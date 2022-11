Migliori macchinette fotografiche per bambini

Le macchinette fotografiche per bambini rappresentano la giusta unione tra impatto estetico vivace e qualità tecniche in grado di soddisfare le esigenze di giovanissimi ed aspiranti fotografi. Utilizzarle è davvero molto facile, oltre che divertente grazie alla presenza di numerosi giochi e filtri. Le immagini vengono salvate su una microSD, così da poterle comodamente trasferire sul computer ed applicare eventuali ritocchi. Vediamo allora quali sono i migliori modelli di macchinetta fotografica per bambini da comprare oggi.

Macchinetta fotografica per bambini GlobalCrown

Questa unità, con microSD da 32 GB inclusa, è in grado di scattare foto con risoluzione di 8 MP, oltre a registrare video a 1080p. A bordo troviamo anche un display da 2 pollici. Il peso di soli 65 grammi la rende estremamente leggera e maneggevole. Non manca l’ingresso USB, oltre alla batteria da 650 mAh.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 43,99 euro

Macchinetta fotografica per bambini ASTGMI

Un altro consigliatissimo modello tra le macchinette fotografiche per bambini offerte a prezzi così bassi. La microSD da 32 GB è in confezione. Sarà possibile scattare splendide foto da 12 MP e catturare video in FullHD. Display da 2 pollici, porta USB, batteria da 650 mAh e spegnimento automatico.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 29,99 euro

Macchinetta fotografica per bambini Gavgroom

Prodotto molto simile a quello precedentemente elencato, sia per quanto riguarda le caratteristiche e sia in relazione al prezzo. MicroSD da 32GB inclusa, foto a 12 MP, video a 1080p, display HD IPS da 2 pollici ed ingresso USB tramite cui ricaricare la macchina fotografica nel giro di un paio d’ore.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 29,99 euro

Macchinetta fotografica per bambini Faburo

Questa macchinetta fotografica per bambini, oltre a distinguersi per la capacità di salvare foto e video di ottima qualità, monta un display IPS da 2,4 pollici. La batteria integrata si ricarica in un lampo grazie alla porta USB Type C. Viene garantito un utilizzo continuativo di circa 3 ore.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 59,99 euro

Macchinetta fotografica per bambini Hangrui

Terminiamo con un interessantissimo modello che permette di scattare magnifiche fotografie a 20 MP e registrare video in 1080p, con zoom digitale 8X. Immancabile la microSD da 32 GB in confezione. Da menzionare anche il sistema di spegnimento automatico e lo schermo da 2 pollici di diagonale.

Acquista su Amazon ad un prezzo di 39,99 euro

Non ti resta altro che scegliere tra le migliori macchinette fotografiche per bambini che abbiamo appena descritto: sarà un sorprendente regalo di Natale.

