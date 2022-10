Siamo abbastanza certi che, almeno una volta nella vita, gli amanti delle action cam e delle attività dinamiche si siano interrogati su quale potesse essere la migliore GoPro da acquistare in base alle proprie esigenze. Ad oggi infatti, arrivati alla versione HERO11 Black, il ventaglio di opportunità è sempre più ampio e chiunque potrà scegliere il modello migliore, soprattutto per quanto riguarda il rapporto qualità prezzo.

In commercio infatti esistono oggi tanti modelli di action cam, anche più economici, e non è sicuramente molto difficile andare alla ricerca della migliore alternativa alla GoPro, tuttavia, l’azienda che ha reso popolare questa categoria di telecamere si è sempre difesa in maniera pressoché perfetta, ponendosi sempre come il massimo punto di arrivo per ogni appassionato.

Il nostro compito oggi sarà quindi quello di provare a rispondere alla domanda “qual è la migliore GoPro”, risposta che ovviamente, come già anticipato in precedenza, potrà essere assolutamente differente per ogni utente. Alcuni modelli di ultima generazione migliorano infatti le proprie caratteristiche rispetto ai modelli più datati solo per pochissimi aspetti e per questo motivo potranno anche essere accantonati in favore di un prezzo più basso. Ma andiamo con ordine e iniziamo subito la ricerca della migliore GoPro ora in commercio.

Le migliori GoPro 2022

Partiamo subito col dire che, a parte il modello Max, tutte le GoPro che vedremo appartengono alla stessa categoria di prodotto, quello delle action cam classiche, e si differenziano solo per caratteristiche tecniche, le quali appartengono alla generazione di riferimento. Quello della HERO8, ad esempio, possono oggi sembrare un po’ sottotono, ma in realtà erano quelle di punta nel 2019. Tuttavia, è possibile che per qualcuno vadano assolutamente ancora molto bene e che vengono anzi offerte ad un prezzo molto vantaggioso. Fatte quindi le dovute premesse, vediamo subito quale GoOro comprare.

GoPro HERO11 Black

🎥 Qualità video Fino a 5.3K 📷 Risoluzione immagini 27 MP 💦 Impermeabilità Si, fino a 10 metri 🔋 Batteria Circa 50 minuti in registrazione video 4K 📐 Peso 150 g 🛒 Prezzo 549,00 euro

Il primo modello che analizziamo è sicuramente quello di GoPro migliore in senso più assoluto. Si tratta infatti dell’ultimo modello in commercio, la action cam GoPro HERO11 Black, annunciata al grande pubblico alla fine dell’estate 2022. Il suddetto prodotto migliora sotto quasi ogni punto di vista rispetto alla generazione precedente, ponendosi però su una fascia di prezzo molto alta e superiore ai 500 euro. Tra le sue caratteristiche più interessanti elenchiamo: qualità di registrazione video Ultra HD fino a 5.3K a 60 fps, foto da ben 27 MP, sensore di immagine da 1/1,9 pollici, opzioni di streaming live, stabilizzazione ottica HyperSmooth, già premiata e amata nel modello precedente, e ovviamente impermeabilità fino a 10 metri di profondità (senza custodia di protezione ovviamente). Da non sottovalutare anche la possibilità di registrare video in formato HyperView e in proporzione 8:7. Rimane poi l’opzione relativa allo slo-motion 8x a 2,7K come il modello precedente. Migliora invece la durata della batteria che passa da 35 minuti a circa 50 in registrazione video 4K.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Registrazione video fino a 5.3K Batteria migliorata ma sempre abbastanza poco duratura Stabilizzazione HyperSmooth 4.0 Prezzo davvero molto alto Nuovo sensore di immagine da 1/1,9 pollici

GoPro HERO11 Black è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 549,00 euro

GoPro HERO10 Black

🎥 Qualità video Fino a 5.3K 📷 Risoluzione immagini 23 MP 💦 Impermeabilità Si, fino a 10 metri 🔋 Batteria Circa 35 minuti in registrazione video 4K 📐 Peso 153 g 🛒 Prezzo 449,99 euro

Passiamo adesso al modello HERO10 Black, forse l’effettiva migliore GoPro ora disponibile per rapporto qualità prezzo. Con l’uscita dell’undicesimo modello infatti, il suo prezzo si è stabilizzato sui 450 euro, fascia che un professionista o un appassionato può sicuramente considerare. Si tratta sostanzialmente di un prodotto completo sotto ogni punto di vista e a cui non mancano: certificazione di impermeabilità, display LCD anteriore e schermi posteriori touch, qualità di registrazione video Ultra HD 5.3K, foto da 23 MP, streaming live fino a 1080p e stabilizzazione ottica ancora una volta gestita dalla premiata tecnologia HyperSmooth 4.0. Inoltre, ritorna anche la registrare video in Slo-Mo 8x a 2,7K. Probabilmente la migliore GoPro del momento.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Registrazione video fino a 5.3K Batteria di soli 35 minuti Stabilizzazione HyperSmooth 4.0 Prezzo ancora molto alto Slo-Mo 8x a 2,7K

GoPro HERO10 Black è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 449,99 euro

GoPro HERO9

🎥 Qualità video Fino a 5K 📷 Risoluzione immagini 20 MP 💦 Impermeabilità Si, fino a 10 metri 🔋 Batteria Circa 35 minuti in registrazione video 4K 📐 Peso 147 g 🛒 Prezzo 349,99 euro

A dirla tutta, il modello HERO10 Black condivide molti punti in comune con il prodotto che analizzeremo adesso. La GoPro HERO9 dispone infatti dello stesse sensore della generazione successiva, con l’unica differenza data dalla risoluzione, come vedremo fra pochissimo. In linea di massima, visto le caratteristiche molto simili, consigliamo di puntare più sul modello HERO10 Black (per il semplice fatto che appartiene ad una generazione successiva), ma, nel caso in cui vi troviate difronte una buona offerta, ovviamente anche la HERO9 è assolutamente consigliata per l’acquisto. Sulla sua scheda tecnica troviamo infatti: impermeabilità fino a 10 metri, schermo LCD frontale e touch screen posteriore, video Ultra HD 5K, foto da 20 MP, streaming live a 1080p e stabilizzazione ottica.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Registrazione video fino a 5K Prezzo molto alto Impermeabile fino a 10 metri Batteria di soli 35 minuti Stabilizzazione ottica di ottima qualità

GoPro HERO9 è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 349,99 euro

GoPro MAX

🎥 Qualità video Fino a 5.6K 📷 Risoluzione immagini 16 MP 💦 Impermeabilità Si, fino a 5 metri 🔋 Batteria Circa 100 minuti in registrazione video 📐 Peso 163 g 🛒 Prezzo 1099,00 euro

Il modello Max è l’unico leggermente diverso rispetto alla linea più classica. La sua particolarità sta perlopiù sulla tipologia di lente, capace di catturare un’area ampia fino a 360 gradi. Tuttavia, il suddetto modello appartiene alla generazione del 2019 e non è mai stata aggiornata. Risulta infatti essere molto simile all HERO8 Black sotto molti punti di vista. Sotto la scocca troviamo infatti: impermeabilità fino a 5 metri, sensore a 360 gradi ​​con stabilizzazione infrangibile, display touchscreen, controllo vocale e anche funzione di streaming live in HD. La risoluzione video massima è di 5.6 K a 30 fps, mentre quella delle foto arriva fino a 16 MP. Ottima invece la durata della batteria, l’unico modello di GoPro in grado di arrivare fino a 100 minuti di registrazione video.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Registrazione video fino a 5.6K a 360 gradi Prezzo ancora molto alto Foto a 270 gradi a 16 MP Qualità più scarsa di notte Slo-Mo 8x a 2,7K Video a 5.6K solo a 30 fps

GoPro Max è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 1099,00 euro

GoPro HERO8 Black

🎥 Qualità video Fino a 4K 📷 Risoluzione immagini 12 MP 💦 Impermeabilità Si, fino a 10 metri 🔋 Batteria Circa 35 minuti in registrazione video 📐 Peso 124 g 🛒 Prezzo 329,00 euro

Probabilmente non sarà la GoPro miglior adesso disponibile per l’acquisto, ma all’attuale prezzo di vendita, anche la HERO8 Black può sicuramente essere tenuta in considerazione. Il modello è infatti di tre generazioni precedenti all’attuale top di gamma (presentata nel 2019) è può contare su un sensore video in 4K a 60 fps e una risoluzione massima di immagine di 12 MP. Ovviamente non manca la certificazione di impermeabilità fino a 10 metri e dispone di ben tre livelli diversi di stabilizzazione (on, alto e boost). Ottima per chi vuole entrare nel mondo GoPro cercando di risparmiare il più possibile sul prezzo.

🟢 PRO 🔴 CONTRO Registrazione video fino a 4K Prezzo abbastanza alto Tre livelli di stabilizzazione Qualità più scarsa di notte Confezione ben fornita

GoPro Hero 8 Black è disponibile per l’acquisto su al prezzo di 329,00 euro

Perché acquistare una GoPro

A questo punto, è lecito chiedersi per quale motivo acquistare una GoPro, soprattutto in un mondo in cui esistono tantissime alternative anche dotate di un prezzo più basso. Acquistare la migliore GoPro tra quelle disponibili significa non solo portarsi a casa una delle action cam qualitativamente più dotate, ma anche entrare in una community ricca di utenti ed opportunità. Basti pensare anche solamente all’enorme quantità di accessori costruiti proprio per essere utilizzati con i vari modelli di GoPro (che vedremo tra qualche istante), ma anche ai software che offrono tante opzioni di modifica, condizione e personalizzazione.

Ormai quasi tutte le operazioni di editing e condivisione vengono eseguite dal proprio smartphone ed è quindi necessario poter contare su una applicazione ben sviluppata e sicuramente stabile. GoPro dispone del servizio Quick, editor video e foto ufficiale della stessa azienda. Questa offre la possibilità connettere la propria GoPro in pochi istanti, importare tutti i contenuti registrati, modificarli utilizzando centinaia di opzioni diverse e di condividerli su tutti i social. Tale servizio è talmente apprezzato che viene utilizzato anche da chi non possiede una GoPro, poiché, appunto, completo e soprattutto gratuito nella sua versione base.

Quali caratteristiche dovrebbe avere la migliore GoPro

Come già accennato in precedenza, ogni generazione di GoPro migliora leggermente rispetto a quella precedente, perciò le più grandi differenze si notano solo dopo diversi anni di aggiornamenti. Ciò è sicuramente un bene per l’utente, il quale non si troverà “costretto” ogni anno a dover acquistare il modello appena uscito. Ma quali sono le caratteristiche da considerare per essere certi di accaparrarsi la GoPro migliore in circolazione?

Sicuramente, prima di tutto, è necessario tenere in considerazione la qualità video. Le ultime tre generazioni di GoPro condividono molto aspetti in comune su questo piano e offrono una qualità di registrazione fino a 5K. Tuttavia, c’è da specificare che tale qualità può contare su una quantità di fps massima di 60, qualità sicuramente non fluida come quella a 120 fps presente nella registrazione video 4K. Inoltre, tutti gli schermi più popolari attualmente in circolazione sono in 4K, perciò, in generale, è sempre e comunque consigliato preferite la registrazione in 4K a 120 fps, disponibile a partire dal modello HERO9. Anche la HERO8 Black può registrare in 4K, ma solo fino a 60 fps.

Nonostante neppure la migliore GoPro in assoluto sia consigliata per il solo utilizzo da fotocamera, ogni anno, ogni modello tende a migliorare il sensore di immagine e ad aumentare la quantità di megapixel. Indubbiamente la GoPro HERO 11 Black si autoproclama regina degli scatti, grazie al nuovo sensore di immagine da 1/1,9 pollici capace di scattare foto fino a 27 MP. Qualità fotografica comunque ottima anche a partire dalla HERO9, che ricordiamo condivide lo stesso sensore con la HERO10 Black.

Quando si parla di action cam però, non si può non considerare il livello di stabilizzazione. Sin dal primo modello, GoPro è sempre riuscita stupire sotto questo punto di vista, offrendo sempre una stabilizzazione, prima digitale, adesso ottica, di altissimo livello. Gia il modello HERO8 Black, pur possedendo una stabilizzazione digitale, poteva contare su una registrazione video fluida e poco “scattosa”, grazie alla regolazione su tre livelli diversi di stabilizzazione. Oggi siamo invece arrivati alla tecnologia HyperSmooth 4.0, premiata anche come una delle migliori stabilizzazioni in circolazione.

Il vero punto debole di ogni modello di GoPro è forse però la batteria. Quasi tutti i modelli non riescono infatti a superare i 40 minuti di registrazione video in 4K (risoluzione consigliata). Solo la nuova HERO11 Black riesce ad arrivare ad un massimo di 50 minuti, pur condividendo lo stesso amperaggio di batteria rispetto al modello precedente. Segno che il lavoro di ottimizzazione fatto è stato abbastanza produttivo. In ogni caso, consigliamo di portarsi sempre dietro almeno una batteria sostitutiva.

Infine, ovviamente, il prezzo. Abbiamo deciso di tralasciare la questione software (Quick) per il semplice fatto che tutte le GoPro moderne possono contare sullo stesso servizio, perciò non c’è una reale differenza sotto questo punto di vista. Il prezzo è invece una componente abbastanza importante. Il costo di una GoPro è infatti sempre molto elevato e a tratti in grado anche di superare i 500 euro. Non si tratta quindi di un oggetto adatto a tutti, ma sicuramente un vero gioiello per gli appassionati delle attività all’aperto. Al prezzo attuale consigliamo di puntare sul modello HERO 10 Black, ma nel caso in cui troviate una buona offerta, anche la HERO9 non è da sottovalutare.

I migliori accessori per GoPro

Quando si è alla ricerca della migliore alternativa GoPro, si incontrano spesso alcuni modelli molto economici che includono di serie un sacco di accessori diversi, cosa che però non accade con le action cam protagoniste di questa guida. Per questo motivo, è necessario acquistarli separatamente.

REYGEAK Hero Batteria ricaricabile per GoPro

L’acquisto principale da fare arriva probabilmente da NEEWER, azienda produttrice di accessori per videocamere e fotocamere professionali. In questo caso, ci troviamo difronte ad un kit pensato appositamente per tutti i modelli di GoPro (HERO 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, MAX e persino FUSION). Parliamo di un totale di ben 50 accessori, tra cui: cinghie per testa, petto e casco, cinturini da polso, impugnatura galleggiante, supporto per manubri, ventose, e molto altro ancora. Tutto al prezzo di soli 39,99 euro su Amazon.

NEEWER Kit di accessori per action cam

Tanti accessori significa però anche necessità di più spazio. Per questo motivo, un acquisto sensato da fare potrebbe essere quello di una custodia per il trasporto. In questo caso consigliamo quella offerta da Amazon Basics, disponibile in tre diverse dimensioni: extra-small, grande e piccola, a seconda della quantità di accessori da trasportare. Il prezzo di vendita parte da 14,91 euro .

Amazon Basics – Custodia per trasporto GoPro

Come già ampiamente accennato in precedenza, il vero problema dei modelli di GoPro è la durata della batteria. Per questo motivo, non potevamo non consigliare l’acquisto di batterie di riserva. In questo caso proponiamo un totale di due batterie con incluso caricabatterie a tre canali (perfetto per caricare fino a tre batterie in contemporanea). Il suo prezzo è di 49,9 euro su Amazon.

SanDisk Scheda Di Memoria MicroSDXC Da 128 GB

Infine, come non parlare anche della questione memoria. Tutti i modelli di GoPro si servono delle schede Micro SD per archiviare tutti i contenuti in locale. In questo campo, una delle marche migliori è probabilmente SanDisk. Di conseguenza, riportiamo il suo modello più classico, disponibili a partire da 32 GB e fino a 1 TB di memoria. La versione 128 GB può essere acquistata al prezzo di 19,15 euro su Amazon.

Conclusioni

Dopo questa lunghissima analisi in cui siamo andati alla ricerca della migliore GoPro in commercio, possiamo infine dedicarci alle conclusione. Come avrete avuto modo di notare, i modelli in commercio sono oggi tantissimi e ciò permette quindi a tutti di avere un’ampia possibilità di scelta. Qualora siate ancora indecisi su quale modello acquistare, vi invitiamo a leggere attentamente il paragrafo “Quali caratteristiche dovrebbe avere la migliore GoPro”, così da essere sicuri di considerare tutti i dettagli più importanti.

