In un mondo interconnesso dove le informazioni viaggiano veloci sul web e sui dispositivi mobile senza bisogno di supporto fisici, esiste ancora la necessità di salvare qualunque tipologia di file su dispositivi ottici attraverso vari modelli di masterizzatore DVD esterno. Con tutta probabilità i più giovani non hanno mai avuto la necessità di adoperare questa periferica, ma in realtà i DVD sono ancora oggi estremamente utilizzati in ambienti privati e aziendali per salvare file di ogni genere e averli sempre a disposizione anche offline.

In questa guida ti offriamo la possibilità di scoprire quali sono i migliori modelli di masterizzatori DVD esterni per soddisfare le tue personali esigenze, partendo dal più economico fino ad arrivare a quello più costoso. Ci teniamo a precisare che, indipendentemente dal prezzo di vendita, ogni modello tra i 5 elencati qui in basso ti permetterà di salvare le informazioni di cui hai bisogno senza alcun tipo di compromessi.

Cocopa, masterizzatore DVD esterno

La selezione dei migliori masterizzatori DVD esterni parte con il modello economico sviluppato da Cocopa, una dei brand più apprezzati e popolari in questa fascia di prezzo. Munito di un pratico cavo USB autoalimentato (non hai bisogno di collegarlo alla presa della corrente per utilizzarlo), il masterizzatore DVD è piccolo, portatile ed è completamente compatibile con tutte le versioni di Windows, Linux e macOS. L’interfaccia USB 3.0 ti permette di trasferire i file ad altissima velocità (fino a un massimo di 6 Gbps) e il masterizzatore dispone anche di un sistema che riduce la comparsa di errori durante la masterizzazione.

Acquista il modello su Amazon a 22 euro.

Benewy, masterizzatore DVD con porta USB/USB Type-C

Salendo leggermente di prezzo prendiamo in considerazione il masterizzatore DVD realizzato da Benewy, anch’esso completamente autoalimentato dispone di un cavo USB con due terminali differenti: una classica porta USB e una porta USB Type-C. Il masterizzatore portatile è quindi adatto per la maggior parte dei computer fissi e portatili ma anche per gli ultrabook e i notebook di nuova generazione dotati solo di porte USB Type-C. Compatibile con tutti i più importanti sistemi operativi del momento, il masterizzatore DVD offre prestazioni sempre stabili, una valida tolleranza agli errori e alle vibrazioni.

Acquista il modello su Amazon a 24 euro.

BEVA

Sfiorando la soglia dei 30 euro è quasi impossibile ignorare il masterizzatore DVD realizzato da BEVA, se non altro per la grande duttilità di utilizzo. Dotato di un cavo USB/USB Type-C autoalimentato, il masterizzatore si trasforma anche in un pratico hub che ti permette di collegare in serie un gran numero di periferiche differenti. Puoi, ad esempio, sfruttare le due porte USB aggiuntive per collegare una pennetta USB e un dongle Bluetooth, mentre il supporto alle schede SD/TF ti offre la possibilità di trasferire rapidamente foto e video salvati sulle schede di memoria.

Acquista il modello su Amazon a 29 euro.

Verbatim

Il masterizzatore DVD esterno realizzato da Verbatim è indicato a chi ha necessità di un prodotto affidabile, compatibile con tutti i più importanti sistemi operativi e in generale si trova a effettuare molti backup su supporto ottici. Munito di un semplice cavo USB autoalimentato per collegarlo rapidamente a ogni tipologia di computer, il masterizzatore raggiunge una velocità di scrittura 8X per i DVD e 24X per i comuni CD; puoi trasferire grandi mole di dati in pochissimo tempo. Inoltre, l’unità viene venduta con il software Nero Burn & Archive che comprende numerose feature per copiare, organizzare e archiviare efficacemente i file più importanti.

Acquista il modello su Amazon a 37 euro.

ASUS U9M

Chiudiamo la nostra personale selezione dei migliori masterizzatori DVD esterni con un bellissimo modello realizzato da ASUS. Il colosso taiwanese ti offre la possibilità di salvare su supporto ottico qualunque tipologia di file grazie alla doppia interfaccia USB e USB Type-C: puoi collegarlo a ogni tipologia di computer senza nessun problema di compatibilità. Bello, leggero e compatto, il modello utilizza un particolare sistema di masterizzazione in tre step per salvare correttamente tutte le informazioni e ridurre al minimo eventuali errori di scrittura.

Acquista il modello su Amazon a 39 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.