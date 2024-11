Youtube potrebbe imporvi il peggiore aggiornamento di sempre

Il rapporto fra YouTube e l’utenza diventa sempre più complicato: da un lato, il servizio resta un punto di riferimento per lo streaming video, dall’altro, l’aumento del numero di pubblicità e dei prezzi di YouTube Premium sta generando una profonda insoddisfazione.

Ora, secondo le ultime segnalazioni, la piattaforma potrebbe introdurre un nuovo cambiamento e, anche in questo caso, le polemiche imperversano ancor prima del lancio ufficiale.

Youtube sperimenta lo swipe anche per i video standard

La modifica in questione riguarda una specifica gesture, che potrebbe incidere negativamente sulla normale fruizione dei contenuti a schermo intero. Il cambiamento, segnalato da Tushar Mehta su X (Twitter), si presenta sotto forma di un nuovo gesto di scorrimento verticale per i video di lunga durata sull’app YouTube per Android.

Attualmente, il gesto di scorrimento verso il basso permette di uscire dalla modalità a schermo intero in modo intuitivo e rapido ma, secondo quanto riportato, tale funzione potrebbe essere sostituita da uno scorrimento che porta direttamente al video successivo.

Questa scelta sembra riflettere l’interazione che vediamo nella sezione Youtube Shorts, oltre che su altre applicazioni come Instagram, dove lo scorrimento rapido fra i video è ormai un’abitudine.

A fronte di questa possibile novità di Youtube, emergono alcuni interrogativi sulla reale necessità di standardizzare le gesture di scorrimento senza considerare la diversa funzione che hanno i video di breve e lunga durata. Mentre gli Short si prestano ad una visione rapida e meno impegnativa, i video lunghi sono spesso scelti per un’esperienza di visione più approfondita e meno frenetica, che non trarrebbe giovamento da un sistema di scorrimento tramite swipe.

Per adesso, sembra che questa modifica sia ancora in fase di test su un numero limitato di dispositivi e non ci sono conferme ufficiali circa l’effettivo lancio da parte di YouTube ma, ovviamente, vi terremo informati a riguardo.