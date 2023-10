iPhone 15 vs iPhone 15 Pro: differenze e confronto

Quali sono le differenze tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro? Dopo il lancio del nuovo melafonino di Apple, si è diffusa la curiosità sui nuovi modelli. Questa volta è il turno dell’iPhone 15, che la casa di Cupertino ha distribuito in due modelli e quattro versioni: iPhone 15 (standard e Plus) e iPhone 15 Pro (standard e Pro Max).

Nel nuovo design, il colore del vetro posteriore è infuso direttamente nel materiale. La scocca è costruita in alluminio aerospaziale e dispone di uno speciale processo a doppio scambio ionico usato per il vetro, che contribuisce a un notevole miglioramento in termini di robustezza rispetto ai precedenti modelli di iPhone. Nei modelli iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max, il titanio sostituisce l’alluminio.

In questa guida dettagliata, metteremo a confronto i due modelli, approfondendo le differenze tra l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro, così da poter fornire tutti gli elementi utili a scegliere il dispositivo più adatto alle proprie esigenze. Scopriremo tutte le specifiche tecniche, le prestazioni, il design, le fotocamere e molto altro.

iPhone 15 (standard e Plus): principali caratteristiche

Prima di vedere nel dettaglio le differenze tra i due modelli iPhone 15 e iPhone 15 Pro, soffermiamoci sulle principali caratteristiche del nuovo smartphone iPhone 15 nella versione standard e Plus. Entrambe sono vendute con memorie di 128, 256 e 512 gb e dispongono di: Dynamic Island, HDR, True Tone, ampia gamma cromatica (P3), tocco con feedback aptico, contrasto (tipico) 2.000.000:1, luminosità massima (tipica) 1000 nit; luminosità di picco (HDR) 1600 nit; luminosità di picco (outdoor) 2000 nit, rivestimento oleorepellente a prova di impronte; supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri.

iPhone 15

📐 Dimensioni: 147,6 x 71,8 x 7,8 mm, 171g 📱 Display: 6,1 pollici (OLED) super Retina XDR 📷 Risoluzione: 2556×1179 pixel a 460 ppi 📸 Fotocamera posteriore: 48 MP con grandangolo + 12 MP con ultra-grandangolo 🤳 Fotocamera anteriore: 12MP con grandangolo 🔋 Batteria: 3877 mAh 📲 Sistema operativo: iOS 17 ⚡ Processore: Apple A16 💾 RAM e memoria interna: RAM 6 GB; memoria 128/256/512 GB ☔ Resistenza all’acqua: Sì 🛒 Prezzo: € 979,00

Lo schermo di iPhone 15 presenta un display OLED (con la conferma della feature della Dynamic Island, che rivoluziona il meccanismo di notifica e “nasconde” il buco di sensori e microfono) da 6,1 pollici, con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel a 460 ppi. Questo schermo offre colori vibranti e contrasti elevati per un’esperienza visiva straordinaria.

Al cuore di questo dispositivo c’è il processore Apple A16 Bionic, che garantisce una potente performance e una reattività fluida per tutte le tue attività. La batteria offre un’ottima autonomia, infatti è capace di resistere un’intera giornata. Per quanto riguarda le fotocamere, il sistema presenta una fotocamera principale da 48 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP. Questo setup consente di catturare foto e video di alta qualità, con funzionalità avanzate come la modalità notturna e lo zoom ottico 2x.

Il design di iPhone15 è sottile e leggero, con un corpo in alluminio e vetro. È disponibile in una gamma di colori, tra cui nero, bianco, blu, rosa e verde.

Pro Il più economico

Ottime Performance Contro Colori standard

iPhone 15 Plus

📐 Dimensioni: 160,9 x 77,8 x 7,8 mm, 201 g 📱 Display: 6,7 pollici (OLED) super Retina XDR 📷 Risoluzione: 2796×1290 pixel a 460 ppi 📸. Fotocamera posteriore: 48 MP con grandangolo + 12 MP con ultra-grandangolo 🤳 Fotocamera anteriore: 12MP con grandangolo 🔋 Batteria: 4912 mAh 📲 Sistema operativo: iOS 17 ⚡ Processore: Apple A16 💾 RAM e memoria interna: RAM 6 GB; memoria 128/256/512 GB ☔ Resistenza all’acqua: Sì 🛒 Prezzo: € 1,129,00

Il modello Plus ha uno schermo più grande da 6,7 pollici con le stesse specifiche del modello base. Le due versioni condividono anche le stesse prestazioni grazie al processore Apple A16 Bionic, ma il Plus offre un’esperienza visiva più immersiva grazie alle dimensioni del display.

L’iPhone 15 Plus è dotato di una batteria leggermente più grande per sostenere il display senza intaccare la durata complessiva.

Pro Schermo grande

Colori vividi Contro Ingombrante

iPhone 15 e iPhone 15 Plus: scheda tecnica fotografica

Entrambe le versioni, iPhone 15 e iPhone 15 Plus, hanno un sistema evoluto a doppia fotocamera che supporta le foto ad altissima risoluzione (24MP e 48MP). Il teleobiettivo 2x è da 12MP (tramite il sensore quad pixel): 52 mm, ƒ/1.6, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore, 100% Focus Pixels. Per quanto riguarda lo zoom, il nuovo iPhone presenta zoom in ottico 2x; zoom out ottico 2x; estensione totale dello zoom ottico 4x e zoom digitale fino a 10x.

Il rivestimento dell’obiettivo in cristallo di zaffiro, sono presenti modalità notte, panorama fino a 63 MP, stili fotografici, Live Photo ad ampia gamma cromatica, correzione dell’obiettivo (ultra grandangolo), correzione occhi rossi evoluta e stabilizzazione automatica dell’immagine.

iPhone 15 e iPhone 15 Plus vantano una registrazione video 4K a 24 fps, 25 fps, 30 fps o 60 fps, nonché in HD (1080p) a 25 fps, 30 fps o 60 fps. Citiamo anche la Modalità Cinema fino a 4K HDR a 30 fps, la possibilità di fare video in slow motion (1080p) a 120 fps o 240 fps e video time lapse con stabilizzazione e in Modalità Notte.

iPhone 15 Pro (standard e Max): principali caratteristiche

Passiamo all’analisi di iPhone 15 Pro sia nella versione standard che Max, i modelli avanzati di questa serie. In breve, entrambi gli smartphone dispongono di Dynamic Island; Display always on; tecnologia ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120Hz; HDR; True Tone; ampia gamma cromatica (P3); tocco con feedback aptico; contrasto (tipico) 2.000.000:1; luminosità massima (tipica) 1000 nit; luminosità di picco (HDR) 1600 nit; luminosità di picco (outdoor) 2000 nit; rivestimento oleorepellente a prova di impronte; supporto per la visualizzazione simultanea di più lingue e set di caratteri.

iPhone 15 Pro

📐 Dimensioni: 146,6 x 70,6 x 8,25 mm; 187g 📱 Display: 6,1 pollici (OLED) Super Retina XDR 📷 Risoluzione: 2556×1179 pixel a 460 ppi 📸 Fotocamera posteriore: 48 MP con grandangolo + 12 MP con ultra-grandangolo + Teleobiettivo 3x da 12MP 🤳 Fotocamera anteriore: 12MP con grandangolo 🔋 Batteria: 3650 mAh 📲 Sistema operativo: iOS 17 ⚡ Processore: Apple A17 Pro 💾 RAM e memoria interna: RAM 8 GB; memoria 128/256/512 GB; 1 TB ☔ Resistenza all’acqua: Sì 🛒 Prezzo: € 1,424,90

L’iPhone 15 Pro offre uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con una risoluzione di 2556 x 1179 pixel. Questo schermo è notevolmente più luminoso rispetto a quello dell’iPhone 15, rendendo la visione di contenuti HDR ancora più eccezionale.

Lo smartphone è alimentato dal processore Apple A17 pro, con ottimizzazioni per garantire prestazioni di livello superiore. È il dispositivo perfetto per operazioni anche più impegnative grazie alla sua struttura a 16 core.

La batteria è progettata per garantire un’autonomia eccezionale, anche quando si utilizza intensamente il dispositivo. L’iPhone 15 pro viene venduto con memoria da 128, 256,512 gb e 1 terabyte.

Dal punto di vista delle fotocamere l’iPhone 15 Pro, rispetto all’iPhone 15 standard, è dotato di un sistema a tre obiettivi, con una principale da 48 MP, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP e una fotocamera teleobiettivo da 12 MP. Questo modello offre funzionalità fotografiche avanzate, come la modalità notturna estesa e lo zoom ottico 3x.

Nel dettaglio, le specifiche del comparto fotografico, vedono una fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, ƒ/1.78, con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione e 100% Focus Pixels. Questa supporta le foto ad altissima risoluzione (24MP e 48MP). Troviamo inoltre un ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.2 e angolo di campo 120°. Lo zoom digitale arriva fino a 15x.

L’iPhone 15 Pro vanta un design premium con finiture di alta qualità e una costruzione resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. La scocca, e questa è una novità molto interessante, è in titanio e non più in alluminio, il che ne aumenta in modo significativo la resistenza. È disponibile in una gamma di colori eleganti, tra cui grafite, argento, oro e blu pacifico.

Pro Miglior rapporto qualità/prezzo

Performance eccezionali Contro Costoso

Tende a scaldarsi

iPhone 15 Pro Max

📐 Dimensioni: 159,9 x 76,7 x 8,25; 221g 📱 Display: 6,7 pollici (OLED) Super Retina XDR 📷 Risoluzione: 2796×1290 pixel a 460 ppi 📸 Fotocamera posteriore: 48 MP con grandangolo + 12 MP con ultra-grandangolo + Teleobiettivo 5x da 12MP 🤳 Fotocamera anteriore: 12MP con grandangolo 🔋 Batteria: 4852 mAh 📲 Sistema operativo: iOS 17 ⚡ Processore: Apple A17 Pro 💾 RAM e memoria interna: RAM 8 GB; memoria 256/512 GB; 1 TB ☔ Resistenza all’acqua: Sì 🛒 Prezzo: € 1,650,00

Il modello Pro Max offre la stessa tecnologia Super Retina XDR, ma con uno schermo più grande da 6,7 pollici. Questo schermo imponente offre una visione immersiva dei contenuti e rappresenta la scelta ideale per chi ama i dispositivi con display ampi. Le prestazioni sono identiche a quelle dell’iPhone 15 Pro, ma con uno schermo più grande per migliorare il multitasking e la fruizione di contenuti multimediali.

Il sistema prevede una fotocamera principale (grandangolo) da 48MP: 24 mm, ƒ/1.78 con stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione e 100% Focus Pixels. Capace di supportare foto ad altissima risoluzione (24MP e 48MP). Si trova inoltre un ultra-grandangolo da 12MP: 13 mm, ƒ/2.2 e angolo di campo 120°, 100% Focus Pixels; un teleobiettivo 2x da 12MP (tramite il sensore quad-pixel): 48 mm, ƒ/1.78, stabilizzazione ottica dell’immagine su sensore di seconda generazione, 100% Focus Pixels; Zoom in ottico 5x; zoom out ottico 2x; estensione totale dello zoom ottico 10x, e zoom digitale fino a 25x.

Pro Prestazioni top

Schermo enorme Contro Costoso

Tende a scaldarsi

iPhone 15 vs iPhone 15 pro: tutte le differenze spiegate

Vediamo ora le differenze tra l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro in vari aspetti chiave.

Performance

Il modello iPhone 15 standard, anche nella sua versione Plus, dispone di un chip Apple A16. Il modello iPhone 15 pro e iPhone 15 Pro Max ha invece un sensore A17pro, che garantisce prestazioni superiori. Tuttavia, entrambi i chip gestiscono con facilità le attività più comuni, come la navigazione web, l’uso delle app e la riproduzione di contenuti multimediali. L’iPhone 15 Pro è ottimizzato per una performance superiore in situazioni più impegnative, come il gaming e l’editing video professionale. Per gli utenti che hanno esigenze professionali, l’iPhone 15 Pro è la scelta migliore.

Design e dimensioni

Dal punto di vista del design, entrambi i modelli offrono un’alta qualità costruttiva, ma ci sono alcune differenze significative: l’iPhone 15 è più sottile e leggero, il che lo rende comodo da tenere in mano e da trasportare in tasca. Il Pro, d’altra parte, ha una finitura premium con cornice in titanio e una parte posteriore in vetro ceramico. Questo lo rende più robusto e resistente all’acqua e alla polvere con certificazione IP68. La scelta tra i due modelli dipende dalle preferenze personali per il design e dalla volontà di investire in materiali premium e una maggiore resistenza agli elementi.

Batteria

Un’altra differenza tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro sta nella batteria. Entrambi i modelli offrono una buona autonomia della batteria, ma l’iPhone 15 Pro Max ha la batteria più grande tra i due (in seconda posizione, l’iPhone 15 Plus). Questo significa che, se la durata della batteria è una priorità assoluta, il modello Pro Max e il Plus potrebbero essere la scelta migliore. Tuttavia, l’iPhone 15 regge bene una giornata di utilizzo moderato, qualsiasi sia il modello.

Display

Nel confronto tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro, anche il display ha il suo ruolo. Questo infatti è un aspetto cruciale per l’esperienza utente. L’iPhone 15 presenta un display OLED Dynamic Island da 6,1 pollici con colori brillanti e un buon contrasto. Tuttavia, la luminosità massima è leggermente inferiore rispetto all’iPhone 15 Pro. Quest’ultimo offre uno schermo OLED Super Retina XDR da 6,1 pollici con una luminosità significativamente più elevata e supporto per l’HDR. Questo rende il display del Pro ideale per la visione di contenuti HDR, come film e serie TV.

Per gli appassionati di contenuti multimediali e chi dà grande importanza alla qualità dell’immagine, l’iPhone 15 Pro potrebbe essere la scelta migliore.

Spazio di archiviazione

L’iPhone 15 è disponibile con opzioni di archiviazione che partono da 128 GB e arrivano fino a 512 GB. Questo dovrebbe essere sufficiente per la maggior parte degli utenti. L’iPhone 15 Pro invece parte da una capacità di archiviazione di 128 GB ed è disponibile anche in varianti da 256 GB, 512 GB e addirittura 1 TB. Se si ha bisogno di molto spazio per foto, video e app, il Pro offre opzioni di archiviazione più ampie. La scelta dell’archiviazione dipende dalle esigenze personali, ma avere più spazio può essere vantaggioso se si dispone di una vasta quantità di media o se si prevede di utilizzare il dispositivo per scopi professionali.

Fotocamere

Le fotocamere sono un elemento fondamentale per molti utenti, e sia l’iPhone 15 che l’iPhone 15 Pro offrono sistemi di fotocamere avanzati. L’iPhone 15 ha un sistema di fotocamere doppia, con una fotocamera principale da 48 MP e una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP. Queste fotocamere offrono funzionalità come la modalità notturna, lo zoom ottico 2x e la registrazione video in 4K. L’iPhone 15 Pro presenta un sistema di fotocamere simile, ma con alcune differenze chiave tra cui un teleobiettivo in più. Le fotocamere dell’iPhone 15 Pro offrono una modalità notturna più avanzata, uno zoom ottico 3x e la capacità di registrare video in Dolby Vision, il che lo rende ideale per i videomaker.

Colori disponibili

Entrambi i modelli sono disponibili in una gamma di colori attraenti. L’iPhone 15 si trova in nero, bianco, blu, rosa e verde, mentre l’iPhone 15 Pro offre una gamma più elegante con opzioni come grafite, argento, oro e blu pacifico.

Prezzo

Infine, il fattore prezzo è un aspetto cruciale nel confronto tra l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro. Il primo è più accessibile in termini di prezzo rispetto all’iPhone 15 Pro. Questa differenza di prezzo può essere significativa, quindi è importante considerare il proprio budget personale prima di prendere una decisione.

iPhone 15 o iPhone 15 Pro, quale scegliere?

Dopo aver esaminato tutte le differenze tra l’iPhone 15 e l’iPhone 15 Pro, ecco alcune considerazioni finali utili a prendere la decisione migliore:

Budget : Se si dispone di un budget limitato e si vuole un iPhone di alta qualità ma meno costoso, l’iPhone 15 è un’ottima opzione. Offre comunque prestazioni eccellenti e una user experience di qualità.

: Se si dispone di un budget limitato e si vuole un iPhone di alta qualità ma meno costoso, l’iPhone 15 è un’ottima opzione. Offre comunque prestazioni eccellenti e una user experience di qualità. Performance estreme : Per gli utenti esperti, siano essi appassionati di gaming o creator che lavora con media di grandi dimensioni, l’iPhone 15 Pro è la scelta giusta. Le sue prestazioni ottimizzate garantiranno una performance eccellente in qualsiasi situazione.

: Per gli utenti esperti, siano essi che lavora con media di grandi dimensioni, l’iPhone 15 Pro è la scelta giusta. Le sue prestazioni ottimizzate garantiranno una performance eccellente in qualsiasi situazione. Fotografia e video : Se la fotografia e la registrazione video sono il fattore cruciale, l’iPhone 15 Pro offre fotocamere avanzate e funzionalità di registrazione video di alta qualità. È ideale per chi vuole catturare ogni momento con le massime precisione e definizione.

: Se la fotografia e la registrazione video sono il fattore cruciale, l’iPhone 15 Pro offre fotocamere avanzate e funzionalità di registrazione video di alta qualità. È ideale per chi vuole catturare ogni momento con le massime precisione e definizione. Display e multimedia : Per chi guarda molti film, serie TV o gioca sullo smartphone e desidera la migliore qualità dell’immagine possibile, l’iPhone 15 Pro con il suo schermo Super Retina XDR è la scelta giusta. L’iPhone 15 Plus può invece essere l’alternativa economica per chi desidera uno schermo grande senza spendere troppo.

: Per chi guarda molti film, serie TV o gioca sullo smartphone e desidera la migliore qualità dell’immagine possibile, l’iPhone 15 Pro con il suo schermo Super Retina XDR è la scelta giusta. L’iPhone 15 Plus può invece essere l’alternativa economica per chi desidera uno schermo grande senza spendere troppo. Spazio di archiviazione : Se si ha bisogno di molto spazio per archiviare foto, video, app e documenti, il modello Pro offre opzioni di archiviazione più grandi, arrivando fino a 1 terabyte .

: Se si ha bisogno di molto spazio per archiviare foto, video, app e documenti, il modello Pro offre opzioni di archiviazione più grandi, arrivando . Design e materiali : per gli amanti dei materiali premium, del design elegante e per chi cerca la migliore resistenza all’acqua e alla polvere, l’iPhone 15 Pro può essere lo smartphone più adatto.

: per gli amanti dei materiali premium, del design elegante e per chi cerca la migliore resistenza all’acqua e alla polvere, l’iPhone 15 Pro può essere lo smartphone più adatto. Durata della batteria: Quando l’autonomia della batteria è una priorità assoluta, l’iPhone 15 Pro Max, con la sua batteria più grande, garantirà una durata eccezionale. L’alternativa numero due, in questo ambito, è l’iPhone 15 Plus.

Conclusioni

Nonostante le differenze tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro, entrambe queste novità in casa Apple sono straordinarie, ciascuna con i suoi punti di forza e le sue peculiarità. La scelta finale dipende dalle esigenze personali, dal budget e da altre esigenze specifiche. Ogni versione infatti offre un’esperienza utente di alta qualità.

Domande frequenti su differenze tra iPhone 15 e iPhone 15 Pro Esiste un iPhone 15 Mini? No, non esiste una versione mini dell’iPhone 15. L’ultimo iPhone mini disponibile sul mercato è l’iPhone 13 mini. Apple ha preso questa decisione concentrandosi sui modelli di dimensioni standard a partire dall’iPhone 14, ma non è detto che non ne usciranno altri nel prossimo futuro.

