YouTube respinge le accuse di nascondere il pulsante salta annuncio

YouTube ha deciso di rompere il silenzio dopo le recenti accuse da parte degli utenti di aver nascosto il pulsante “salta annuncio” che compariva durante gli annunci pubblicitari, prima e durante la riproduzione di contenuti streaming. Ai “microfoni” dei colleghi di The Verge, il portavoce dell’azienda, Oluwa Falodun, ha respinto le accuse dichiarando:

YouTube non nasconde il pulsante salta. Negli annunci che si possono saltare, il pulsante appare dopo 5 secondi di riproduzione, come sempre.

Tuttavia, come ha spiegato Falodun, la piattaforma sta testando nuove modalità per ridurre gli elementi nel player degli annunci. L’obiettivo è offrire agli spettatori un’interazione più profonda con ogni annuncio. In pratica, la piattaforma di streaming sta cercando di offrire un’esperienza più pulita con gli annunci.

Rispetto a prima ora gli utenti potrebbero vedere “apparire come una barra di avanzamento nella parte inferiore dello schermo” per saltare un annuncio. Quindi, in merito a quanto dichiarato da Falodun, se la tua domanda è: “YouTube sta nascondendo il pulsante ‘salta annuncio‘?” sulla sua piattaforma durante gli annunci pubblicitari la risposta è no.

YouTube vuole rivoluzionare l’esperienza utente con gli annunci

Da quanto abbiamo capito, YouTube sta cercando di rivoluzionare l’esperienza utente con gli annunci proposti dalla piattaforma. Ricordiamo infatti che solo gli utenti abbonati a Premium non hanno pubblicità quando interagiscono con i contenuti in streaming live e on demand. Secondo alcuni, “ora la schermata di pausa per gli annunci è un gioco leale“.

Di contro, se non vuoi più vedere annunci la soluzione è abbonarsi a YouTube Premium, ma il costo dell’abbonamento continua ad aumentare. Altrimenti è necessario abituarsi agli annunci pubblicitari visto che è ormai una politica acquisita da tutte le piattaforme di streaming live e on demand per aumentare gli utili, altrimenti – a detta loro – insufficienti per offrire un servizio di qualità e al passo con le esigenze degli utenti.