Cuffie JBL Live 660NC in offerta su Amazon: il prezzo crolla del 38%

Le cuffie JBL Live 660NC sono attualmente in offerta con uno sconto del 38%, al prezzo di 112,39€ anziché 179,99€. Queste cuffie offrono un’esperienza audio coinvolgente grazie alla qualità del suono JBL, ai driver da 40 mm e alla tecnologia di cancellazione del rumore.

La cancellazione del rumore adattiva consente di eliminare i suoni ambientali indesiderati, garantendo un ascolto immersivo. Inoltre, le funzioni Ambient Aware e TalkThru consentono di rimanere consapevoli dell’ambiente circostante e di conversare senza dover rimuovere le cuffie.

Con i comandi intuitivi e il microfono integrato sul padiglione, è possibile gestire facilmente le chiamate e accedere ai servizi vocali senza dover utilizzare il dispositivo collegato. L’archetto in tessuto e i cuscinetti auricolari morbidi assicurano un comfort ottimale durante l’utilizzo.

Grazie alla batteria ricaricabile, le cuffie offrono fino a 50 ore di riproduzione audio con una singola carica e la funzione di ricarica rapida consente di ottenere 4 ore di riproduzione extra con soli 10 minuti di ricarica.

Con l’acquisto delle cuffie JBL LIVE 660NC, sono inclusi anche un cavo di ricarica USB tipo C, un cavo audio, una custodia per il trasporto, una guida rapida e una scheda di sicurezza. Le cuffie sono compatibili con dispositivi Android 6.0 o successivi per l’accesso completo alle funzioni di Alexa quando si utilizza il dispositivo. Non farti assolutamente scappare questa offerta e acquistale subito in forte sconto!