YouTube Music, arrivano le radio personali da condividere con tutti

Quante volte ci è capitato di condividere una playlist con qualcuno che conosciamo per far ascoltare loro la nostra musica preferita? Da oggi in poi sarà più semplice farlo, grazie a un aggiornamento dell’app YouTube Music che includerà una nuova radio personale da condividere con amici e altri utenti.

Questa radio personale può essere aggiunta anche ai profili di altri utenti, proprio come capita con Spotify: la playlist viene generata automaticamente e dovrebbe aggiornarsi quotidianamente per includere le ultime canzoni ascoltate in streaming dal proprietario. A differenza di una raccolta musicale normale, infatti, la radio sembra pensata per cambiare in base agli ascolti e interessi e non è dunque “fissa”.

Il creatore della radio, oltre a condividerla, può anche aggiungerla alla propria libreria e salvarla per l’ascolto offline: anche gli altri utenti potranno fare lo stesso, una volta ricevuto l’URL. Questa nuova funzionalità ha come obiettivo quello di presentare un approccio più completo per singolo individuo, concentrandosi sulle abitudini di ascolto di un utente per volta anziché raccogliere e mixare alcune tracce tratte dalle preferenze di ogni amico, come avviene invece per Friends Mix di Apple Music.

Come riportato da Android Authority, sembrerebbe che questo nuovo aggiornamento sia in distribuzione ma potrebbe volerci un po’ prima che risulti attivo per tutti gli utenti. Non è inoltre chiaro se e quando verrà rilasciato anche in Italia, o se si tratti di una distribuzione estesa a livello globale (anche se sembra la possibilità più probabile).