YouTube: brutte notizie per gli abbonati, in arrivo aumenti folli

Tutti gli abbonati a YouTube Premium si stanno svegliando dovendo affrontare una brutta notizia. Il servizio che offre video e musica illimitata senza pubblicità ha deciso di rivedere i suoi prezzi con aumenti folli. Infatti, si tratta di una rimodulazione abbastanza importante per quanto riguarda il piano famiglia. Ma anche quello individuale non scherza.

Grazie per essere un membro di YouTube Premium. Speriamo che tu e fino a 5 membri della tua famiglia stiate godendo dei vostri benefici di YouTube Premium, inclusi video senza pubblicità e scaricabili, riproduzione in background e accesso ininterrotto a oltre 100 milioni di brani con l’app YouTube Music. Per continuare a offrire un ottimo servizio e funzionalità, stiamo aumentando il tuo prezzo a €25,99 al mese. Non prendiamo queste decisioni alla leggera, ma questo aggiornamento ci permetterà di continuare a migliorare Premium e supportare i creator e gli artisti che guardi su YouTube. Vedrai la modifica riflessa sulla tua data di fatturazione del 12 novembre 2024. Mentre speriamo che tu continui a essere un membro, puoi cancellare il tuo abbonamento in qualsiasi momento qui. Per controllare lo stato del tuo account e le informazioni di fatturazione, vai alla tua pagina Impostazioni > Acquisti e Abbonamenti.

Un aumento drastico per chi è abbonato al piano famiglia della piattaforma di streaming ormai da tempo gestita da Google. Che impatto avrà questa decisione sugli abbonati? Ancora è presto per saperlo, ma sicuramente la notizia non sta facendo piacere a chi da tempo ha scelto questa soluzione proprio in virtù dell’ottimo rapporto qualità-prezzo. Tra l’altro YouTube Musica ha annunciato anche una futura integrazione dell’intelligenza artificiale.

YouTube Premium: i nuovi prezzi

Ricapitolando, Google ha deciso di rimodulare i prezzi riguardanti l’abbonamento a YouTube Premium sia per quanto riguarda il piano singolo che il piano famiglia. Vediamo quindi nel dettaglio di quanto aumenteranno questi abbonamenti e che impatto avranno sul costo annuale, tenendo conto che è possibile annullare l’abbonamento in qualsiasi momento:

piano singolo dagli attuali 11,99€ ai 13,99€ al mese a partire dal 12 novembre 2024: in totale 24€ in più all’anno ;

dagli attuali 11,99€ ai 13,99€ al mese a partire dal 12 novembre 2024: in totale ; piano famiglia dagli attuali 17,99€ ai 25,99€ al mese a partire dal 12 novembre 2024: in totale 96€ in più all’anno.

Verifica le tue informazioni di fatturazione andando alla pagina Impostazioni, poi Acquisti e Abbonamenti. Potrai continuare a beneficiare del tuo abbonamento con il nuovo listino prezzi mensile oppure annullare l’abbonamento cercando un altro servizio.