Youtube sa già come smascherare canzoni AI e video deepfake

Youtube è ben consapevole dei passi da gigante compiuti in ambito di intelligenza artificiale: che si tratti di canzoni AI o video deepfake, è sempre più difficile stabilire cosa sia reale e cosa invece no.

In virtù di questo, YouTube sta già studiando molteplici soluzioni per affrontare il problema, tutelando content creator e spettatori nel modo più efficace possibile.

Youtube a muso duro contro i furbetti dell’AI

YouTube ha in programma di integrare nuove funzionalità nel suo sistema di Content ID, con l’obiettivo di rilevare il canto generato artificialmente.

Nel caso fossi un creator e qualcuno tentasse di replicare la tua voce utilizzando software AI per inserirla in un brano, la piattaforma sarebbe così in grado di individuarlo e prendere le opportune contromisure. Un sistema di tutela anche nei confronti dei milioni di utenti che, ogni giorno, utilizzano YouTube: questo strumento rappresenterebbe un’ulteriore garanzia circa la veridicità della canzone riprodotta, qualora non venisse rilevato alcun intervento dell’intelligenza artificiale.

Al momento, YouTube sta collaborando con vari partner per affinare questa tecnologia e prevede di lanciare un progetto pilota all’inizio del 2025. Se la fase di prova dovesse avere successo, l’adozione su larga scala seguirebbe poco dopo. Oltre a queste iniziative, l’azienda sta anche lavorando ad una tecnologia che permetterà di smascherare l’uso non autorizzato di volti generati dall’intelligenza artificiale, proteggendo così attori, atleti e altri personaggi pubblici.