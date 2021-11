Qualunque sia il vostro budget, il mercato smartphone è pieno di proposte. Per questo, abbiamo deciso di realizzare guide dedicate per aiutarvi a scegliere il miglior prodotto a seconda della fascia di prezzo. Quella dei migliori smartphone sotto 400 euro è tra le più interessanti perché troviamo dispositivi capaci di offrire delle prestazioni di alto livello ma venduti a cifre dimezzate rispetto ai veri top di gamma.

I telefoni sotto 400 euro riescono a offrire un’esperienza appagante senza richiedere una spesa esagerata. I compromessi da accettare rispetto ai prodotti premium ci sono, com’è giusto che sia, ma sono pochi e spesso non vale la pena spendere molto di più potendo godere comunque di un prodotto soddisfacente. Non a caso è uno dei segmenti più gettonati anche dai vari produttori: da Samsung a Xiaomi, da OnePlus a Realme, da Oppo a Motorola.

Quale telefono comprare a 400 euro?

Sappiamo bene come non sia semplice scegliere il miglior smartphone. Le alternative sono tante e le differenze spesso non sono così evidenti. Una volta definito il budget, vi consigliamo di capire quali sono le vostre reali esigenze: volete scattare foto di qualità, volete uno smartphone con tanta autonomia, preferite un display di qualità rinunciando a qualche altro aspetto e così via.

Nella nostra selezione dei migliori smartphone sotto 400 euro, abbiamo raggruppato i cellulari che al momento godono del miglior rapporto qualità/prezzo e che riescono ad andare incontro alle esigenze della maggior parte degli utenti. Qualunque smartphone elencato deciderete di acquistare, avrete comunque tra le mani un telefono capace di darvi soddisfazioni.

Come vedrete, inoltre, tutti i prodotti inseriti offrono il supporto per le reti 5G in quanto rappresenta ormai un elemento immancabile in questa fascia di prezzo. Questo perché la diffusione del nuovo standard di rete è diventata talmente capillare da aver raggiunto anche le fasce più basse del mercato.

Ecco allora la nostra selezione dei migliori smartphone sotto 400 euro:

Samsung Galaxy A52s 5G

La serie A di Samsung è tra le migliori nella fascia di prezzo sotto 400 euro. Samsung propone vari modelli ma Galaxy A52s 5G è quello che riesce a offrire il giusto equilibrio tra prestazioni e prezzo di vendita. A cifre contenute mette a disposizione un ottimo display AMOLED da 6,5 pollici con una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, questo vuol dire maggiore fluidità durante le sessioni di gioco e nella visione di contenuti multimediali. Insomma, se guardate serie TV dallo smartphone è tra i migliori che potete acquistare. Le prestazioni poi sono ottime grazie a un affidabile processore Qualcomm. Nella media il comparto fotografico che però è privo di un teleobiettivo. Se volete un modulo fotografico più versatile potete optare per Galaxy A72 con cui potrete scattare foto di qualità su soggetti in lontananza ma dovrete rinunciare al 5G.

Galaxy A52s 5G è la scelta ideale per chi preferisce avere un display di qualità senza rinunciare a delle prestazioni stabili e all’affidabilità del primo produttore al mondo di smartphone.

OnePlus Nord 2 5G

I motivi per inserire OnePlus Nord 2 5G tra i migliori smartphone sotto 400 euro sono tanti. È uno smartphone equilibrato che offre tutto ciò che serve alla maggior parte delle persone, senza pompare inutilmente la scheda tecnica. Ha una fotocamera principale da vero top di gamma: è la stessa utilizzata sul ben più costoso Find X3 Pro. C’è qualche compromesso da accettare sulla fotocamera grandangolare ma per il resto non delude affatto. Ha un’ottima autonomia abbinata a una velocità di ricarica rapidissima. Ha un design piacevole che farà piacere a chi non vuole passare inosservato. Il processore MediaTek riesce a offrire delle prestazioni più che soddisfacenti per la fascia di prezzo in cui va a collocarsi.

OnePlus Nord 2 è lo smartphone da acquistare per chi ama scattare tante fotografie con il sensore principale che tirerà fuori scatti davvero di ottimo livello. Proprio come sul predecessore, OnePlus è riuscita a creare un prodotto con un rapporto qualità/prezzo sorprendente.

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Le prima cose che colpiscono di Mi 11 Lite 5G sono il design e il peso. Sta diventando sempre più difficile riuscire a trovare uno smartphone con ottime prestazioni e buona autonomia che sia allo stesso tempo leggero. Difficile ma non impossibile, perché Mi 11 Lite 5G è proprio questo. È uno degli smartphone più belli di questo 2021. Xiaomi è riposto una cura particolare su questo prodotto: il peso resta contenuto grazie all’utilizzo del policarbonato che però è stato lavorato in modo che possa sembrare vetro opaco. Si ha dunque la sensazione di avere tra le mani uno smartphone di alto livello. Il peso contenuto non ha impedito comunque di inserire un ampio display AMOLED, un processore dalle ottime prestazioni e una capiente batteria che assicura un’autonomia duratura.

Mi 11 Lite 5G è il miglior smartphone sotto 400 euro se desiderate un telefono sottile, leggero ed elegante senza rinunciare a prestazioni e autonomia. Se volete spendere un po’ meno, c’è la versione 4G.

Realme GT Master Edition

Realme GT Master Edition entra in competizione diretta con OnePlus Nord 2. A meno di 400 euro, offre prestazioni stabili grazie a un collaudato processore Qualcomm (lo stesso di Galaxy A52s 5G), fino a 8 GB di RAM per avere il massimo delle prestazioni, display Super AMOLED a 120 Hz, tre fotocamere posteriori, batteria da 4.500 mAh con ricarica rapida a 65W, supporto Dual-SIM, altoparlanti Dolby Atmos e jack audio da 3,5 mm per collegare le cuffie via cavo. La versione base con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, inoltre, è reperibile online anche a cifre che scendono sotto la soglia dei 300 euro rendendolo ancor più interessante.

Realme GT Master Edition 5G è lo smartphone da scegliere se volete spendere poco per avere a disposizione velocità nelle prestazioni, nel display e nella ricarica. Velocità e convenienza: sono questi i motivi per cui sceglierlo.

OPPO Find X3 Lite

Find X3 Lite è la miglior proposta sotto i 400 euro di OPPO. In alcuni aspetti è simile al predecessore venduto oggi a cifre più basse ma migliora in tanti altri punti. Le prestazioni fotografiche sono migliorate merito anche di un aggiornamento del comparto camere che ora vede la presenza di un sensore da 64 MP che offre risultati migliori. Il refresh rate dello schermo è a 90 Hz che si traduce in una visione dei contenuti più fluida e quindi più appagante e ha una velocità di ricarica più rapida, il che è un bene per chi va sempre di fretta. Il prezzo di lancio di 499 euro non gli rendeva molto onore, poco competitivo rispetto alla concorrenza, ma il calo di prezzo tipico nel mondo Android lo sta rendendo uno dei migliori smartphone da acquistare a meno di 400 euro.

Find X3 Lite è uno smartphone che può andar bene per la maggior parte delle persone ma diventa un ottimo acquisto se acquistato a meno di 400 euro. È il diretto concorrente del Mi 11 Lite 5G, la scelta quindi dipenderà dai vostri gusti personali e dal prezzo di vendita a cui vengono venduti (a volte anche poche decine di euro possono fare la differenza).

Motorola Edge 20

Due sono gli aspetti che accomunano tutti gli smartphone Motorola a prescindere dal prezzo: il software pulito e l’ottima autonomia. E Motorola Edge 20 non è da meno. Potrete godervi la bellezza di un’interfaccia pulita, chiara e senza tanti fronzoli senza mettere da parte tutto il resto. La proposta 2021 della casa alata, infatti, offre un quadro tecnico decisamente completo: è l’unico della lista a poter contare su un teleobiettivo con zoom ottico 3x. L’unica alternativa è il Galaxy A72 di Samsung che però non offre il 5G ed è basato su un processore che si posiziona un gradino più in basso. Alle ottime prestazioni poi si aggiunge un display OLED da ben 6,7 pollici con refresh rate a 144 Hz e la certificazione di impermeabilità IP52. Tutto ciò riuscendo a contenere il peso a soli 163 grammi.

Motorola Edge 20 è il prodotto più completo tra i migliori smartphone sotto 400 euro. Se cercate uno smartphone dalle ottime prestazioni che non rinunci alla leggerezza, a un display di buona fattura, a un comparto fotografico versatile e un software pulito, la scelta è proprio questo smartphone Motorola.