le due porte HDMI e la USB-C. Inoltre, sono presenti ben 5 porte USB per collegare altre periferiche, uno slot di espansione di memoria compatibile con schede microSD e il jack per altoparlanti e microfono. Per il collegamento ad internet ci sono una porta LAN e il più recente WiFi 6, mentre il processore Intel 5205U gestisce al meglio tutte le app del Play Store. Infine, la compatibilità con l’attacco VESA permette di applicarlo sul retro di un monitor per mantenere la scrivania sempre in ordine.

Chuwi Larkbox Pro

Con dimensioni decisamente contenute di soli 61x61x43mm e 127 grammi di peso, Chuwi Larkbox Pro è un Mini PC con Windows 10 che potete portare sempre con voi. Il processore è un Intel Celeron J4125 con 6GB di RAM e 128GB di memoria espandibile con microSD, e le porta USB-C permette sia di alimentarlo che di collegare un monitor. Presente poi una porta HDMI e due USB per collegare tutte le periferiche di cui si può aver bisogno.

Beelink U59

Bello e compatto, il Mini PC Beelink U59 ci permette di collegare 3 monitor grazie alla doppia porta HDMI e alla USB-C. Molto generosa anche l’offerta di USB, ben 4, mentre il processore è un Intel N5095 abbinato a 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, ottimo per la gestione di Windows 10. Presenti poi il WiFi dual-band e la porta di rete LAN, oltre a delle ampie griglie per la dissipazione del calore.

Asus Vivo Stick

Con le dimensioni di uno stick HDMI, il Mini PC Asus Vivo Stick è forse il più compatto sul mercato. Collegato direttamente alla porta HDMI di un monitor o TV, abbiamo da un lato due porte USB e il jack audio e dall’altro una microUSB per l’alimentazione. All’interno troviamo un processore Intel Atom X5 con 2GB di RAM, le connettività WiFi dual-band e Bluetooth, e una ventola per il raffreddamento. Il sistema operativo è Windows 10.

