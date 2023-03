Migliori deumidificatori portatili per casa 2023 (quale scegliere)

Se siete alla ricerca dei migliori deumidificatori per casa, è molto probabile che abbiate avuto problemi con la struttura della vostra abitazione o con la vostra salute. Come sicuramente saprete, infatti, la presenza di troppa umidità in casa favorisce la formazione della muffa. Quest’ultima contribuisce ad annerire i muri e non permette di respirare nel modo corretto. Per risolvere la situazione, perciò, conviene acquistare un deumidificatore. Vediamo insieme quali sono i migliori modelli presenti sul mercato.

Cos’è e come funziona un deumidificatore

Il deumidificatore è un accessorio casalingo che si occupa di rimuovere o ridurre l’umidità presente nell’area. Ricordiamo che eliminare tutta l’umidità può causare dei problemi di salute. Il livello ottimale da raggiungere, infatti, si attesta attorno al 50%. Ogni deumidificatore utilizza un sistema di aspirazione in grado di condensare l’umidità e di trasformarla in acqua. Questa particolare operazione avviene meglio in ambienti chiusi e, proprio per questo motivo, consigliamo di utilizzarlo chiudendo finestre e porte.

Come già accennato, un livello eccessivo di umidità può causare la comparsa di muffa, che a sua volta può comportare problemi di salute. Per questo motivo è necessario avere un deumidificatore in casa, soprattutto per chi vive in zone molto umide. Ciò, ovviamente, non sostituisce le classiche operazioni di areazione, come l’apertura di porte e finestre.

I migliori deumidificatori portatili per casa

Abbiamo selezionato cinque differenti modelli. Come avrete modo di vedere, i brand di punta sono Ariston e De Longhi, ma non mancheranno alternative di qualità. Ma andiamo con ordine e vediamo quali sono i migliori deumidificatori per grandi ambienti.

Deumidificatore portatile ARISTON Deos 30

Tra i migliori deumidificatori portatili c’è sicuramente l’Ariston Deos 30. Questo modello è caratterizzato da un serbatoio da ben 3 litri, protetto dalla certificazione IP PIX0 per resistere all’acqua e alla polvere. Sulla superficie superiore sono presenti i comandi del prodotto, oltre a un piccolo display LCD che mostra il livello di umidità presente in casa. Tra le altre note positive di questo modello troviamo la funzione anti-muffa, lavanderia e anti-gelo. L’Ariston Deos 30 ha una potenza generale di circa 460 W e riesce a coprire una superficie massima di 94 metri quadri. Si tratta di un prodotto relativamente silenzioso, che emette un suono massimo di 47 dB. Le sue dimensioni e il suo peso ridotto lo rendono facilmente trasportabile.

HOMCOM Deumidificatore Portatile da 25L al Giorno

Il prodotto targato HOMCOM è sicuramente uno dei migliori in quanto a qualità-prezzo. Si tratta di un accessorio dalle dimensioni ridotte, che può essere trasportato senza alcuna difficoltà. La sua potenza (395 W) è inferiore al modello precedente e, per questo, può coprire una superficie di massimo 25 metri quadri. La minore potenza, però, garantisce una migliore silenziosità. Tra le sue caratteristiche più interessanti vanno citate la modalità a scelta tra sole e pioggia, la modalità sleep, il timer di 24 ore per impostare programmi personalizzati e lo spegnimento automatico. Questo modello mette a disposizione tre modalità di areazione (automatica, essiccazione continua e sonno).

Deumidificatore portatile ARISTON Deos 10

Parliamo ora del modello Deos 10 prodotto da Ariston. Si tratta di uno dei migliori deumidificatori in circolazione. Con meno di 140 euro si potrà acquistare un dispositivo completo sotto ogni punto di vista. La potenza generale è di 230 W, sufficiente per deumidificare un’ambiente di circa 20 metri quadri. Il serbatoio per la condensa è da 2,1 litri ed è protetto dalla certificazione IP PIX0. In questo modello non è presente nessun display LCD in grado di identificare la quantità di umidità presente nell’aria. Tuttavia, lo schermo è sostituito da tre indicatori che si illuminano non appena si supera la soglia di umidità impostata.

De’Longhi Tasciugo AriaDry DEX212F Deumidificatore 12 Litri

Uno dei migliori modelli in assoluto è senza dubbio il De Longhi DEX212F. Questo deumidificatore ha una capacità di 2,1 litri e una potenza di 300 W. Il De Longhi DEX212F è perfetto per ambienti di circa 30 metri quadri ed è facilmente trasportabile. Le sue dimensioni, infatti sono abbastanza contenute. Questo modello è alto 51 cm, largo 33 cm e profondo soli 22 cm. Il deumidificatore De Longhi, inoltre, pesa solamente 9 kg. Ridotta anche la rumorosità generale, di soli 37 dB. Sul retro è presente un doppio sistema di filtraggio, capace di catturare la polvere e gli allergeni. Presente anche la funzione di asciugatura dei vestiti, che consente di ridurre i tempi di asciugatura della biancheria dentro casa.

Deumidificatore portatile ARISTON Deos 20s

Chiudiamo infine con l’ultima proposta di Ariston. Stiamo parlando del modello Deos 20s, prodotto che rientra sicuramente tra i migliori deumidificatori del 2023. Dispone infatti di una potenza di 360 W, che gli permette di coprire una superficie di circa 45 metri quadrati. Il Deos 20s ha un prezzo leggermente inferiore rispetto alla media. Interessante la presenza di un serbatoio abbastanza ampio, in grado di contenere ben 3 litri di acqua. Sulla superficie superiore sono presenti tutti i vari comandi, oltre ad un piccolo display LCD che mostra la quantità di umidità presente nell’aria. Molto comoda la funzionalità turbo, da attivare solamente negli ambienti caratterizzati da un alto tasso di umidità.

Come scegliere il miglior deumidificatore

Analizziamo ora alcune delle caratteristiche più importanti di un deumidificatore, in modo tale da facilitare la scelta in fase di acquisto. Tra queste troviamo: tipologia, prestazioni, funzionalità, rumorosità, manutenzione, trasporto e prezzo.

Tipologia

Come per ogni altro prodotto, anche per i deumidificatori è necessario distinguere varie tipologie. Esistono anche modelli più professionali, fissi e dotati di un tubo di scarico esterno. I deumidificatori più acquistati, tuttavia, non hanno tubi e sono molto piccoli. Proprio per questo motivo la nostra selezione prende in considerazione solamente i deumidificatori portatili.

Prestazioni

Le prestazioni dipendono dalla quantità di potenza, che, a sua volta, ci indica quanti metri quadrati può coprire il nostro prodotto. In linea generale, l’utilizzo di questi dispositivi è consigliato all’interno di stanze singole. La scelta va quindi fatta sulla base alla grandezza dell’ambiente. Un prodotto da circa 400 W, ad esempio, è perfetto per stanze da 40/50 metri quadri.

Funzionalità

I prodotti più basilari dispongono della sola opzione di accensione e spegnimento. In tali modelli, al massimo, possiamo trovare la possibilità di scegliere il livello di umidità desiderato (tra 40%, 50% o 60%). I deumidificatori più avanzati, invece, dispongono di timer di spegnimento, opzione di raffreddamento dell’ambiente e modalità asciugatura della biancheria. Questi modelli, inoltre, hanno più livelli di velocità, diverse modalità di areazione e, in alcuni casi, hanno la possibilità di collegarsi alla rete Wi-Fi.

Rumorosità

Anche i migliori deumidificatori per casa fanno rumore. Il livello di rumorosità, tuttavia, dipende dal programma selezionato e dal livello di potenza scelto. In genere, però, questi elettrodomestici non superano mai la soglia dei 50 dB. Alcuni modelli possono anche contare sulla modalità silenziosa (o notturna), che diminuisce la rumorosità del prodotto.

Manutenzione e trasporto

Per quanto riguarda la manutenzione sono due gli elementi da tenere sempre sotto controllo. Bisogna sempre visionare lo stato del filtro anti-polvere e del serbatoio dell’acqua. La maggior parte dei deumidificatori include un serbatoio di circa 2 litri, mentre alcuni possono arrivare anche a 3 litri. Il serbatoio deve essere svuotato ogni volta che si raggiunge il livello massimo di acqua raccolta. Tutti i modelli, comunque, hanno delle opzioni di auto spegnimento per evitare problemi. Il filtro può essere invece lavato o sostituito.

La nostra lista include solamente deumidificatori portatili. Questi modelli possono essere trasportati con molta facilità. Gli altri deumidificatori, invece, hanno ruote fisse e il loro trasporto è molto più complesso.

Prezzo

I prezzi dei deumidificatori senza tubo si aggirano intorno ai 200 euro. Il prezzo varia ovviamente a seconda della potenza e della quantità di funzionalità presenti. Consigliamo di scegliere il proprio prodotto in base alla potenza e, solo in un secondo momento, valutare le funzionalità più specifiche.

Conclusioni

Tutti i deumidificatori che abbiamo analizzato possono contare su un ottimo rapporto qualità-prezzo. Ricordiamo che la caratteristica principale da considerare è quella relativa alla potenza (e quindi all’area supportata). Nel caso in cui siate indecisi sul prodotto da acquistare consigliamo di leggere con attenzione la nostra guida, così da non avere più nessun dubbio.

Domande frequenti sui deumidificatori Quali sono i migliori deumidificatori portatili? Tra i migliori deumidificatori portatili troviamo: Deumidificatore portatile ARISTON Deos 30

HOMCOM Deumidificatore Portatile da 25L al Giorno

Deumidificatore portatile ARISTON Deos 10

DE LONGHI DEX212F DEUMIDIFICATORE CAPACITA’ 2,1L 12L/24H 300W

Deumidificatore portatile ARISTON Deos 20s Come scegliere un buon deumidificatore? Per scegliere un buon deumidificatore si devono prendere in considerazione vari fattori, tra i quali la tipologia, le prestazioni, le funzionalità, la rumorosità, la manutenzione e il trasporto. Quanto costa un buon deumidificatore? Il prezzo medio di un buon deumidificatore è di 200 euro. Quanto è utile il deumidificatore? L’utilizzo di un deumidificatore è assolutamente consigliato per chiunque viva in ambienti molto umidi. Questo elettrodomestico è fondamentale per combattere la muffa, che può causare diversi problemi respiratori.

