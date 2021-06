Secondo quanto si apprende, sembra che Zeiss stia cercando di espandere la propria presenza all'interno mercato del settore della telefonia mobile.

Zeiss cerca nuovi OEM con cui collaborare

Zeiss Group, l'azienda con sede in Germania che produce elettronica ottica e prodotti ottici, sta ora cercando di espandere la propria presenza nel mercato degli smartphone poiché la domanda di tecnologia di imaging è in forte aumento.

L'azienda tedesca è nota per la produzione di lenti per occhiali, binocoli e obiettivi per fotocamere. Nel tentativo di espandere ulteriormente la propria leadership nel settore delle fotocamere per smartphone, Zeiss China, la consociata locale, ha stretto una partnership con il produttore di smartphone cinese Vivo e ha lanciato i telefoni della serie X60.

I produttori di smartphone stanno ora collaborando con gli OEM di sensori di immagine ottici al fine di migliorare le prestazioni delle camere presenti dei loro dispositivi.

Maximilian Foerst, presidente e amministratore delegato di Zeiss China, afferma che l'azienda è impegnata nello sviluppo di tecnologie di imaging mobile poiché vede un grande potenziale in un mercato estremamente dinamico. Aggiunge inoltre che la tecnologia di imaging mobile sarà un elemento chiave di differenziazione fra i device, nonché un importante motore trainante all'interno del settore della telefonia in tutto il mondo.

Vivo e Zeiss stanno anche istituendo un programma di ricerca e sviluppo congiunto che sarebbe noto come Vivo ZEISS Imaging Lab. Questo si concentrerà sulla creazione di soluzioni innovative per la tecnologia di imaging. Inoltre, il programma supervisionerà lo sviluppo congiunto e la co-ingegneria dei componenti ottici che saranno presenti sulle future ammiraglie della società cinese Vivo.

Zeiss aveva precedentemente una partnership con Nokia per le sue fotocamere per smartphone, ma pare che ora sia cessata da diverso tempo. Allo stesso modo, Huawei ha una partnership con Leica mentre OnePlus ha recentemente stabilito una partnership con Hasselblad. Secondo quanto riferito, Samsung sta collaborando con Olympus per migliorare l'esperienza fotografica sui suoi prossimi smartphone di punta.

