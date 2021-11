Moka, capsule, cialde, automatiche e anche intelligenti. I tipi di macchina del caffè sono ormai tantissimi. I prezzi variano dalle poche decine alle centinaia di euro per i modelli più avanzati e la scelta può essere davvero difficile. Il caffè è però una bevanda il cui gusto è soggettivo. C’è chi lo ama ristretto o un po’ più lungo, più deciso o più amabile, più amaro o più schiumoso.

La differenza la fanno senz’altro le miscele, ma come la buona tradizione italiana ci insegna, la macchina del caffè deve essere pulita e essere in grado di fornire una buona pressione, senza cui la schiumetta tipica dell’espresso non può essere ottenuta. A ciò si aggiungono tutte le opzioni possibili e immaginabili. Dalla possibilità di regolare l’intensità a quella di montare il latte o addirittura erogare bevande diverse dal caffè.

Scegliere la macchina giusta non è di certo una cosa semplice, ma abbiamo raccolto in questo articolo le principali caratteristiche e specifiche a cui fare attenzione prima della scelta. Scelta che, ricordiamolo, è sempre soggettiva, in quanto le caratteristiche di gusto variano da persona a persona.

Non esiste dunque un prodotto migliore di un altro, come in tanti altri casi, ma semplicemente una macchina del caffè in grado di soddisfare meglio, rispetto ad altre, le nostre preferenze personali.

Tipi di macchina per il caffè

Le macchine del caffè non esistono solo in Italia e il caffè è una bevanda diffusa in tutto il mondo in tutte le sue sfaccettature. Proprio per questo, non esistono macchine del caffè solo per creare l’espresso, ma anche altre apposite per permettere un’infusione più lenta e a bassa pressione. Pensiamo caffettiera francese, oppure alla più diffusa e conosciuta macchina per il caffè americano.

Ci sono poi le moka, ovvero la più diffusa nelle case degli italiani. Il funzionamento semplice e il costo ridotto per i modelli di fascia più bassa, hanno permesso una rapida diffusione. Ne esistono decine e decine di tipi diversi, più o meno arzigogolati nel design e nelle funzioni, con la possibilità di erogare da una a decine di tazzine. Non tratteremo la scelta della moka in questa guida, in quanto richiederebbe uno sviluppo a sé stante.

Le macchine del caffè elettroniche sono in linea generale di quattro tipi:

Tipo bar : funzionano con caffè macinato e in genere sono dotate di scaldatazze e cappuccinatore. Alcune di queste sono compatibili anche con le cialde tipo ESE.

: funzionano con caffè macinato e in genere sono dotate di scaldatazze e cappuccinatore. Alcune di queste sono compatibili anche con le cialde tipo ESE. Capsule : tutte le macchine compatibili con capsule A modo mio, Nespresso, Dolce Gusto.

: tutte le macchine compatibili con capsule A modo mio, Nespresso, Dolce Gusto. Automatiche : dotate di macinacaffè integrato, sono le più avanzate.

: dotate di macinacaffè integrato, sono le più avanzate. Americane: sono macchine meno diffuse ma comunque apprezzate. Consentono di fare il caffè americano.

Macchina del caffè tipo bar

La macchina del caffè tradizionale è a nostro avviso un ottimo compromesso per chi non vuole rinunciare a un caffè cremoso e gustoso, ma senza la necessità di spendere molto. I modelli più economici, della Gaggia, Krups o De’Longhi, si trovano infatti con prezzi tra i 50 e i 150 euro. Una cifra abbordabile, considerando anche l’utilizzo molto semplice.

Queste macchine non necessitano di una manutenzione complessa. È sufficiente pulire l’erogatore in maniera piuttosto frequente ed effettuare la decalcificazione agli intervalli stabiliti dal produttore. Di norma hanno una capacità del serbatoio dell’acqua compresa tra uno e due litri. Oltre all’erogazione di caffè espresso, si possono creare caffè lunghi, latte schiumato, cappuccini e possono essere usate per erogare acqua calda, per un buon tè.

Gaggia Viva Style

Gaggia Viva Style è una macchina del caffè molto semplice da utilizzare, ma solida e robusta, dunque adatta anche all’uso più intenso nelle famiglie più numerose. Il portafiltro consente di erogare uno o due caffè contemporaneamente. L’uso è molto semplice e le funzioni basilari.

Tramite la ghiera di selezione, si può decidere se fare il caffè oppure se azionare il vaporizzatore, in modo da emulsionare il latte e creare bevande a base di latte schiumato. Altrimenti si può scegliere di avere acqua calda per fare tè e tisane. Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di circa un litro e la macchina è compatibile anche con cialde di tipo ESE monoporzione con l’apposito adattatore.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 61,99 euro .

con un prezzo di 61,99 euro . Disponibile su EBay a 79,99 euro .

a 79,99 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 61,99 euro .

De’ Longhi Dedica

De’ Longhi ha una lunga tradizione nella realizzazione di macchine del caffè. La De’ Longhi Dedica non fa eccezione e racchiude al suo interno quanto di meglio oggi disponibile. Un design unico nel suo genere, con linee che uniscono la tradizione al moderno. Si usa tramite i tre pulsanti nella parte superiore e consente di erogare fino a due caffè contemporaneamente.

Dotata di scalda tazze nella parte superiore, c’è anche un beccuccio che consente di ottenere latte schiumato e di creare dunque cappuccini e bevande di ogni tipo. Ha una potenza di 1350W e genera una pressione fino a 15 bar per un espresso intenso e schiumoso come quello del bar. Anche in questo caso è possibile comunque usare cialde tipo ESE monodose.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 154,99 euro .

con un prezzo di 154,99 euro . Disponibile su EBay a .

a . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 145,00 euro .

Macchina del caffè con capsule

Le macchine del caffè a capsule sono senza dubbio le più semplici da usare nella quotidianità. Hanno una manutenzione davvero minima, e non è necessario sporcarsi le mani o usare polvere di caffè durante la preparazione. L’unico aspetto da considerare è il costo delle cialde. Sebbene negli ultimi anni questo si sia abbassato molto, bisogna calcolare un prezzo di circa 10 centesimi per ogni cialda consumata, ma che possono arrivare anche a 50 centesimi per singolo caffè nel caso dei più pregiati o particolari.

Macchina del caffè A Modo Mio

Le cialde A Modo Mio sono prodotte da lavazza, che produce anche diversi modelli di macchine del caffè compatibili. Le formule di acquisto possono variare a seconda del modello e spesso vengono incluse diverse capsule con l’acquisto di una delle macchine compatibili. Lavazza è stata anche la prima azienda a proporre una macchina del caffè interamente compatibile con l’assistente vocale Alexa.

Lavazza A modo Mio

Si tratta della macchina più semplice compatibile con il sistema A Modo Mio. Un design pulito ed elegante, disponibile in tante colorazioni diverse per abbinarla al meglio alla cucina o all’ufficio. Il serbatoio dell’acqua ha una capienza di 0,75 litri ed è trasparente in modo da poter monitorare il livello in qualsiasi momento.

Consente di scegliere la lunghezza del caffè, comunque personalizzabile a seconda del proprio gusto. Inserire la capsula è molto semplice, tramite l’apposito vano nella parte superiore ed è pronta da usare in appena 30 secondi grazie al riscaldamento rapido.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 59,99 euro .

Disponibile su EBay a 65,90 euro .

a 65,90 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 59,99 euro .

Lavazza A Modo Mio Jolie&Milk

Si tratta in questo caso di una versione avanzata rispetto alla precedente. Infatti, oltre alla possibilità di poter erogare caffè di diversa lunghezza, c’è anche un pratico accessorio che consente di montare il latte per un cappuccino come quello del bar. Quando il serbatoio delle capsule è pieno viene segnalato tramite un pratico avviso.

Il serbatoio dell’acqua trasparente ha una capienza di 0,6 litri. Tutte le componenti sono inoltre smontabili e possono essere lavate in lavastoviglie per mantenere al meglio i materiali in modo da avere una macchina del caffè sempre bella e pronta a erogare un caffè intenso e gustoso.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 139,90 euro .

Disponibile su EBay a 94,55 euro .

a 94,55 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da .

Macchina del caffè Nescafè Dolce Gusto

Le cialde Nescafè Dolce Gusto sono quelle con la varietà più ampia. Esistono infatti cialde non solo per caffè e cappuccino, ma anche per preparare tè, tisane, cioccolata calda e addirittura zuppe. Le cialde sono monodose e per ciascuna miscela viene indicata sia la lunghezza che l’intensità di erogazione da selezionare sulla macchina. Si contraddistinguono inoltre per un design decisamente originale, che le rende uniche nel settore.

Krups Infinissima

Una macchina del caffè molto particolare che vista di lato può ricordare un cigno, ma che è stata disegnata a partire dal simbolo dell’infinito, da cui il nome. Una sorta di otto rovesciato che nella parte bassa include il serbatoio dell’acqua con capienza di 1,1 litri, e nella parte superiore il vano per le capsule e il centro di controllo.

La base per appoggiare la tazzina è regolabile in altezza in modo da poter alloggiare in maniera comoda non solo tazzine da espresso ma anche tazze più grandi per altre tipologie di bevande. Una macchina davvero bella da vedere e che con una pressione fino a un massimo di 15 bar garantisce caffè ottimi con un prezzo ridotto.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 67,38 euro .

Disponibile su EBay a 69,90 euro .

a 69,90 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 67,37 euro .

Nescafè Dolce Gusto Esperta

Anche in questo caso siamo di fronte a quella che possiamo descrivere come una piccola opera d’arte. La Dolce Gusto Esperta di Nescafè ricorda quasi una ricostruzione dell’universo, con serbatoio dell’acqua ed erogatore separati e di forma sferica. Un design unico e bellissimo, disponibile in diversi colori a seconda delle preferenze.

La capienza del serbatoio dell’acqua è di 1,4 litri ed è trasparente in modo da monitorare la quantità d’acqua residua. Il poggia tazze è regolabile in altezza e l’erogatore è piccolo e compatto. Consente di regolare l’intensità e la lunghezza dell’erogazione in maniera intuitiva tramite un semplice tocco. È anche compatibile con l’applicazione in modo da poterla usare e azionare tramite lo smartphone e può erogare anche bevande fredde.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 149,99 euro .

Disponibile su EBay a .

a . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da .

Macchina del caffè Nespresso

Nespresso ha saputo colpire nel cuore degli appassionati del caffè con discrezione ed eleganza. Le sue capsule sono tra le più diffuse e oltre alle originali si trovano decine e decine di alternative valide. Le macchine Nespresso si dividono in tradizionali e nuova linea Vertuo. Quest’ultima si contraddistingue per la disponibilità di capsule di tre diverse dimensioni, che durante l’erogazione ruotano in modo da estrarre davvero tutti gli aromi dei caffè usati.

Nespresso Essenza Mini

La Nespresso Essenza Mini è la macchina di accesso per entrare nel mondo Nespresso. Piccola, compatta, può essere installata in spazi minimi senza rinunciare alla bontà di un buon caffè. Come la maggior parte delle macchine di questo tipo consente di erogare caffè corti o lunghi tramite gli appositi pulsanti nella parte superiore. Lunghezza comunque personalizzabile con una pressione prolungata dei tasti prima dell’erogazione.

Il serbatoio dell’acqua, date le dimensioni ridotte, ha una capacità di 0,6 litri e la pompa ad alta pressione raggiunge i 19 bar per una cremosità senza pari e un gusto unico nel suo genere. Dopo 3 minuti di inattività entra in modalità risparmio energetico e si spegne da sola dopo 9 minuti.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 69,98 euro .

Disponibile su EBay a 79,90 euro .

a 79,90 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 69,00 euro .

De’ Longhi Nespresso Lattissima Touch

Per gli amanti del cappuccino e del latte macchiato esiste la Nespresso Lattissima Touch. Dotata di un serbatoio dove mettere il latte, offre funzioni decisamente più avanzate rispetto ai modelli di fascia più bassa. Si possono infatti scegliere tre lunghezze per il caffè, tra ristretto, espresso e lungo, tutte personalizzabili.

Si possono poi preparare diverse bevande in maniera del tutto automatica. Dopo aver inserito la cialda desiderata e la tazza giusta, è sufficiente aspettare qualche secondo per avere un cappuccino caldo e schiumoso come quello del bar. L’erogatore raggiunge una pressione di 19 bar e il serbatoio dell’acqua ha una capienza di 0,9 litri. Si spegne da sola dopo 9 minuti di inutilizzo.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 252,19 euro .

Disponibile su EBay a 179,99 euro .

a 179,99 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 171,11 euro .

De’ Longhi Nespresso Vertuo Next

La Nespresso Vertuo Next è la macchina destinata all’uso con le nuove cialde della linea Vertuo. Questo, come anticipato, utilizza un sistema di erogazione completamente rinnovato che si basa sulla tecnologia Centrifusion. La capsula ruota durante l’erogazione, in modo da consentire una maggiore concentrazione del gusto.

Un caffè dunque più aromatico, non solo per l’espresso, ma anche per chi lo desidera leggermente più lungo grazie a capsule di dimensione diversa a seconda delle preferenze. Con un solo tasto si possono scegliere ben 5 formati di caffè diverso. Il serbatoio dell’acqua è removibile e trasparente e offre una capienza di 1 litro. Come le altre macchine Nespresso, anche questa si spegne automaticamente dopo 9 minuti di inattività.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 99,99 euro .

Disponibile su EBay a .

a . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 91,66 euro .

Macchina del caffè automatica

Le macchine del caffè automatiche rappresentano il sogno di ogni appassionato di caffè. Prima della scelta è però necessario essere consapevoli di alcuni aspetti essenziali. Il prezzo è molto alto: i modelli top di gamma possono superare i 1000 euro. Tuttavia il costo del caffè al chilogrammo è decisamente inferiore rispetto alle classiche capsule.

C’è poi la manutenzione. Le macchine automatiche sono composte da macinatori spesso in ceramica e diverse parti in movimento che vanno pulite e ingrassate settimanalmente. La manutenzione può richiedere parecchio tempo, è dunque necessario capire se si è disposti a effettuarla in modo da preservare le funzioni della macchina. Infine gli ingombri. Le macchine del caffè automatiche sono decisamente più grandi e pesanti rispetto alle altre.

Philips Serie 2200

La macchina del caffè Philips Serie 2200 è tra le più accessibili di questa categoria, ma non rinuncia alle funzioni più avanzate. Nella parte superiore svetta un pratico display touch che consente di selezionare tantissime funzioni diverse. Dalla temperatura del caffè alla lunghezza, passando per l’intensità e il calore. La pompa raggiunge una pressione di 15 bar, con 1500Watt e una capienza del serbatoio di ben 1,8 litri.

A ogni accensione viene effettuato un ciclo di lavaggio che consente di pulire eventuali residui lungo i condotti e dunque di godere appieno del gusto più puro del caffè appena macinato. Gli amanti delle bevande saranno felici di usare il cappuccinatore integrato, per montare il latte.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 290,99 euro .

Disponibile su EBay a 279,99 euro .

a 279,99 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 282,28 euro .

Saeco Xelsis

La Saeco Xelsis è una vera e propria top di gamma, realizzata con materiali eccezionali e in grado di offrire l’eccellenza del caffè. Permette davvero di personalizzare le bevande a seconda dei propri gusti, in modo da ottenere ogni volta un caffè perfetto. Il sistema di pulizia HygieSteam consente di avere una pulizia e un’igiene ottimale, in modo da non intaccare il gusto e preservare l’efficienza della macchina.

Il meccanismo in ceramica del macinatore offre una lunga durata, fino a 20.000 tazze. Una macchina per i veri amanti del caffè che sanno come agire a seconda della miscela selezionata e della bevanda desiderata. Si possono inoltre impostare fino a sei profili utenti diversi, in modo da accontentare al meglio tutti i membri della famiglia.

Disponibile su Amazon con un prezzo di899 euro .

Disponibile su EBay a 750,00 euro .

a 750,00 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 899,00 euro .

Macchina del caffè americano

Le macchine del caffè americano seguono logiche diverse dal tradizionale espresso. Non solo la macinatura del caffè è differente, ma soprattutto cambia la modalità di estrazione. Mentre l’espresso basa tutto su temperatura e pressione, la macchina del caffè americano si basa sul principio dell’infusione, come il tè.

L’acqua calda viene dunque fatta gocciolare lentamente sulla polvere di caffè, adagiata su un apposito filtro metallico o in carta, e la bevanda cade poi in un vaso in vetro nella quale viene mantenuta la temperatura. Proprio per questo sono molto più semplici da progettare e anche più economiche.

Russel Hobbs Inspire

La Russel Hobbs Inspire è una macchina del caffè semplice, con un design tra i più classici del settore. Disponibile in colorazione azzurra, risulta elegante e piacevole da usare. La caraffa ha una capacità di 1,25 litri. La potenza è di 1100 Watt ed è presente la tecnologia di erogazione WhirlTech per un caffè dall’aroma intenso e piacevole.

Il porta filtro può essere rimosso e lavato anche in lavastoviglie. L’accensione e l’inizio dell’erogazione possono essere programmati nell’arco delle 24 ore, in modo da svegliarsi al mattino con il caffè già pronto e mantenuto alla temperatura giusta per 40 minuti.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 35,99 euro .

Disponibile su EBay a 39,99 euro .

a 39,99 euro . Disponibile in offerta su Trovaprezzi a partire da 35,99 euro .

Melitta Optima Timer

La Melitta Optima Timer si spinge un po’ più in alto con il design. Elegante e quasi rigorosa nella colorazione nera con il porta filtro in acciaio e finitura satinata. La capacità è di 1,2 litri e integra diverse funzioni utili che si possono selezionare tramite i pulsanti nella parte anteriore.

Si può dunque programmare, scegliere il tempo di mantenimento a caldo. Eroga fino a 8 tazze di caffè in appena 8 minuti e integra anche il programma automatico per la decalcificazione, da effettuare almeno una volta all’anno in modo da garantire un corretto funzionamento.

Disponibile su Amazon con un prezzo di 56,98 euro .