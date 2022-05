Le centraline per irrigazione sono strumenti indispensabili per chiunque intenda prendersi cura nel miglior modo possibile del proprio giardino, prato o frutteto. Con l’obiettivo di automatizzare l’erogazione di acqua, senza quindi essere vincolati a specifici orari in cui portare a termine tale operazione, è sufficiente installare un apparecchio che svolga il suddetto compito in modo rapido, puntuale e soprattutto senza inutili sprechi d’acqua. Pensa a tutto il tempo che potrai risparmiare affidandoti ad una centralina per irrigazione. Sul mercato sono disponibili numerosi modelli, con prezzo variabile in base a tipologia e funzionalità: molti di essi risultano di facile utilizzo e possono dunque essere acquistati anche da coloro che non posseggono particolari conoscenze tecniche.

Centralina per irrigazione Kazeila

Questa unità è consigliata per utenti alle prime armi. La centralina Kazeila permette di impostare la durata dell’irrigazione da 1 secondo fino a 300 minuti, con intervalli da un’ora a 15 giorni. Presente un comodo display per gestire al meglio la programmazione e tenere sott’occhio la carica residua della batteria. Due pile alcaline basteranno per alimentare l’apparecchio fino a 6 mesi.

Acquista su Amazon a 34,99 euro

Centralina per irrigazione Netro

Questa centralina per irrigazione può essere facilmente controllata per mezzo dello smartphone, grazie alla connettività Wi-Fi. Compatibile con Android e iOS, sfrutta un’avanzata tecnologia di risparmio idrico che riduce gli sprechi fino al 50%. Inoltre è possibile stabilire gli orari di attivazione secondo tempi prestabiliti o scegliendo la modalità dinamica basata sulla rilevazione del meteo online.

Acquista su Amazon a 169,99 euro

Centralina per irrigazione Crosofmi

Questo particolare modello di centralina per irrigazione dà modo di selezionare intervalli e frequenza di attivazione in base a 6 programmi predefiniti. Sarà comunque possibile impostare un timer manualmente. Il sensore di umidità e pioggia può regolare in automatico i tempi di irrigazione. L’installazione è decisamente semplice e non manca il pratico display LCD.

Acquista su Amazon a 38,99 euro

Centralina per irrigazione Orbit 94469

Un’altra efficiente unità che consente di gestire ogni funzione tramite smartphone, grazie alla connettività Wi-Fi a 2,4 GHz. Come altre centraline per irrigazione descritte, questo modello regola tempo e quantità di acqua in base alle condizioni meteorologiche ed al tipo di terreno. Lo sportello in ABS assicura piena impermeabilità e resistenza a temperature estreme.

Acquista su Amazon a 217,82 euro

Centralina per irrigazione Aqua Control C4099O

Ottimo rapporto qualità-prezzo per la centralina Aqua Control C4099O. Un apparecchio che, nonostante la minima spesa, possiede ogni funzionalità necessaria per garantire una soddisfacente irrigazione di giardino e piante. Grazie alle 2 manopole si potrà impostare il tempo, da 1 a 120 minuti, e la frequenza, da 1 a 72 ore. Tutto estremamente semplice ed intuitivo.

Acquista su Amazon a 20,95 euro

