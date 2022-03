A molti un cavo USB-C può sembrare semplicemente un cavo USB-C, ma in realtà ci sono molti fattori da tenere in considerazione in base all’utilizzo che se ne vuole fare. Cavi e connettori possono infatti cambiare e supportare una maggiore velocità di trasmissione dati, oppure essere in grado di resistere a correnti molto elevate come quelle richieste dalla ricarica rapida degli smartphone di ultima generazione e dei PC o MacBook. Di seguito alcuni cavi che ci sentiamo di consigliarvi.

Anker Nylon 100W

Da Anker un cavo in Nylon intrecciato lungo 3 metri e ideale per ricaricare lo smartphone ma anche un PC o MacBook dal momento che può trasferire fino a 100W di potenza. Entrambi i connettori USB-C alle due estremità del cavo includono un chip per la sicurezza, per monitorare parametri come la temperatura e la corrente ed evitare di causare danni al terminale in carica. Perfetto in abbinata con un caricabatteria PD 3.0 ad alta potenza di ricarica.

Acquista su Amazon.

Belkin USB-C

Doppio connettore USB-C anche per il cavo da 1 metro di Belkin, altra azienda che propone prodotti di indubbia qualità. La massima potenza supportata è di 100W, quindi possiamo caricare PC e MacBook oltre a tablet e smartphone. Per collegamenti dati da PC a smartphone possiamo trasferire file con velocità fino a 10Gbps grazie al supporto Thunderbolt 3.

Acquista su Amazon.

Amazon Basics USB-C

Chi ha bisogno di un cavo con doppio connettore USB-C solo per caricare lo smartphone o il tablet, senza usare una potenza troppo elevata, può scegliere il cavo Amazon Basics. Disponibile in 4 colori ed in 4 diverse lunghezze, il cavo è in nylon intrecciato per una maggiore durabilità. La massima velocità di trasferimento dati supportata è di 480Mbps, mentre per la ricarica possiamo arrivare a 15W.

Acquista su Amazon.

Anker Powerline+

Se cercate invece un cavo da usare con un caricatore USB-A o una porta USB standard del PC potete optare per la line Powerline+ di Anker, disponibile in due colori – rosso e grigio – e in due lunghezze – 90cm e 180cm. Anche qui abbiamo una costruzione particolarmente resistente in nylon intrecciato, mentre la velocità di trasferimento dati arriva a 480Mbps. La confezione comprende due cavi, ad un prezzo particolarmente conveniente.

Acquista su Amazon.

Amazon Basics USB-C USB-A

Anche per l’opzione da USB-A a USB-C possiamo scegliere un cavo firmato Amazon Basics, e anche in questo caso abbiamo a disposizione 4 colori e 4 lunghezze diverse, per poter soddisfare qualsiasi tipo di esigenza. La potenza massima supportata in ricarica è di 15W, mentre la velocità di trasferimento dati può arrivare a 5Gbps grazie al supporto USB 3.1 Gen 1.

Acquista su Amazon.