Secondo quanto si apprende, sembra che ZTE stia per lanciare il suo primo smartwatch intelligente. Si chiamerà “ZTE Watch GT” e pare che verrà lanciato insieme al nuovissimo midrange S30 di cui abbiamo sentito parlare nelle scorse settimane.

ZTE Watch GT: cosa sappiamo?

L’anno scorso, il marchio ha annunciato uno smartwatch economico denominato “ZTE Watch Live“. L’indossabile entry-level è stato commercializzato con un prezzo super aggressivo di soli ¥ 229 (al cambio circa $ 35) e con una durata della batteria capace di arrivare fino a 21 giorni con una singola carica. Il produttore ha annunciato che è in arrivo un nuovo orologio intelligente e approderà sul mercato sotto il moniker di “ZTE Watch GT”.

La società ha menzionato l’orologio come uno dei regali che si potranno vincere a seguito di un concorso fotografico che ha recentemente annunciato sulla sua pagina Weibo venerdì 12 marzo. Il post e l’immagine allegata affermavano che ZTE S30 e il nuovo ZTE Watch GT sono i premi in palio di questo concorso. Ovviamente, entrambi i prodotti non sono ancora stati presentati ufficialmente dalla compagnia.

Non conosciamo l’estetica di questo device e non sappiamo di quali funzionalità verrà fornito. Tuttavia, vogliamo ipotizzare che verrà dotato di features aggiornate rispetto al precedente ZTE Watch Live, ma sarà comunque un prodotto alquanto conveniente dal prezzo vantaggioso. Ci auguriamo inoltre che ulteriori dettagli vengano visualizzati prima del lancio.

ZTE deve ancora annunciare una data di rilascio ufficiale, ma c’è la possibilità che Watch GT venga commercializzato insieme a ZTE S30, un nuovo mediogamma dall’estetica premium pronto a conquistare la fascia media del mercato. Non sappiamo se questi prodotti arriveranno anche in Europa, anche se potrebbe essere molto probabile, in quanto i piani espansionistici del brand prevedono una diffusione a macchia d’olio su tutti i Paesi, siano essi orientali e occidentali.

