Ad eccezione di pochissimi modelli di smartphone, ormai da diversi anni la maggior parte dei telefoni ha raggiunto una dimensione piuttosto scomoda da gestire con una mano sola per via dei display da 6-6.5 pollici o anche maggiori. A tal proposito, un accessorio a primo impatto poco utile come l’anello per cellulare rappresenta invece un prodotto da non sottovalutare: una volta montato sul retro del tuo telefono, meglio se sulla cover esterna, ti permette di utilizzare lo smartphone con maggiore praticità.

Disponibili in tante forme e realizzati con materiali differenti, in questa guida ti diamo la possibilità di scegliere l’anello per cellulare che meglio soddisfa le tue personali esigenze sotto ogni punto di vista. Qui in basso trovi 5 modelli di anello in ordine di prezzo crescente, ovvero dal più economico al più costoso, per darti modo di individuare immediatamente il modello con il miglior rapporto qualità/prezzo.

YGKJ

Impossibile non iniziare la nostra personale selezione con l’anello realizzato da YGKJ che, al prezzo di trancio di pizza, ti permette di utilizzare il tuo smartphone con praticità e semplicità. Realizzato con una rifinitura metallica che gli conferisce resistenza e anche un look & feel piacevole alla vista e al tatto, l’anello è compatibile con la maggior parte degli smartphone Apple, Samsung, Huawei, Xiaomi e non solo. Dotato di rotazione libera a 360°, sul retro presenta un cuscinetto adesivo super resistente che ti garantisce piena sicurezza di utilizzo senza temere cadute o quant’altro.

Puoi comprare l’anello per il tuo telefono a questo link di Amazon a 4 euro.

Anello per smartphone

Salendo leggermente di prezzo troviamo un altro modello di anello con rotazione libera di 360° e perfettamente compatibile con la maggior parte degli smartphone presenti sul mercato. Realizzato in plastica con una lavorazione in metallo che gli conferisce maggiore resistenza, sul retro è presente un potente adesivo che ti assicura una presa rapida e salda per tantissimo tempo. La struttura ad alta resistenza è stata progettata per resistere a cadute senza arrecare danni al sistema di rotazione. Una volta fatto aderire alla cover del tuo telefono puoi utilizzarlo per impugnare più facilmente il tuo smartphone, come supporto per le auto, come avvolgi cavo e non solo.

Puoi comprare l’anello per il tuo telefono a questo link di Amazon a 5 euro.

VOVIGGOL

Avvicinandoci alla soglia dei 10 euro in questo caso ti offriamo la possibilità di ricevere direttamente a casa 5 anelli trasparenti per il tuo smartphone. Il modello realizzato da VOVIGGOL è molto apprezzato su Amazon ed è compatibile con tutte le marche di telefoni. Il suo vantaggio è senza ombra di dubbio la possibilità di avere subito a disposizione 5 anelli intercambiabili: nel caso in cui dovessi romperne uno, magari a seguito di una caduta, puoi semplicemente sostituirlo con uno dei 4 presenti in confezione. Il design trasparente si adatta piacevolmente a qualsiasi tipologia di cover e puoi utilizzarlo anche come base d’appoggio per il tuo smartphone.

Puoi comprare l’anello per il tuo telefono a questo link di Amazon a 7 euro.

Owl Fun

I modelli visti finora non ti hanno convinto abbastanza in quanto muniti di un profilo troppo spesso? Il modello realizzato da Own Fun è apprezzatissimo in quanto uno dei pochi su Amazon a essere estremamente sottile: lo incolli al retro del tuo smartphone e quasi non ne incrementa lo spessore generale. Anche in questo caso l’anello ti offre una rotazione libera a 360° per utilizzare il telefono in qualsiasi angolazione, è realizzato in una lega di zinco super resistente ed è compatibile con ogni smartphone.

Puoi comprare l’anello per il tuo telefono a questo link di Amazon a 9 euro.

Syncwire

L’ultimo modello di anello per cellulare che ti proponiamo in questa guida, realizzato da Syncwire, è l’unico realizzato in metallo inossidabile: non solo è super resistente agli urti e alle cadute, ma non si arrugginisce né perde la lucentezza a seguito di qualche mese di utilizzo. Lo puoi incollare sul retro di ogni modello di smartphone e ti assicura una rotazione completa di 360° senza alcun limite. L’anello ti permette di utilizzare il tuo telefono a mani libera poggiandolo su una superficie oppure con una sola mano.

Puoi comprare l’anello per il tuo telefono a questo link di Amazon a 15 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.