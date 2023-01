I migliori Smart TV OLED

Uno Smart TV OLED rappresenta il massimo che la tecnologia di oggi possa offrire, grazie a pannelli capaci di riprodurre contrasti particolarmente elevati e colori più vivi. Uno dei punti di riferimento dei pannelli OLED è il nero, che in questo tipo di TV riesce ad essere davvero profondo e scuro. Questo perché, a differenza dei TV a LED, non c’è bisogno di lampade per la retroilluminazione, ma ogni pixel si accende o si spegne in autonomia e, in caso di nero, rimane spento. Certo, anche la tecnologia dei LED avanza, ed oggi abbiamo prestazioni davvero ottime anche con Smart TV MiniLED, in attesa dei già annunciati primi modelli a MicroLED, ma un OLED rimane sempre al top ed anche per questo i prezzi sono tipicamente più alti rispetto agli Smart TV a LED. Vediamo quindi quali sono i modelli di Smart TV OLED migliori che potete acquistare oggi stesso.

LG OLED evo C24

Leader di mercato nella produzione di pannelli OLED di grandi dimensioni è da sempre LG, che con la sua nuova serie OLED evo porta sul mercato televisori con immagini ancora più luminose, colorate e dettagliate. Il merito è anche del processore, il nuovo α9 di quinta generazione, che riesce a gestire i pixel con un dettaglio ancora superiore rispetto alle generazioni precedenti. In LG OLED evo C24 non mancano poi tutte le caratteristiche che cerchiamo in un TV di fascia alta, a partire dal supporto a Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, al refresh di 120Hz ideale per i giochi, e naturalmente a tutte le applicazioni per i contenuti in streaming gestite dall’apprezzato sistema operativo WebOS con telecomando puntatore. Disponibile a circa €1300 su Amazon.

Philips OLED 707

Immancabile nella nostra lista un modello di smart TV OLED Philips, che rispetto agli altri brand ha sempre la carta dell’Ambilight per differenziarsi e dare un valore aggiunto ai suoi prodotti. E infatti la retroilluminazione su tre lati porta l’esperienza visiva ad un livello superiore, rendendo film e serie TV ancora più suggestive. Ma Philips OLED 707 è in ogni caso un eccellente televisore, con sistema operativo Android TV che ci permette di installare tutte le applicazioni che possiamo desiderare, il supporto al Dolby Atmos cinematografico e al DTS Play-Fi per un audio ancora più immersivo e sincronizzabile con gli altri altoparlanti della casa, e naturalmente anche al Dolby Vision per immagini ancora più dettagliate. Disponibile al prezzo scontato poco sopra i 1000 euro su Amazon e su eBay.

Sony A80J

Uno smart TV OLED a marchio Sony è sempre una garanzia di qualità, e i modelli della linea Bravia come questo A80J non sono da meno. Non è un modello di produzione nuovissima, ma in attesa che l’azienda porti sul mercato i modelli appena presentati sulla scena internazionale rappresenta ancora una scelta validissima, e che potete acquistare ad un prezzo più conveniente. Fra le caratteristiche principali abbiamo il Surface Audio, ovvero una tecnologia tipica di Sony per cui l’audio arriva direttamente dallo schermo e non da altoparlanti posizionati sotto o di fianco al pannello. Il risultato è sorprendente, e unito al supporto alle tecnologie dinamiche Dolby rende la visione immersiva e di livello superiore. Non manca Google TV, la nuova versione del sistema operativo che permette di scaricare migliaia di applicazioni e di collegarsi ai dispositivi della smart home. Disponibile a poco più di €1000 su Amazon e su eBay.

Panasonic LZ800

Sempre ottima anche la resa dei pannelli Panasonic, di cui proponiamo il modello LZ800 dotato di supporto alle più recenti tecnologie dinamiche Dolby e HDR sia per il video che per l’audio. Il processore con intelligenza artificiale gestisce al meglio tutte le regolazioni per darci sempre immagini con il giusto contrasto e i colori più vividi, ma le regolazioni si basano anche sulle informazioni fornite da un sensore ambientale e quindi variano in base alla luminosità della stanza e al tipo di luci che usiamo in ogni momento. Presente anche una modalità dedicata al gioco per prestazioni migliori e latenza ridotta. Migliorata l’interfaccia smart con My Home Screen 7.0, sebbene sia graficamente che come disponibilità di apps sia ancora un po’ indietro rispetto ai sistemi operativi più diffusi come Android e WebOS. Disponibile su Amazon con un prezzo intorno ai 1600 euro.

Hisense A81G

Decisamente interessante la proposta di Hisense, che propone uno dei pochissimi modelli di smart TV OLED al di sotto della soglia di 1000 euro. Il modello A81G presenta un ottimo pannello capace di raggiungere contrasti elevati e neri profondi, accompagnato da tecnologie che riescono a riprodurre colori vivi e arricchiti dal Dolby Vision IQ e al sensore di luminosità ambientale. Ottimo anche l’audio, con supporto al Dolby Atmos e potenza di 60W, mentre il sistema operativo VIDAA U 5.0 si conferma ottimo e funzionale, con tutte le principali applicazioni ed il supporto all’HbbTV per i contenuti digitali di RAI e Mediaset. Disponibile su Amazon a meno di 1000 euro.

