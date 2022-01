I videogiochi non sono più il “rifugio” in pixel e poligoni di pochi ed espertissimi nerd, ma oggi rappresentano un passatempo sempre più diffuso; e apprezzato anche da chi non è esattamente un fan incallito. Con la crescita del mercato, sono inevitabilmente cambiate tecnologie e piattaforme di riferimento, ed è quindi solo una macchina sufficientemente performante a garantirci la possibilità di giocare ai titoli moderni di maggior richiamo. Pensiamo alle console di nuova generazione come PS5 e Xbox Series X, ma anche a quei PC gaming capaci di offrirci il massimo dell'esperienza sui giochi “tripla A”. Abbiamo quindi selezionato per voi alcuni dei migliori desktop in circolazione espressamente pensati per i videogiochi – e per chi non ha troppa voglia di assemblarne uno! -, prendendone in considerazione caratteristiche tecniche, qualità dei materiali, design e naturalmente il prezzo di vendita al pubblico.

MSI MEG Aegis Ti5: specifiche e design al top

Le specifiche del PC da gaming MEG Aegis Ti5, realizzato con la solita cura maniacale a cui ci ha abituati MSI, sono davvero impressionanti. Il produttore ci dà la possibilità di scegliere tra diverse soluzioni, che arrivano a montare fino ad una Intel Core i9 di decima generazione per la CPU, e per la scheda video una GeFofce RTX 3080. La RAM, poi, può toccare i 128 GB, mentre l'archiviazione interna disponibile si spinge fino a 3 TB per l'HDD, associati a 2 TB della più veloce SSD. Il tutto racchiuso da un case che si lascia notare. Naturalmente, a fronte di muscoli tanto allenati, anche il prezzo è fissato verso l'alto.

Lenovo Legion Tower 5i: il migliore per i neofiti

Se la proposta precedente strizzava l'occhio ai gamer più esigenti, il Lenovo Legion Tower 5i è invece il miglior PC da gaming entry level di questo periodo. Questo significa che è particolarmente adatto a chi si avvicina per la prima volta a questo mondo o a chi non ha un budget troppo alto da investire. Certamente si tratta di un computer economico, ma perfettamente in grado di gestire i titoli eSport più giocati e quelli tripla A con risoluzione a 1080p. Di contro, le GPU di base non offrono Ray Tracing e DLSS, a fronte di upgrade comunque molto semplici e di un case votato all'ottimizzazione degli spazi.

Acer Predator Orion 3000: 4K e VR a portata di mano

Dalla struttura incredibilmente intelligente, l'Acer Predator Orion 3000 è un PC da gaming che saprà conquistare quei videogiocatori che sono alla ricerca di una macchina sia bella da vedere che fatta per durare nel tempo. La scocca è infatti superba, arricchita da un design compatto – che rende questo computer facilissimo da spostare e trasportare – e da gradevoli luci RGB. Non mancano illuminazione laterale e ventole FrostBlade, mentre prestazioni e raffreddamento ottimali garantiscono gioco in 4K e in VR.

MSI Trident 3: il PC gaming potente e compatto

MSI Trident 3 è il computer da gioco piccolo e potente, bellissimo anche da esporre in salotto. Non solo, il design compatto si accompagna ad un prezzo super competitivo, il più basso per PC della stessa fascia dotati di hardware equivalente. Potremo quindi dedicarci ai nostri giochi preferiti con un ingombro minimo e specifiche tecniche di buon livello, per partite fluide e dalla grafica accattivante soprattutto nelle esperienze in multiplayer. Da segnalare, però, la mancanza di un sistema di raffreddamento a liquido.

Alienware Aurora Ryzen Edition R10: gioco alla portata di tutti

Se state cercando il giusto bilanciamento tra forza bruta e convenienza, allora l'Alienware Aurora Ryzen Edition R10 è il PC da gioco che fa per voi. I modelli R10 con AMD mettono infatti sul piatto CPU Ryzen potenti ma assolutamente accessibili a quasi tutti i budget. Più potente, e costosa, la versione con RTX 3090, che tocca prestazioni al top anche per giochi recentissimi e parecchio esigenti in fatto di specifiche.

HP Omen 30L: potentissimo e completo

La nostra selezione dei migliori PC gaming del 2022 non può che chiudersi con l'HP Omen 3oL, un mostro di potenza dalle caratteristiche complete del tutto rinnovato dal produttore. Un computer, questo, impossibile da ignorare per via delle sue specifiche di altissimo livello, per giocare e produrre contenuti senza alcun problema di prestazioni o rallentamenti. Esistono poi configurazioni diverse a prezzi variabili, per altro facilissime da aggiornare.

