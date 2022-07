Con l’arrivo dell’estate torna la voglia di outdoor, e fra gli accessori che non possono mancare durante un picnic, qualche giorno di campeggio o il rientro alla base dopo una escursione all’aria aperta, c’è un frigorifero portatile elettrico per conservare bevande e alimenti alla giusta temperatura.

Innanzitutto, dobbiamo dire che esistono diversi tipi di frigoriferi portatili elettrici, e che in base alla categoria cambiano prezzo e prestazioni. I migliori sono senza dubbi quelli dotati di compressore, in grado di permetterci una regolazione fine della temperatura e di andare anche diversi gradi sotto lo zero, così da poter mantenere ghiaccio e alimenti congelati; regolando la temperatura qualche grado sopra lo zero possiamo invece conservare cibi freschi e latte, ideale per famiglie con bimbi piccoli.

La categoria successiva sono i cooler attivi, in sostanza delle borse frigo con un motorino e una ventola, solitamente alimentabili sia a 220V che a 12V (con presa accendisigari), con un isolamento in schiuma di poliuretano o in polistirolo, per i quali la temperatura non è regolabile ma piuttosto dipende dalla temperatura esterna. Questi frigoriferi possono infatti mantenere una temperatura di circa 20 gradi inferiore a quella esterna, e non sono adatti a conservare latticini e cibi facilmente deteriorabili per tempi troppo prolungati.

Abbiamo scelto alcuni fra i modelli migliori in commercio, e di seguito la nostra selezione.

Frigorifero a compressore Mobicool MCF32

Il primo modello che prendiamo in esame è il Mobicool MCF32, un frigorifero portatile a compressore da 31 litri di capacità, in grado quindi di impostare la temperatura in modo preciso e di raggiungerla rapidamente. Il modello in esame può essere regolato fra +20° e -10°, e la temperatura interna può essere verificata sul display laterale. Le dimensioni sono compatte per uno stoccaggio e un trasporto facile, e la ventola non è troppo rumorosa, permettendone l’uso anche in barca o camper. La potenza assorbita è piuttosto ridotta, quindi si abbina perfettamente ad un inverter da campeggio, sia a 220V che a 12V.

Frigorifero portatile Mobicool ME27

Rimaniamo su un prodotto Mobicool, azienda leader nel settore dei frigoriferi portatili, ed esaminiamo un modello di cooler attivo, nello specifico il Mobicool ME27. Con una capacità di 26 litri e un design gradevole, questo frigorifero ha tutti i dettagli ben progettati: una maniglia per il trasporto che serve anche ad appoggiare il coperchio per tenerlo aperto, una doppia ventola per distribuire al meglio l’aria, uno strato di spessore superiore di schiuma di poliuretano per un isolamento migliore e molto altro, come anche una fessura per nascondere il cavo di alimentazione. Contiene fino a 42 lattine o 5 bottiglie da 1,5l, mantiene la temperatura al di sotto di quella ambientale di 19-20°, ed ha una modalità Eco per il risparmio energetico quando collegato a 220V.

Frigorifero portatile Dometic AS25

Chi non ha bisogno di molto spazio può scegliere questo modello da 20 litri proposto da Dometic. Fra i frigoriferi portatili dell’azienda troviamo AS25, con dimensioni compatte e capacità di mantenere la temperatura fino a 18° al di sotto di quella ambientale. Il corpo del frigorifero è rivestito in tessuto, con pratiche tasche per portare oggetti, e sono presenti anche una tracolla ed una coppia di ganci in velcro per fissarlo alla cintura di sicurezza dell’auto, così da mantenerlo stabile anche in caso di frenate brusche.

Campingaz PowerBox Plus

Un altro brand che sicuramente conoscono tutti i campeggiatori è Campingaz, che fra i suoi frigoriferi portatili propone il modello PowerBox Plus da 28 litri con design semplice e lineare. Il regolatore permette di scegliere fra una modalità Max per il raffreddamento, Eco per un minore consumo energetico e Sleep per una minore rumorosità notturna. La massima escursione termica fra temperatura interna ed esterna è di circa 18-19 gradi.

Severin KB2923

Caratteristica particolare del frigorifero portatile Severin KB2923 da 25 litri è la possibilità di alimentarlo non solo a 12V o a 220V, ma anche tramite cavo USB da collegare ad un normale power bank per smartphone. All’interno, una griglia divisoria permette di organizzare meglio gli alimenti, separandoli dalle bevande. Il frigorifero Severin ha anche una funzione caldo per mantenere la temperatura di pietanze cucinate fino a 50° durante un viaggio o un’escursione.

