Il barbecue è sempre un modo ottimale per cucinare quando ci troviamo all’aria aperta, e sebbene la carbonella aggiunga quel sapore caratteristico a carni e pesce, spesso ci troviamo in luoghi in cui non è concessa l’accensione di fuochi né l’utilizzo di un braciere a carbone. L’alternativa ottimale è quella di usare un barbecue a gas, che mantiene la sicurezza contro il rischio di incendi o fumi che possono disturbare i vicini, senza dover rinunciare al sapore degli alimenti grigliati. In questa guida abbiamo una selezione dei migliori barbecue a gas che possiamo acquistare per questa stagione estiva.

Campingaz Party Grill 400

Con dei piedini che lo sollevano da terra di circa 30cm, il Party Grill 400 di Campingaz è un barbecue a gas composto da una plancia in cui mettere dell’acqua, un bruciatore da 2000W ed una serie di supporti per usare pentole comuni, grigliare o cuocere alla plancia, sia liscia che zigrinata; inoltre, il coperchio può mantenere il calore dando un effetto forno, o essere usato come wok. Il risultato è un prodotto versatile che può preparare qualsiasi tipo di piatto. Funziona con bombole a GPL ed ha accensione piezoelettrica così da non richiedere accendino. La pulizia della plancia poi è rapida grazie al materiale antiaderente con cui è costruita.

Acquista su Amazon.

Barbecue a gas da tavolo Campingaz 360 CV

Con un funzionamento simile al modello precedente ma senza i piedini, il Campingaz 360 CV è un barbecue a gas da tavolo con funzionamento a cartuccia, quindi bastano bombolette di propano/butano di dimensioni più contenute rispetto alle bombole a GPL. Anche qui possiamo cucinare sia con pentole che con la plancia/griglia inclusa, e la potenza massima raggiungibile è di 2200W con accensione piezo. Il braciere inferiore può poi facilmente essere estratto per favorirne la pulizia.

Acquista su Amazon.

Kemper barbecue a gas a cartuccia

Ancora più compatto il barbecue a gas da tavolo Smart di Kemper, una soluzione che funziona con cartucce di gas butano e permette di grigliare qualsiasi tipo di alimento sull’ampia superficie superiore. L’accensione è piezoelettrica, ed un vassoio estraibile sulla parte inferiore permette di eliminare il grasso colato. Non essendoci tubi del gas è facile da portare ovunque e permette di cucinare anche direttamente in mezzo al tavolo. La massima potenza è di 1900W. Disponibile anche in versione plancia.

Acquista su Amazon.

Outsunny barbecue a gas pieghevole con coperchio

Interessante anche il barbecue a gas di Outsunny, con piedini removibili che ne permettono l’uso sia da tavolo che da terra e con un coperchio per mantenere più calore e aggiungere l’effetto forno. Sul coperchio abbiamo anche un termometro per conoscere la temperatura interna di cottura, mentre per la cottura sono presenti due bruciatori con accensione piezoelettrica indipendente.

Acquista su Amazon.

Camplux GP102B

Un buon barbecue a gas a plancia è il modello GP102B di Camplux, con due bruciatori da 2000W ciascuno che scaldano una plancia in acciaio smaltato antiaderente per cucinare carni, pesce e verdure. Un foro vicino all’angolo della plancia raccoglie olio e grassi, che possono poi essere eliminati estraendo l’apposito contenitore. Funziona con bombole di propano o butano, mentre la plancia può essere staccata e lavata in lavastoviglie.

Acquista su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.