Chi ha una casa grande, come una villa a più piani, oppure un’area separata tipo una mansarda o un garage, ha spesso difficoltà a portare una connessione internet stabile in queste aree remote. Si possono usare degli estender di WiFi, ma spesso la qualità ci perde se le distanze sono elevate. In questi casi può essere meglio optare per una soluzione Powerline, che trasferisce il segnale internet attraverso i cavi della rete elettrica senza un degrado della qualità. Abbiamo esaminato diversi kit Powerline, di seguito quelli che riteniamo i migliori.

Fritz! 1260E

Il primo modello che prendiamo in esame è proposto da AVM, azienda tedesca che produce i famosi ed apprezzati router Fritz!Box. Questo kit Fritz! 1260E è composto da due componenti, uno da collegare ad una presa vicino al router ed uno che possiamo mettere in una zona più lontana della casa, come un piano alto o il garage, per portare una doppia connettività grazie al supporto sia alla rete LAN Gigabit che al WiFi dual-band, con la indubbia qualità Fritz! La velocità massima è di 1,2Gbps.

Netgear PLW1000

Fra i giganti del settore networking abbiamo anche Netgear, di cui proponiamo il modello PLW1000 con velocità massima di 1Gbps e supporto al WiFi dual-band. Il ricevitore remoto presenta due antenne per amplificare il segnale WiFi e quindi permettere una ricezione migliore anche a smartphone e PC più distanti da esso. Non manca anche in questo caso una porta LAN Gigabit per collegare, ad esempio, un PC desktop o una smart TV.

TP-Link AV1300

Interessante anche la proposta di TP-Link, che al suo AV1300 aggiunge una presa elettrica femmina ai suoi adattatori così da permetterci di collegare direttamente il router, la TV o una lampada senza occupare una seconda presa o senza dover ricorrere ad una ciabatta. Ma non solo, infatti il modulo remoto presenta – oltre al WiFi – ben tre porte LAN, così da poter collegare contemporaneamente una TV, un desktop e degli hub per la smart home, come il Bridge di Philips Hue o delle videocamere di sorveglianza.

ZyXEL Wave 2

Per un supporto a velocità ancora più alte ci possiamo affidare a ZyXEL, che con il suo modello Wave 2 arriva fino a ben 2,4Gbps sebbene possiamo solo usare collegamenti con porta LAN non essendo il ricevitore dotato di antenne per il WiFi. Una velocità così alta ci permette di gestire streaming fino a 8K e gioco a bassa latenza. Presenti però le prese elettriche su entrambi i moduli, così da non occuparne una di troppo alla parete.

D-Link DHP-P601AV

Una soluzione più economica ce la propone D-Link con il modello DHP-P601AV, composto da due moduli identici, entrambi con una presa passante e con una porta LAN Gigabit, per trasferire dati con velocità fino a 1Gbps. Assente, in questa versione, la connettività WiFi del modulo remoto, ma in caso è possibile acquistare un modulo con supporto al WiFi dual-band perdendo la presa passante.

