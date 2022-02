Gli appassionati lo sanno bene, è davvero difficile resistere al richiamo del collezionismo. Da sempre, fan di serie TV, videogame, film e fumetti tendono ad accumulare svariati gadget dedicati alla propria opera del cuore, tra cui le action figure ricoprono un ruolo d'onore. Si tratta di statuette di diverse dimensioni e qualità che riproducono i nostri personaggi preferiti, da esporre con orgoglio nella propria collezione.

Come già detto, sono soprattutto i videogiocatori ad essere tentati. Non è infatti raro trovare delle preziose action figure nelle edizioni da collezione dei titoli di maggior richiamo, oppure vedere note case di produzione omaggiare eroi, eroine e villain poligonali di videogame classici o moderni.

Abbiamo allora selezionato alcune delle migliori action figure tratte dai videogiochi attualmente in commercio, e che non sfigurerebbero affatto nella postazione gaming di ogni nerd che si rispetti.

Luigi da Luigi's Mansion 3

Il Player 2 per eccellenza è tornato ad acchiappare fantasmi su Nintendo Switch con l'acclamato Luigi's Mansion 3, tra i migliori giochi per la console ibrida di Kyoto. Immancabile l'action figure dedicata, realizzata questa volta dagli artisti di First 4 Figures. La statuetta si rifà proprio al Luigi visto nell'esclusiva Switch, e ne sa trasmettere perfettamente l'indole. Il fratello di Mario appare infatti il solito fifone di sempre, terrorizzato dagli ectoplasmi che popolano il gioco, e allo stesso tempo buffo e simpatico. La sua riproduzione misura 14.22 x 17.78 x 22.86 cm, e il peso è di 500 grammi.

Link da The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Ancora First 4 Figures e ancora Nintendo, per una action figure che cattura il battagliero Link di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. In attesa di viverne ancora le gesta nel sequel già annunciato per Nintendo Switch, l'eroe della “grande N” veste la sua tunica blu e impugna il fedele arco in una splendida opera in PVC adatta a tutti i “nintendari”. La statua misura 13.97 x 20.32 x 25.4 cm e pesa 150 grammi. Della stessa serie, c'è pure la principessa Zelda in persona, da esporre in coppia con Link.

Ellie da The Last of Us Parte II

Il gioco, The Last of Us Parte II, è un vero e proprio capolavoro, giocabile da tutti i possessori di PS4 e PS5. L'action figure dedicata alla sua protagonista è altrettanto bella, realizzata con dovizia di particolari da Dark Horse. Basta notare il dettaglio del tatuaggio di Ellie sul suo braccio, o l'espressività del volto che subito trasmette rabbia, coraggio e una buona dose di sete di vendetta. Le dimensioni della statuetta dedicata all'action adventure di Naughty Dog sono di 10.16 x 7.62 x 20.32 cm per un peso di 570 grammi.

Geralt di Rivia da The Witcher 3: Wild Hunt

Protagonista di un'antologia letteraria, di una serie TV su Netflix e di una acclamata trilogia videoludica, Geralt di Rivia è uno dei personaggi più ammalianti mai creati. L'action figure di Dark Horse lo ritrae nella sua più recente incarnazione poligonale, che lo vede combattere ed esplorare le lande del Continente in The Witcher 3: Wild Hunt. Come Ellie, anche lo strigo è finemente particolareggiato, assieme alla possente Armatura dell'Orso da Gran Maestro, tra le più rare del videogame. Le dimensioni sono di 12.7 x 10.16 x 24.13 cm per un peso di 780 grammi.

Artorias da Dark Souls

Tornati di recente alla ribalta con il remake di Demon's Souls e Elden Ring, i soulslike sono rappresentati soprattutto dalla trilogia ruolistica di Dark Souls. Uno dei personaggi più rappresentativi del franchise FromSoftware è senza dubbio Artorias, dalla boss fight apprezzatissima dalla community di appassionati. La stessa che può portarsi a casa l'action figure di Banpresto dedicata propria al camminatore dell'abisso, di dimensioni pari a 6 x 5 x 17 cm e peso di 100 grammi.

