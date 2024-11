Youtube: non scaricate questo aggiornamento, è pieno di bug

Ieri vi abbiamo parlato di una nuova funzionalità in fase di test su YouTube, che sostituisce la precedente gesture di scorrimento verticale grazie a cui uscire dalla modalità a schermo intero. Per alcuni utenti, il medesimo gesto porta direttamente al video successivo, esattamente come avviene per gli Short. Ad ogni modo, trattandosi di un esperimento limitato, questa modifica potrebbe anche non essere mai implementata a livello globale.

Ciò che invece ha raggiunto la maggior parte dell’utenza è l’ultima release di Youtube per Android, disponibile sul Google Play Store, che ha portato con sé diversi bug.

Malfunzionamenti segnalati su Youtube per Android

Il primo bug riguarda il mini-player in modalità picture-in-picture (PiP), che sembra comportarsi in modo instabile su Youtube per Android. Secondo quanto mostrato da un utente su Reddit, il mini-player tende a scomparire dallo schermo quando viene spostato verso il lato destro, rendendo difficile, se non impossibile, riprenderne il controllo.

Il secondo bug, descritto sempre su Reddit, incide sulla normale fruizione dei video: alcuni utenti di Youtube hanno segnalato che, mettendo in pausa un video, non riescono più a riprendere la riproduzione, se non tornando alla modalità a schermo intero. In altri casi, nemmeno questa soluzione risulta efficace: ho anch’io scaricato l’ultima versione di Youtube per Android e, personalmente, sono riuscito a completare la visione del video con una gesture dal basso verso l’alto che, oltre a mostrare le diverse anteprime della clip, ha reso di nuovo funzionante il tasto Play.

Curiosamente, questi bug sembrano manifestarsi solo sui dispositivi Android e non sono stati rilevati problemi analoghi sulla versione iOS dell’app. YouTube sta monitorando la situazione, sperando che possa risolvere il tutto nel più breve tempo possibile. Per quanto mi riguarda, credo che il problema della mancata riproduzione dopo aver messo in pausa il video sia sistemato: oggi non ho riscontrato quello specifico difetto, dunque è lecito pensare che Youtube stia rilasciando dei bug fix lato server.