Miglior monitor curvo da gaming 2024 (offerte e recensioni)

I monitor curvi da gaming rappresentano un accessorio indispensabile per i PC gamer che desiderano sfruttare al massimo e valorizzare l’hardware dei loro computer. Grazie al loro peculiare design, questi modelli offrono la massima immersività, proiettando i giocatori al centro dell’azione ed esaltando ogni singolo dettaglio dei loro titoli preferiti. Inoltre, le caratteristiche specifiche dei monitor curvi garantiscono la reattività e i tempi di risposta necessari per affrontare lo sfrenato mondo del gaming, anche competitivo, dove ogni frazione di secondo può segnare la differenza tra la vittoria e la sconfitta.

Che si tratti di monitor curvi da 27 o da 32 pollici, il mercato non lesina certo sull’offerta. Una scelta così vasta può confondere e disorientare i PC gamer nella scelta del modello ideale. Ecco perché in questa guida passeremo in rassegna i migliori monitor curvi da gaming disponibili ad oggi, oltre a esaminare nel dettaglio le caratteristiche da tenere in considerazione nella propria scelta di acquisto, così da permettere agli utenti, anche ai meno esperti, di scegliere il modello ideale per le loro esigenze e il loro budget.

La nostra selezione di monitor curvi da gaming

Andiamo a vedere i migliori monitor curvi oggi disponibili sul mercato, analizzandone i pro e i contro e le caratteristiche principali, soprattutto quelle più importanti nell’ambito del gaming.

Samsung Odyssey G5

📐Dimensioni e formato: 27,66 x 61,66 x 47,74 cm; 27″ 🎨Risoluzione: WQHD 2K (2560 x 1440 pixel) 💻Tipo di pannello: VA (Vertical Alignment) 🔌Connettori: 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 ingresso audio 〰️Frequenza di aggiornamento: 144 Hz 🛒 Prezzo: € 359,99

Partiamo da un monitor da gaming curvo da 27 pollici di casa Samsung. Il modello Gaming Odyssey G5 si presenta con un pannello VA con risoluzione WQHD 2K, che vanta una densità di pixel pari a 1,7 volte rispetto a quella Full HD per immagini nitide e dettagliate, e una curvatura da 1000R. La frequenza di aggiornamento di 144 Hz restituisce immagini fluide, senza ritardi o sfarfallii, mentre il tempo di risposta di 1 ms garantisce la massima reattività e precisione, per un’esperienza di gioco rapida e fulminea come i propri riflessi.

La compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium offre un’esperienza di gioco ancora più fluida, riducendo tearing, stuttering e input lag. Inoltre, il Low Framerate Compensation (LFC) ottimizza ulteriormente la fluidità, eliminando tearing e stuttering, quando il frame rate di un gioco scende al di sotto del refresh rate supportato.

La certificazione HDR10 di questo modello garantisce una maggiore gamma dinamica, con colori più brillanti e realistici, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva. Lato connettività, il modello offre 1 ingresso HDMI, 1 DisplayPort e 1 ingresso audio.

Pro Frequenza di aggiornamento di 144 Hz

Compatibilità con AMD FreeSync Premium

Tempo di risposta di 1 ms Contro Supporto non molto stabile

Luminosità al di sotto delle aspettative

Samsung Odyssey G6

📐Dimensioni e formato: 31,11 x 61,58 x 57,83 cm; 27″ 🎨Risoluzione: QHD (2560 x 1440 pixel) 💻Tipo di pannello: VA (Vertical Alignment) 🔌Connettori: 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 ingresso audio, 2 USB 〰️Frequenza di aggiornamento: 240 Hz 🛒 Prezzo: € 369,90

Restiamo in casa Samsung e passiamo al modello Gaming Odyssey G6, un monitor curvo da 27 pollici, con pannello VA, risoluzione QHD per immagini realistiche e dettagliate, e curvatura da 1000R. Il refresh rate da ben 240 Hze il tempo di risposta di 1 ms garantiscono un’esperienza di gioco senza ritardi nella risposta e una reattività istantanea, per un’azione fluida nelle sessioni di gaming più concitate e intense.

Anche in questo modello troviamo il supporto alle tecnologie AMD FreeSync Premium Pro e Low Frame Rate Compensation (LFC) per l’eliminazione di fastidiosi fenomeni come stuttering e input lag, il tutto a vantaggio della fluidità di gioco. La certificazione HDR 600 garantisce un maggiore contrasto, con neri più intensi e bianchi più definiti, per esaltare ogni dettaglio e sfumatura in modo nitido, anche nelle scene più buie.

Da sottolineare la presenza dell’interessante Samsung Gaming Hub, un unico punto di accesso ai migliori servizi di giochi in streaming oggi presenti sul mercato. Inoltre, basterà una semplice connessione Wi-Fi per trasformare questo modello in una vera Smart TV, con l’accesso ai principali servizi di intrattenimento oggi disponibili e a Samsung TV plus che offre contenuti live gratuiti, senza bisogno di alcuna iscrizione.

La tecnologia Core Lighting consente di impostare la proiezione di vari colori nella parte posteriore dello schermo, mentre quella CoreSync sincronizza i colori proiettati con la scena riprodotta, per garantire la massima immersività nei nostri titoli preferiti. La funzione Game Bar consente di controllare e gestire varie impostazioni, tra cui FPS o HDR, oltre a modificare il tempo di risposta, le proporzioni dello schermo o la modalità dell’immagine senza dover abbandonare la partita in corso. Dal punto di vista della connettività, questo schermo offre 2 ingressi HDMI, 1 ingresso DisplayPort, 1 ingresso audio e 1 USB.

Pro Tempi di risposta di 1 ms

Varie funzioni per i gamer e Smart TV inclusa

Frequenza di aggiornamento di 240 Hz Contro Supporto instabile

Qualche problema con il local dimming

Gawfolk da 27 Pollici

📐Dimensioni e formato: 1 x 60,5 x 36,5 cm; 27″ 🎨Risoluzione: Full HD (1920 x 1080 pixel) 💻Tipo di pannello: VA (Vertical Alignment) 🔌Connettori: 1 HDMI, 1 DisplayPort 〰️Frequenza di aggiornamento: 165 Hz 🛒 Prezzo: € 161,99

Scendiamo di prezzo e passiamo a un modello dall’interessante rapporto qualità-prezzo. Il marchio Gawfolk potrebbe non essere tra i più conosciuti, ma in questo caso ci propone un ottimo pannello VA con risoluzione Full HD e curvatura da 1800R. Con una frequenza di aggiornamento di 165 Hz e un tempo di risposta di 1 ms, questo modello garantisce immagini e scene in movimento fluide, oltre a una responsività ottimale per le sessioni di gioco più intense.

La compatibilità con AMD FreeSync riduce le sfocature da movimento ed elimina fastidiosi fenomeni come tearing, jittering, stuttering e input lag. La tecnologia Flicker-free elimina gli sfarfallii, riducendo così l’affaticamento degli occhi anche nelle sessioni di gioco più lunghe.

Nonostante il prezzo molto accessibile, questo monitor curvo da 27 pollici offre buone opzioni di connettività, che comprendono 1 porta HDMI, 1 DisplayPort, 1 ingresso Audio e 1 porta USB.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Tempo di risposta da 1 ms

Refresh rate di 165 Hz Contro Risoluzione solo Full HD

Qualità delle immagini migliorabile

Nessuna certificazione HDR

MSI G272CQP

📐Dimensioni e formato: 50 x 50 x 28 cm; 27″ 🎨Risoluzione: WQHD (2560 x 1440 pixel) 💻Tipo di pannello: VA (Vertical Alignment) 🔌Connettori: 1 HDMI, 1 DisplayPort 〰️Frequenza di aggiornamento: 170 Hz 🛒 Prezzo: € 404,70

MSI è un marchio che non ha certo bisogno di presentazioni, grazie ai suoi ottimi prodotti da gioco e alle varie collaborazioni con diversi pro gamer. Il modello MSI G272CQP è un monitor curvo da 27 pollici, con pannello VA, risoluzione WQHD e raggio di curvatura di 1000R. Questo modello vanta una frequenza di aggiornamento di ben 170 Hze tempi di risposta di 1 ms, per la massima fluidità e reattività, che costituiscono anche un vantaggio nel gaming competitivo.

La tecnologia Freesync garantisce un’esperienza di gioco fluida, senza fastidiosi fenomeni di stuttering o jittering. Il supporto alla tecnologia HDR consente la riproduzione di immagini più nitide e dettagliate, con una gamma di colori estesa e più ampia rispetto agli schermi tradizionali. La tecnologia Night Vision risalta anche i più piccoli dettagli nelle ambientazioni più buie, così da non lasciarsi sfuggire nulla in caso di scene con scarsa illuminazione.

Questo modello offre 1 porta HDMI, 1 DisplayPort e 1 uscita per le cuffie sulla parte posteriore della sua scocca, caratterizzata da un design senza cornice per massimizzare l’area di visualizzazione e garantire un’esperienza ancora più immersiva.

Pro Tempo di risposta di 1 ms

Ottima risoluzione

Frequenza di aggiornamento di 170 Hz Contro Nessun supporto a tecnologie AMD o Nvidia

Assenza di una certificazione HDR specifica

AOC C27G2ZE/BK

📐Dimensioni e formato: 7,85 x 24,21 x 21,06 cm; 27″ 🎨Risoluzione: Full HD (1920 x 1080 pixel) 💻Tipo di pannello: VA (Vertical Alignment) 🔌Connettori: 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 uscita cuffie 〰️Frequenza di aggiornamento: 240 Hz 🛒 Prezzo: € 219,90

Il brand AOC si è ritagliato il suo posto nel mercato grazie all’offerta di ottimi monitor da gaming, caratterizzati da un buon rapporto qualità-prezzo. Oggi parliamo del modello AOC C27G2ZE, un modello con pannello VA, curvatura da 1500R e risoluzione Full HD. La caratteristica che salta subito all’occhio è la frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz, ideale per sfruttare al massimo le GPU di ultima generazione e godere di una fluidità senza precedenti.

Anche il tempo di risposta di 0,5 ms garantisce un’esperienza di gioco estremamente fluida e reattiva, eliminando qualsiasi effetto ghosting. La compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium garantisce la sincronizzazione costante tra le frequenze di aggiornamento di GPU e monitor, per un’esperienza ancora più fluida, immersiva e priva di artefatti e sfocature.

La tecnologia Low Framerate Compensation elimina ogni artefatto nel caso in cui il frame rate scenda al di sotto della frequenza di aggiornamento. La modalità AOC Low Input Lag riconfigura lo schermo per ottimizzare i tempi di risposta e ottenere la massima reattività, specie in caso di utilizzo di periferiche di input wireless.

Questo modello da 27 pollici offre inoltre 6 modalità di gioco pre-configurate, ad esempio per titoli FPS o di corse, e consente inoltre di personalizzare e salvare le proprie impostazioni preferite. Buone anche le opzioni di connettività, con 2 porte HDMI e 1 DisplayPort.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Frequenza di aggiornamento di 240 Hz

Tempi di risposta di 0,5 ms Contro Risoluzione solo Full HD

Alcuni problemi di flickering

Nessuna certificazione HDR

Philips 325E1C/00

📐Dimensioni e formato: 70,9 x 42,5 x 8,8 cm; 31.5″ 🎨Risoluzione: QHD (2560 x 1440 pixel) 💻Tipo di pannello: VA (Vertical Alignment) 🔌Connettori: 1 HDMI, 1 DisplayPort, 1 VGA 〰️Frequenza di aggiornamento: 75 Hz 🛒 Prezzo: € 289,99

Passiamo adesso a un monitor da gaming curvo da 32 pollici. Il Philips 325E1C presenta un display VA con risoluzione QHD, ideale per far risaltare in modo nitido tutti i dettagli dei nostri titoli preferiti. Il pannello offre una frequenza di aggiornamento di 75 Hze un tempo di risposta pari a 4 ms.

La fluidità delle immagini è ulteriormente migliorata grazie al supporto alla tecnologia AMD FreeSync che offre prestazioni fluide, prive di artefatti, con tempi di aggiornamento e risposta ultrarapidi. La modalità di gioco SmartImage ottimizzata per i gamer offre varie opzioni in base alla tipologia di gioco. La modalità “FPS”, migliora i colori scuri, così da poter individuare gli oggetti nascosti anche nelle zone più buie, mentre la modalità “Racing” configura il display con il tempo di risposta più elevato, per la massima reattività.

La tecnologia SmartContrast di Philips regola automaticamente i colori e controlla l’intensità della retroilluminazione per migliorare il contrasto e restituire neri profondi e privi di sfocature. Lato connettività, questo modello offre 1 ingresso HDMI, 1 DisplayPort e 1 VGA per garantire la massima compatibilità con le varie schede video disponibili oggi sul mercato.

Pro Buon rapporto qualità-prezzo

Tempi di aggiornamento e risposta rapidissimi grazie al supporto ad AMD FreeSync

Ottima risoluzione Contro Nessuna certificazione HDR

Frequenza di aggiornamento non esaltante

Z-Edge UG27P

📐Dimensioni e formato: 60,88 x 17,9 x 43,45 cm; 27″ 🎨Risoluzione: Full HD (1920 x 1080 pixel) 💻Tipo di pannello: IPS (In-Plane Switching) 🔌Connettori: 2 HDMI, 2 DisplayPort 〰️Frequenza di aggiornamento: 240 Hz 🛒 Prezzo: € 518,99

Torniamo a parlare di monitor da gaming curvi da 27 pollici. Il modello Z-Edge UG27P presenta un pannello IPS, con risoluzione Full HD e curvatura da 1500R. In ambito da gioco, questo modello mette subito in mostra i suoi muscoli grazie a una frequenza di aggiornamento di ben 240 Hz e tempi di risposta di 1 ms, il tutto a garanzia di un’esperienza di gioco fluida e rapida, con immagini nitide e prive di fastidiosi artefatti.

Il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium migliora ulteriormente la fluidità e la qualità delle immagini riprodotte, eliminando qualsiasi effetto di tearing o jittering anche nelle scene più concitate, per un’esperienza di gioco ancora più immersiva. La tecnologia Flicker-free e la protezione dalla luce blu riducono l’affaticamento degli occhi, anche in caso di sessioni di gaming intense e prolungate.

Ottime le opzioni di connettività offerte da questo modello, che presenta 2 ingressi HDMI e 2 ingressi DisplayPort.

Pro Ottimo rapporto qualità-prezzo

Tempi di risposta di 1 ms

Frequenza di aggiornamento di 240 Hz Contro Nessuna certificazione HDR

Risoluzione Full HD

LG 34GP63AP UltraGear

📐Dimensioni e formato: ‎99 x 22 x 53 cm; 34″ 🎨Risoluzione: UltraWide QHD (3440 x 1440 pixel) 💻Tipo di pannello: VA (Vertical Alignment) 🔌Connettori: 2 HDMI, 1 DisplayPort, 1 uscita cuffie 〰️Frequenza di aggiornamento: 160 Hz 🛒 Prezzo: € 359,00

Passiamo adesso a un monitor da gaming curvo da 34 pollici prodotto da LG, un brand più che noto per la qualità dei suoi modelli. L’LG 34GP63AP UltraGear presenta un pannello VA curvo, in formato 21:9. La risoluzione UltraWide QHD offre il 33% di pixel in più rispetto a uno schermo 16:9 QHD. La frequenza di aggiornamento di 160 Hz garantisce un’esperienza di gioco fluida e immersiva, regalando anche un vantaggio nelle sessioni di gioco competitivo.

Inoltre, il tempo di risposta di 1 ms offre una maggiore fluidità e reattività delle immagini, riducendo le sfocature e l’effetto ghosting. La compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium completa il quadro, garantendo un’esperienza fluida anche nei giochi ad alta velocità ed eliminando scatti e tearing nelle immagini.

Grazie alla certificazione HDR10, questo modello offre un ampio spettro cromatico, per un maggiore contrasto e immagini più nitide, così da garantire l’immersione totale nelle scene riprodotte. Le opzioni di connettività offerte sono 2 ingressi HDMI, 1 ingresso DisplayPort e 1 uscita cuffie.

Pro Ottima qualità delle immagini

Certificazione HDR10

Tempi di riposta e aggiornamento ultrarapidi Contro Prezzo leggermente elevato

Supporto HDR migliorabile

Perché preferire un monitor curvo per giocare

Sono molti i motivi per cui scegliere un monitor curvo per completare la propria configurazione di gioco. Oltre alle caratteristiche pensate nello specifico per il gaming, come i tempi di risposta molto bassi e le frequenze di aggiornamento elevate, ci sono altri fattori.

In primo luogo, questo tipo di modello garantisce la massima immersività grazie alla sua peculiare forma. Questi modelli avvolgono il giocatore, estendendo l’azione dal campo visivo centrale a quello periferico. Questa caratteristica proietta il giocatore all’interno del gioco, donando un senso di profondità e immersione che gli schermi piatti non sono in grado di replicare.

Un altro fattore da tenere in considerazione è l’affaticamento degli occhi. Nei tradizionali schermi piatti, il giocatore è costantemente distratto dagli elementi periferici, oltre a essere costretto a diversi movimenti oculari per mettere a fuoco i vari elementi a distanze diverse. Ciò non avviene con gli schermi curvi, che offrono una percezione visiva uniforme su tutto lo schermo, così da ridurre i movimenti oculari del giocatore, il che si traduce in un minore stress per gli occhi, anche durante le sessioni di gioco più prolungate.

Inoltre, questo tipo di schermo offre anche un campo visivo più ampio. Questo non solo migliora l’immersione del giocatore, ma rappresenta anche un vantaggio competitivo nel gaming, permettendo ai giocatori di vedere movimenti e azioni ai margini dello schermo, cosa quasi impossibile con un modello tradizionale piatto.

Infine, grazie alla loro forma, i monitor curvi riducono le distorsioni cromatiche e di luminosità ai bordi dello schermo, per immagini più nitide e una maggiore fedeltà cromatica, elementi fondamentali per un’esperienza di gioco realistica e ricca di dettagli.

Come scegliere un buon monitor curvo per il gaming

Nell’acquisto di uno schermo curvo per il gaming sono diversi i fattori da prendere in considerazione e bilanciare per scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. In questa parte della guida, andremo a vedere quali sono i fattori chiave da valutare, fornendo anche una breve spiegazione di ciascuno di essi, in modo da consentire agli utenti di prendere una decisione di acquisto più informata.

Formato e risoluzione

Il primo fattore da prendere in considerazione è sicuramente il formato. Come abbiamo visto, esistono monitor da gaming in diversi formati, quindi occorre in primo luogo stabilire quale sia la dimensione in pollici del modello più adatta alle proprie esigenze.

Anche la scelta della risoluzione, che rappresenta la densità di pixel riprodotta a schermo, è cruciale nell’individuare lo schermo da gaming perfetto. I modelli in commercio offrono diverse risoluzioni, che vanno dal Full HD (1920 x 1080 pixel) fino a 4K (3840 x 2160) e oltre. Un formato più grande e una risoluzione più elevata giocano sicuramente a favore di un’esperienza più immersiva e dettagliata, ma richiedono al contempo una scheda grafica più potente per essere sfruttati appieno.

Tipo di pannello

Il tipo di pannello è fondamentale, dato che questo elemento influisce sulla qualità dell’immagine e sulle prestazioni del monitor. Ci sono i pannelli IPS, VA e TN.

I pannelli IPS (In-Plane Switching) sono famosi per la fedeltà cromatica e gli ottimi angoli di visione. Sebbene non possano vantare i tempi di risposta dei pannelli TN, le recenti evoluzioni di questi pannelli hanno ridotto notevolmente la differenza, il che li rende la soluzione ideale per i gamer che non intendono accettare compromessi in termini di qualità visiva.

I pannelli VA (Vertical Alignement) offrono, tra le tre tipologie, il miglior contrasto e neri più profondi, caratteristiche ideali per chi è in cerca di un monitor da gaming curvo caratterizzato da immagini vivide e dal cosiddetto “nero assoluto”. Tuttavia, questo tipo di pannello può presentare tempi di risposta più lenti, nonché una minore precisione delle immagini nei cambi di scena più veloci.

Infine, ci sono i pannelli TN (Twisted Nematic). Questi pannelli si caratterizzano per gli ottimi valori in termini di tempi di risposta e frequenza di aggiornamento. Queste caratteristiche riducono al minimo il motion blur e ottimizzano la reattività, ecco perché sono spesso la scelta preferita dai gamer competitivi. Tutta questa velocità va però a discapito della qualità dell’immagine, degli angoli di visione e della resa dei colori, di solito meno precisa rispetto ai pannelli IPS e VA.

Response rate e refresh rate

Passiamo a due parametri strettamente collegati alla fluidità nell’esperienza di gioco. Il response rate, misurato in millisecondi (ms), indica la velocità di cambiamento di colore di un pixel. Un response rate, o tempo di risposta, basso è fondamentale per evitare fenomeni come il ghosting e il motion blur, specie nei giochi più concitati e frenetici. Per un’esperienza di gioco fluida e priva di artefatti, questo valore non deve essere inferiore a 1 ms.

Il refresh rate indica, in Hertz (Hz), il numero di volte al secondo in cui avviene l’aggiornamento dell’immagine a schermo. Un refresh rate, o frequenza di aggiornamento, elevato garantisce un’esperienza più fluida e meno a scatti delle scene rappresentate. Questo valore è inoltre fondamentale nell’ambito degli FPS, ossia dei fotogrammi al secondo. Ad esempio, un monitor con una frequenza di aggiornamento di 60 Hz non sarà in grado di riprodurre più di 60 fotogrammi al secondo, con buona pace del nostro investimento nell’ultima scheda grafica uscita sul mercato.

Connettività e compatibilità

La connettività di un monitor è spesso un fattore trascurato, ma che può rivelarsi fondamentale. È invece sempre opportuno verificare le uscite presenti sulla propria scheda video, in modo da accertarsi che sia utilizzabile con il modello scelto. Tra le opzioni più comuni di solito troviamo lo standard HDMI, che garantisce la compatibilità con PC e console da gioco. La presenza di più porte di questo tipo consente di collegare più device allo schermo, senza la necessità di cambi manuali.

Un altro tipo di ingresso molto diffuso è il DisplayPort, che offre una larghezza di banda superiore rispetto all’HDMI, garantendo il supporto a risoluzioni e refresh rate più elevati. La presenza di questa connessione è un fattore cruciale per i PC gamer che desiderano sfruttare al massimo il proprio schermo, soprattutto con risoluzioni QHD o 4K. Alcuni modelli possono anche offrire porte USB tra le proprie opzioni di connettività, utili per ricaricare i propri device o collegare direttamente al monitor sia dispositivi di archiviazione esterni, che le uscite audio per collegare le cuffie.

Un altro fattore da tenere in considerazione è la compatibilità del monitor scelto con le tecnologie offerte dalla propria GPU, come il G-SYNC di Nvidia e il FreeSync di AMD, in modo da poterle sfruttare per ridurre gli artefatti a schermo, come il tearing, e immergersi in un’esperienza di gioco più fluida. Altrettanto importante è la compatibilità con lo standard HDR, per poter godere di un miglior contrasto e di immagini più nitide durante le proprie sessioni di gioco. Infine, in caso di utilizzo di più dispositivi di gioco con lo stesso monitor (ad esempio, PC e console), è importante che il modello supporti le varie caratteristiche specifiche di ciascuna piattaforma.

Altre funzionalità

Alcuni schermi curvi possono offrire altre funzionalità interessanti, in grado di migliorare l’esperienza di gioco, come l’illuminazione RGB, supporti regolabili in altezza e inclinazione e modalità preimpostate, pensate per il gaming. Un altro fattore importante da tenere in considerazione è la presenza di tecnologie contro l’affaticamento oculare, come i filtri per la luce blu e la tecnologia Flicker-free. Alcuni modelli possono inoltre offrire comodi hub USB o funzionalità pensate per il gioco in streaming, o vere e proprie funzioni da Smart TV, per garantire la massima flessibilità di utilizzo.

Design

Anche il design gioca un ruolo fondamentale. In primo luogo, tale caratteristica va considerata dal punto di vista estetico e dell’arredamento circostante, in modo che il modello scelto non solo si integri nel proprio ambiente, ma possa addirittura arricchirlo. Anche le dimensioni delle cornici sono un elemento molto importante di design. Cornici più sottili garantiscono una maggiore area di visualizzazione e agevolano la configurazione a più monitor, oltre a donare allo stesso una maggiore eleganza.

Prezzo

Il prezzo rappresenta forse uno dei fattori più critici. Il consiglio è quello di fissare un budget, individuare le caratteristiche desiderate e infine trovare il miglior compromesso possibile tra questi due elementi. Va comunque sottolineato che un investimento maggiore valorizza l’hardware del proprio computer, specie la GPU, e può garantire un’esperienza di gioco superiore in termini di qualità dell’immagine, risoluzione, reattività e immersione.

Il miglior monitor curvo per formato

Abbiamo già presentato in questa guida i migliori schermi curvi da gaming oggi disponibili sul mercato. Tuttavia, alla luce dei vari fattori da tenere in considerazione nell’acquisto, vogliamo ulteriormente aiutare gli utenti nella scelta indicando tra quelli presentati in precedenza i migliori modelli per formato.

Miglior monitor curvo da 27 pollici: si aggiudica la corona in questa categoria il Samsung Odyssey G6, non solo grazie alle sue ottime caratteristiche per il gioco, ma anche per la presenza dell’interessante Samsung Gaming Hub, una funzione aggiuntiva che può rivelarsi davvero utile e interessante per tutti i PC gamer.

Miglior monitor curvo da 32 pollici: il Philips 325E1C/00 è il modello che consigliamo in questa categoria. Oltre alle ottime caratteristiche per il gaming, questo schermo presenta anche un ingresso VGA (ideale per la massima compatibilità con le schede video), oltre a SmartImage, una modalità che offre varie opzioni ottimizzate per il gioco.

Miglior monitor curvo da 34 pollici: in questa categoria, la nostra preferenza ricade sul modello LG 34GP63AP UltraGear, per le sue incredibili caratteristiche in termini di refresh rate e tempi di risposta, per la risoluzione UltraWide QHD in formato 21:9, che offre una maggiore immersività, per il supporto alla tecnologia AMD FreeSync Premium, in grado di garantire la massima fluidità delle immagini, e per la certificazione HDR10, che restituisce immagini più vivide e neri più definiti.

Conclusioni

Un monitor curvo rappresenta la soluzione ideale per portare al livello successivo la propria esperienza di gaming e sfruttare al massimo l’hardware del proprio computer. A differenza degli schermi tradizionali, questi modelli garantiscono un’immersione totale nei nostri titoli preferiti, grazie al loro peculiare design curvo. Questa immersività si traduce anche in un maggiore controllo dell’azione, il che costituisce un vantaggio, anche competitivo, nell’esperienza di gioco. Inoltre, un monitor da gaming da 34 o da 27 pollici curvo riduce l’affaticamento degli occhi durante le sessioni di gioco più intense, grazie alla maggiore fluidità delle immagini, alla riduzione degli artefatti grafici e ai minori movimenti oculari necessari per tenere sotto controllo l’azione.

Domande frequenti sui monitor curvi da gaming Che monitor usano i pro gamer? I pro gamer tendono a preferire monitor da gaming curvi da 27 pollici, per visualizzare l’intero campo di azione senza alcun movimento oculare. Inoltre, i monitor scelti dai pro gamer presentano frequenze di aggiornamento molto alte e tempi di risposta estremamente bassi, di solito 1 ms o inferiori, e sono compatibili con le tecnologie Nvidia o AMD progettate per eliminare fenomeni come il tearing e l’input lag. Quanti MS deve avere un monitor da gaming? Il tempo di risposta ideale per un monitor da gaming è 1 ms o un valore inferiore. Che monitor serve per fare 120 FPS? Per ottenere 120 fotogrammi al secondo, è necessario un monitor con una frequenza di aggiornamento di almeno 120 Hz.