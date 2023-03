Miglior ebook reader 2023 (quale lettore ebook scegliere)

Nonostante la maggior parte dei lettori continui a preferire i libri cartacei, gli amanti degli ebook stanno aumentando progressivamente. Questa tendenza ha favorito il lancio di moltissimi nuovi modelli. In questa guida andremo alla ricerca di quello che, secondo la nostra opinione, può essere considerato il miglior ebook reader. Ovviamente è difficile stabilire un modello unico, poiché ogni utente ha esigenze personali differenti dall’altro.

I migliori ebook reader 2023

In questa prima sezione andremo ad analizzare gli ebook reader più venduti ed apprezzati in assoluto. Successivamente andremo alla ricerca del miglior ebook per qualità-prezzo. Ovviamente non mancheranno i brand più conosciuti, come Kindle, Kobo o PocketBook.

Kindle Paperwhite

📐 Dimensioni e peso: 6,8 pollici; 174 x 125 x 8,1 mm; 205 g 🔋 Durata batteria: Fino a 10 settimane 🧠 Memoria: 8 GB, 16 GB, 32 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 149,99 euro

Iniziamo la nostra selezione con quello che da molti è considerato il miglior ebook per rapporto qualità-prezzo. Si tratta del Kindle Paperwhite, modello che può vantare uno schermo da 6,8 pollici. Questo ebook è disponibile in tre versioni differenti: da 8 GB, 16 GB o 32 GB. Il suo design è semplice e presenta bordi molto sottili, in grado di rilevare il palmo della mano con molta precisione. Questa nuova versione, inoltre, è resistente all’acqua, il che la rende perfetta anche per la lettura in piscina.

Pro Contro Pro Resistente all'acqua

Tonalità della luce regolabile

Ottima durata della batteria Contro Software con qualche mancanza

Kobo Libra 2

📐 Dimensioni e peso: 7 pollici; 17.8 x 19.4 x 3 cm; 370 grammi 🔋 Durata batteria: Fino a un mese 🧠 Memoria: 32 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 192,50 euro

La migliore alternativa al Kindle Paperwhite è rappresentata dal Kobo. Il modello di cui stiamo parlando è il Libra 2, dotato di caratteristiche molto simili al Paperwhite di Kindle. Lo schermo è antiriflesso e ha una dimensione di 7 pollici. Questo modello è decisamente più veloce nel cambio pagina rispetto alla versione precedente. Da non sottovalutare anche il supporto agli audiolibri e alle cuffie Bluetooth. Anche questo ebook è resistente all’acqua.

Pro Contro Pro Impermeabile

Display ampio e veloce

Supporto ad audiolibri e Bluetooth Contro Un po' pesante

Alcuni file PDF sono più difficili da leggere

Nuovo Kindle (modello 2022)

📐 Dimensioni e peso: 6 pollici; 157,8 x 108,6 x 8,0 mm; 158 g 🔋 Durata batteria: Fino a 10 settimane 🧠 Memoria: 16 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 109,99 euro

Torniamo nella famiglia Kindle per parlare anche di un modello molto semplice ed economico. Il nuovo Kindle ha un display da 6 pollici ad alta risoluzione e può vantare una luce frontale regolabile con modalità scura. La batteria ha una durata notevole (fino a 10 settimane) e si ricarica tramite il classico ingresso USB di tipo C. Da segnalare anche il pannello frontale antiriflesso, caratteristica non scontata per ebook di questo prezzo.

Pro Contro Pro Pannello antiriflesso

Luce frontale regolabile

Ottima durata della batteria Contro Software con qualche mancanza

Manca la resistenza all'acqua

Disponibile solo in versione da 16 GB

Kindle Oasis

📐 Dimensioni e peso: 7 pollici; 159 x 141 x 3,4-8,4 mm; 188 g 🔋 Durata batteria: Fino a 6 settimane 🧠 Memoria: 8 GB, 32 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 249,99 euro

Chiudiamo il capitolo Kindle con il miglior modello in assoluto. Stiamo parlando dell’Oasis, il più completo tra tutti i Kindle in commercio. L’Oasis è resistente all’acqua e la sua luce è facilmente regolabile. Questa funzione permette di impostare una luce più calda o più fredda a seconda dell’ambiente circostante. Dispone inoltre di un design sottile ed ergonomico. Tra le particolarità di questo ebook vanno citati i due tasti volta pagine, utili durante le sessioni di lettura in piscina, dove il touchscreen potrebbe risultare difficile da usare. Disponibile in versione da 8 GB, 16 GB o da 32 GB.

Pro Contro Pro Pulsanti gira pagina

Tonalità della luce regolabile

Disponibile la versione cellulare Contro Prezzo abbastanza alto

Manca una versione da 16 GB

Kobo Sage

📐 Dimensioni e peso: 8 pollici; 16 x 18.1 x 0.8 cm; 240 g 🔋 Durata batteria: Fino a un mese 🧠 Memoria: 32 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 291,00 euro

Il Kobo Sage ha un prezzo molto simile al precedente modello. Questo ebook ha un display touchscreen antiriflesso da 8 pollici con risoluzione in HD. Si tratta di un dispositivo completamente impermeabile, con luminosità regolabile sia nell’intensità che nella tonalità di colore. Da non sottovalutare la funzione di riduzione della luce blu, utile per preservare la salute degli occhi. Presente anche il Bluetooth per l’ascolto degli audiolibri. La memoria interna è da 32 GB. Il Kobo Sage, inoltre, è compatibile con la penna Kobo Stylus, che viene però venduta a parte.

Pro Contro Pro Impermeabile

Display HD con tonalità regolabile

Supporto ad audiolibri e Bluetooth Contro Un po' pesante

Prezzo abbastanza alto

Kobo Elipsa Pack

📐 Dimensioni e peso: 10.3 pollici; 19.3 x 22.7 x 0.8 cm; 383 g 🔋 Durata batteria: Fino a un mese 🧠 Memoria: 32 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 356,80 euro

Parliamo ora di quello che, per dotazione di accessori, può essere considerato il migliore ebook in assoluto. Si tratta del Kobo Elipsa Pack, caratterizzato da uno schermo molto ampio da 10.3 pollici. Questo modello è compatibile con la Kobo Stylus, penna inclusa in confezione. La scatola dell’ebook, inoltre, include una SleepCover per proteggere lo schermo. Quest’ultimo è dotato di luce regolabile, mentre la memoria di archiviazione è di 32 GB.

Pro Contro Pro Schermo ampio da 10.3 pollici

Include Kobo Stylus e SleepCover

Funzioni Mark Up per ebook e PDF Contro Abbastanza pesante

Prezzo alto

PocketBook e-Book Reader ‘Color’

📐 Dimensioni e peso: 6 pollici; 8 x 108 x 161 mm; 160 g 🔋 Durata batteria: Circa un mese 🧠 Memoria: 32 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 178,00 euro

Tutti gli ebook reader visti finora hanno lo schermo in bianco e nero. Il PocketBook Color, invece, è uno dei pochi ad avere il supporto alla tecnologia Color ePaper. Questo ebook può contare su una buona tecnologia Bluetooth, utile per associare le cuffie wireless e ascoltare gli audiolibri. La memoria interna è da 16 GB e la colorazione disponibile è la Moon Silver.

Pro Contro Pro Schermo a colori

Bluetooth e supporto agli audiolibri

Tasti fisici anteriori Contro Batteria sottotono

Qualità dello schermo non al top

PocketBook e-Book “InkPad Color”

📐 Dimensioni e peso: 7.8 pollici; 13.7 x 0.8 x 19.5 cm; 225 g 🔋 Durata batteria: Circa una mese 🧠 Memoria: 16 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 286,99 euro

Il PocketBook e-Book InkPad Color è un modello molto simile al precedente. Tuttavia le sue prestazioni sono decisamente migliori. Si tratta di un lettore ebook dotato di un display da 7,8 pollici a colori, con una memoria integrata da 16 GB. Presente anche in questo caso la tecnologia Bluetooth, che consente di ascoltare i propri audiolibri con qualsiasi tipo di auricolari. Disponibile anche la funzione Text-to-Speech per la lettura automatica dei libri. La batteria dura circa un mese con una sola ricarica.

Pro Contro Pro Schermo a colori

Bluetooth e supporto agli audiolibri

Funzione Text-to-Speech Contro Batteria sottotono

Prezzo abbastanza alto

Tolino Shine 3

📐 Dimensioni e peso: 6 pollici; 16.6 x 0.8 x 15..6 cm; 110 g 🔋 Durata batteria: Non dichiarata 🧠 Memoria: 8 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 138,93 euro

Chiudiamo la prima sezione di prodotti con il Tolino Shine 3. Questo è uno dei migliori ebook per qualità-prezzo, al pari del Kindle Paperwhite. Il suo schermo è da 6 pollici, mentre la memoria interna è unicamente da 8 GB. Tra le sue caratteristiche più interessanti c’è il supporto integrato alle librerie IBS (laFeltrinelli). Il Tolino Shine 3 rappresenta sicuramente una buona alternativa ai classici Kindle e Kobo.

Pro Contro Pro Integrazione con la libreria IBS

Leggero e maneggevole

Semplicissimo da usare Contro Non ha la localizzazione italiana

Software basilare

Solo da 8 GB

I migliori ebook economici

Passiamo ora ai migliori ebook economici. Abbiamo deciso di selezionare solo due dispositivi, così da permettere a chiunque di trovare il migliore ‘ebook. Tutti i modelli hanno un prezzo inferiore ai 100 euro.

Kindle (generazione precedente)

📐 Dimensioni e peso: 6 pollici; 160 x 113 x 8,7 mm; 174 g 🔋 Durata batteria: Fino a 10 settimane 🧠 Memoria: 8 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 99,99 euro

Il prodotto più economico in assoluto è il classico Kindle di generazione precedente. Quest’ultimo è offerto come prodotto ricondizionato certificato da Amazon a soli 80 euro. Con questo prezzo ci si potrà aggiudicare un ebook molto leggero, con un display dotato di luce frontale integrata. Il display è antiriflesso, mentre la batteria può durare anche 10 settimane con una singola ricarica.

Pro Contro Pro Pannello antiriflesso

Luce frontale integrata

Ottima durata della batteria Contro Software con qualche mancanza

Manca la resistenza all'acqua

Solo 8 GB

PocketBook BASIC 4

📐 Dimensioni e peso: 6 pollici; 16.1 x 10.8 x 0.8 cm; 145 g 🔋 Durata batteria: Fino a un mese 🧠 Memoria: 8 GB 📱 Touchscreen: ✔ 📄 E-Ink: ✔ 🛒 Prezzo: 89,73 euro

Un’alternativa molto valida è data dal PocketBook BASIC 4. Si tratta di un lettore ebook davvero basilare, dotato di 8 GB di memoria interna e di un display da 6 pollici. Non manca la tecnologia del display antiriflesso e la tecnologia eyesight per facilitare il riposo degli occhi. Dispone dei tasti fisici frontali. La batteria di questo modello ha una durata di circa un mese (con una singola ricarica).

Pro Contro Pro Prezzo basso

Display antiriflesso

Tasti fisici anteriori Contro Batteria sottotono

Qualità dello schermo non perfetta

Come scegliere un ebook reader

La presenza di così tanti modelli di ebook non deve però confondere il compratore. Proprio per questo motivo analizzeremo brevemente le principali caratteristiche da considerare in fase d’acquisto. Scopriamole insieme.

Leggibilità e qualità dello schermo

Il primo fattore da considerare è la qualità del display. Gli ebook reader, nella maggior parte dei casi, utilizzano la tecnologia E-Ink, perfetta per una lettura ottimale in ogni situazione. Tuttavia, la retroilluminazione e la tonalità dei colori incidono fortemente sulla qualità del prodotto. Quasi tutti i modelli visti in precedenza dispongono di retroilluminazione regolabile, mentre solo quelli più costosi possono contare sulla regolazione della temperatura.

Dimensioni e peso

Anche dimensioni e peso vanno attentamente considerati in fase d’acquisto. Una lettura può durare svariate ore e, proprio per questo, è importante assicurarsi che il peso del nostro ebook non sia eccessivo. In linea generale un modello dovrebbe aggirarsi attorno ai 150 grammi.

Connettività

Praticamente tutti i lettori ebook dispongono di connessione Wi-Fi, necessaria per sincronizzare la propria libreria. I modelli più costosi possono però contare anche sul Bluetooth, necessario per sincronizzare i propri auricolari wireless e ascoltare gli audiolibri. Alcuni dispositivi presentano persino la connettività cellulare gratuita e integrata. Quest’ultima non è necessaria, ma consente di comprare e scaricare libri anche senza Wi-Fi.

Formati di ebook supportati

Gli ebook reader sopra elencati riescono a leggere tutti i formati più utilizzati. Per completezza riportiamo i tre formati principali, così da poter verificare personalmente: ePub, mobi e pdf.

Autonomia

Importante anche la questione autonomia. Partiamo subito col dire che i display E-Ink consumano davvero poca batteria. L’autonomia di alcuni modelli può estendersi anche fino a 10 settimane con una singola ricarica. Altri, invece, arrivano a massimo un mese di durata (come quelli a colori). I dati dipendono ovviamente anche dall’utilizzo e dalle connessioni utilizzate.

Memoria

I file dedicati ai libri digitali non sono molto pesanti, perciò anche i dispositivi da 8 GB potrebbero essere sufficienti. Tuttavia, nel caso un cui si volessero leggere dei PDF più pesanti, consigliamo di optare per almeno 16 GB di memoria.

Altre funzionalità

Prima di passare alle conclusioni, vediamo quali sono altre funzionalità da tenere in considerazione. Il nostro consiglio è di non sottovalutare la resistenza all’acqua, le funzionalità di mark up con penna, i tasti fisici, il display a colore e lo schermo antiriflesso.

Conclusioni

Come sicuramente avrete capito, è difficile eleggere il miglior ebook in assoluto. Ogni prodotto ha delle caratteristiche esclusive che possono interessare l’utente. Per alcuni la scelta si basa sul prezzo, mentre per altri sul display a colori. Siamo comunque certi di avervi fornito tutte informazioni necessarie per poter scegliere il miglior ebook.

Domande frequenti sui migliori ebook Qual è il migliore ebook reader? È molto difficile individuare l’ebook perfetto. Tuttavia, esistono vari ottimi prodotti tra cui scegliere: Kindle Paperwhite

Kobo Libra 2

Nuovo Kindle (modello 2022)

Kindle Oasis

Kobo Sage

Kobo Elipsa Pack

PocketBook e-Book Reader ‘Color’

PocketBook e-Book “InkPad Color”

Tolino Shine 3 Che differenza c'è tra Kindle e Kobo? La differenza più importante è quella relativa alla libreria. Kindle utilizza la libreria di Amazon Kindle, mentre Kobo quella di Rakuten Libri (Kobo). Qual è il miglior Kindle? Il miglior Kindle in quanto a funzionalità è sicuramente il Kindle Oasis. Nel caso in cui foste alla ricerca di un dispositivo con cui prendere appunti, la risposta è Kindle Scribe. Qual è il miglior Kobo? Il miglior Kobo in quanto a funzionalità è sicuramente il Kobo Elipsa, dotato anche di supporto alla Kobo Stylus per prendere appunti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.