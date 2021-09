Il ferro da stiro verticale portatile è un tipo di ferro progettato per un veloce uso quando siamo sprovvisti di asse da stiro o andiamo di fretta. Utile soprattutto in viaggio dopo che i vestiti riposti in valigia non sono più così perfetti. La differenza con il classico ferro da stiro è che con questi modelli verticali, i capi vengono stirati appunti in verticale. Non servirà l'asse da stiro, e il punto a favore è il “rimettere in sesto” il capo uno pochino sgualcito, che grazie al vapore ha bisogno di una stiratura in più.

Abbiamo preparato per te una guida all’acquisto scegliendo fra i migliori modelli di ferro da stiro verticale.

Ferro da stiro verticale Korey

Protezione automatica di spegnimento

Il primo ferro da stiro verticale che vi proponiamo è il modello della Korey. Questo ha un'impugnatura ergonomica, ti permette di stirare con facilità sia a casa che in viaggio. Infatti è facile da trasportare, e potrai avere sempre i tuoi capi in ordine. Ha un serbatoio di 280 ml, e se non viene utilizzato si spegne dopo 8 minuti.

Potete utilizzarlo in automatico o in manuale e se andate di fretta, la piastra si scalda in 20 secondi, così da poter uscire di casa perfettamente in ordine. Ideale da portare in viaggio, maneggevole e leggero, lo trovate su Amazon a 39,69 euro

Polti Vaporella Styler GSM20

Ha 3 livelli di temperatura e vapore

Il ferro da stiro verticale della Polti, la Vaporella Styler GSM20 è un modello con la regolazione digitale di temperatura e vapore ed è pronto all'uso in 45 secondi. Dotato di Smart Sensor Technology e attivazione vapore al tatto è un modello molto tecnologico ma facile da usare. Possiede una testina rotante per stiratura in verticale ed orizzontale e ha ben 5 accessori in dotazione e una piastra scorrevole riscaldata con rivestimento in ceramica.

La scelta ideale per un regalo di nozze, visto che è un modello moderno. Questo ferro da stiro verticale può essere vostro a soli 46,99 euro

SteamOne S-Travel

Con testina rotante

Lo SteamOne S-Travel è un ferro da stiro verticale portatile a vapore con piastra in acciaio inossidabile, ottimo per stirare i tessuti sia a casa ma anche in viaggio. Ha una potenza 1400 Watt, un getto vapore di 24g/min, caldaia in alluminio, pronto all'uso in soli 30 secondi.

Dotato di serbatoio da 260 ml ricaricabile durante l'utilizzo e una lunghezza cavo di 3 metri per una massima mobilità in grandi stanze.

La spia Led indica quando il vapore è pronto. Ci sono accessori utili per l'uso di S-TRAVEL ovunque: gancio a ventosa per appendere i capi d'abbigliamento stirati.

Con un pratico gancio appendiabiti, è la soluzione ideale per vostri viaggi, cosi da avere sempre i capi perfetti. Se siete viaggiatori frequenti non fatevi scappare questo ferro da stiro verticale, su Amazon a 42,35 euro

Rowenta DR8100

Dotato di 3 accessori

Il ferro da stiro verticale della Rowenta DR8100 è un modello con piastra riscaldata in alluminio con rivestimento in ceramica per una stiratura perfetta. E' dotato di 3 accessori: spazzola in tessuto, accessorio per tessuti delicati e gancio da porta.

Sicuro su ogni tipo di tessuto, anche sulla seta. E' facile da usare ed ha una lunghezza del cavo di 3 metri, oltre che una posizione di blocco per vapore continuo, un pulsante On/Off con indicatore luminoso, e un serbatoio d’acqua removibile.

Rinfresca e igienizza, è uno dei modelli più pratici e con molte funzioni. Viene venduto su Amazon a 59,99 euro

Ferro da stiro verticale Beper

Utilizzo anche a secco

Il ferro da stiro verticale più economico della guida è il Beper: questo modello è dotato di una spazzola a vapore ed è un ferro efficace nel vaporizzare. La spazzola a vapore è dotati di tre funzioni: ferro da stiro, spazzola leva-pelucchi e spazzola per la rimozione della polvere.

Il serbatoio ha la capacità di 100 ml e ha una temperatura regolabile con possibilità di uso a secco e a vapore. Ottimo da regalare come secondo ferro da stiro, a chi ha poco tempo.

E' un modello economico, ma estremamente efficace per il suo utilizzo, solo 29 euro