Vivo X60 Pro+ ha appena ottenuto soli 128 punti su DxOMark, facendo sì che il device si posizioni precisamente dietro il modello top di gamma precedente, ovvero l'X50 Pro+.

Vivo X60 Pro+: prestazioni non al top, pare

Il Vivo X60 Pro+ ha ricevuto recensioni generalmente positive quando è stato lanciato, con diverse pubblicazioni e revisori che hanno elogiato le prestazioni della fotocamera. DxOMark ha pubblicato la propria recensione approfondita della fotocamera del dispositivo e, mentre la nuova ammiraglia Vivo arriva nella top 10, ciò che sorprende è che si trova dietro al Vivo X50 Pro+, il suo predecessore.

Con un punteggio complessivo di 128 punti, il terminale ha registrato punteggi più alti del Samsung Galaxy S21 Ultra, dell'iPhone 11 Pro Max e dell'OPPO Find X2 Pro. Lo score fotografico è di 131 punti e la recensione loda le sue prestazioni in un'ampia gamma di condizioni di illuminazione. Loda anche la sua esposizione, l'ampia gamma dinamica, il bilanciamento del bianco accurato e i dettagli elevati, ma menziona che a volte il rumore è visibile e che i guasti dell'autofocus gli hanno impedito di ottenere un punteggio più alto.

Nel comparto zoom, il dispositivo ottiene 84 punti, il che è fantastico grazie alle sue doppie lenti con teleobiettivo, ma sarebbe potuto essere migliore se non avesse peccato di dettagli a lungo raggio e se non avesse sofferto di instabilità di esposizione rispetto a gadget come Huawei Mate 40 Pro e lo Xiaomi Mi 10 Ultra.

DxOMark rivela che sono i problemi con la foto e lo zoom che hanno determinato un punteggio del telefono inferiore rispetto a Vivo X50 Pro+.

Per i video, l'X60 Pro+ ha ottenuto 110 punti e ha ricevuto elogi per la resa cromatica e l'accurato bilanciamento del bianco che ha reso i video davvero straordinari sia in esterno che in interno. Tuttavia, diventa rumoroso in condizioni di scarsa illuminazione, quindi la chiave per ottenere il meglio dalle ottiche è assicurarsi che ci sia abbastanza luce.

