La nuova generazione del gaming casalingo fa rima con PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Sono queste le ultime piattaforme da gioco lanciate sul mercato da Sony e Microsoft, che vanno ad interpretare a loro modo questa next-gen appena iniziata. Lo fanno naturalmente a colpi di specifiche tecniche, servizi e videogiochi, nonostante una cronica mancanza di scorte dovuta alla crisi internazionale che stiamo vivendo.

In attesa di esplorare l'offerta ludica di casa Xbox, vediamo allora insieme quali sono i giochi PS5 da avere assolutamente per i fortunati possessori del nuovo monolite della “grande S”. Si tratta di cinque diverse produzioni che, per un motivo o per l'altro, brillano maggiormente rispetto alle altre, e che sanno in alcuni casi sfruttare a dovere tutte le incredibili potenzialità del DualSense, nuovo controller di PlayStation 5, fatto di feedback aptico e grilletti adattivi dinamici.

Ratchet and Clank: Rift Apart

Ora di diritto tra le fila di PlayStation Studios, Insomniac Games ha ripreso una delle sue serie di maggior successo per il grande debutto sulla next-gen Sony, dando vita ad uno dei migliori giochi PS5 attualmente disponibili sul mercato. Si tratta di Ratchet and Clank: Rift Apart, un titolo brillante e divertente, con cui sarà davvero molto difficile annoiarsi. Il nuovo capitolo riprende il meglio del franchise, proponendo un umorismo mai banale e tutta una serie di personaggi molto ben caratterizzati. Non solo, Rift Apart usa con sapienza il velocissimo SSD di PS5 e il feedback aptico del controller.

Demon's Souls

Richiesto per anni e a gran voce dalla community di appassionati, il remake di Demon's Souls è finalmente approdato sugli scaffali di tutto il mondo come videogioco di lancio di PlayStation 5. Grazie all'impegno di Bluepoint Games, il “padre” dei soulslike è tornato a nuova vita, con un comparto grafico che rende davvero onore al lavoro artistico degli sviluppatori originali di FromSoftware. Il gameplay e la storia sono rimasti del tutto invariati, per quello che già nel 2009 era un capolavoro di intuizione e coraggio su PS3.

Horizon: Forbidden West

L'esclusiva più recente tra i giochi PS5 fa rima con Horizon: Forbidden West; ma anche con il grande ritorno di Aloy, cacciatrice dalla chioma rossa e dall'indiscutibile carisma già conosciuta nel precedente Zero Dawn. Il secondo capitolo, sempre sviluppato da Guerrilla Games, è “più grande, grosso e cattivo” del prequel, e mette a disposizione dei giocatori un vasto mondo interamente esplorabile, assieme a tante missioni da affrontare al fianco della protagonista. Questa volta l'obiettivo è l'Ovest Proibito, territorio ricco di pericoli e macchine senzienti ostili.

Deathloop

Morire non è mai stato così divertente come in Deathloop, shooter sviluppato dai ragazzi di Arkane Studios, già noti ai videogiocatori per la saga di Dishonored e per il reboot di Prey. Con la loro ultima fatica, gli sviluppatori francesi sono riusciti a creare uno dei migliori giochi PS5 usciti fino ad ora, grazie a un sapiente mix di sparatorie e sequenze stealth. In Deathloop, il protagonista Colt è intrappolato sull'isola Blackreef in un loop temporale infinito. Per spezzarlo, dovrà eliminare gli otto “visionari” nel corso della giornata prima dello scoccare della mezzanotte, momento in cui il ciclo degli eventi torna a ripetersi. Il risultato è un riuscito incontro tra uno sparatutto in prima persona e un gioco investigativo, che esalta pure le feature del DualSense.

Returnal

Per molti ma non per tutti, Returnal è un roguelike che fa di grafica spettacolare, azione da urlo e un livello di sfida impegnativo i suoi cavalli di battaglia. Si tratta di un gioco indubbiamente difficile, in cui i livelli cambiano di continuo e le morti frequenti possono risultare frustranti per i gamer meno navigati. Eppure il tutto funziona a meraviglia, ed è praticamente impossibile posare il controller come spesso accade negli altri titoli targati Housemarque. In più, Returnal offre una storia assai coinvolgente, segnando la completa maturazione dello studio finlandese.

Gioco bonus: Elden Ring

Negli ultimi anni si è fatto un gran parlare di Elden Ring, progetto nato dalla collaborazione tra la FromSoftware di Hidetaka Miyazaki e George R.R. Martin, autore dell'antologia letteraria che ha ispirato la serie TV Game of Thrones. Dopo diversi rinvii, ora il gioco è disponibile e può essere goduto al meglio su PS5 – nonostante sia disponibile anche per le piattaforme di vecchia generazione. Abbiamo scelto di inserirlo come titolo bonus perché non è certamente un'esperienza che “spreme” a dovere la potenza di PlayStation 5, ma che va assolutamente provata da tutti coloro che hanno sempre sognato un Dark Souls in open world.

