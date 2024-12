Youtube ha un'idea bizzarra: i messaggi vocali nei commenti sotto i video

YouTube sta facendo importanti passi in avanti per rafforzare il legame tra i creatori di contenuti ed il pubblico, introducendo nuove funzionalità pensate per aumentare il coinvolgimento della community.

Dopo gli Short esclusivi per gli iscritti e lo spazio dedicato alle discussioni sui canali, Youtube sta sperimentando uno strumento che permette ai creator di rispondere ai commenti con i messaggi vocali.

Come funzionano i messaggi vocali di Youtube

Questo test, attualmente disponibile per un ristretto gruppo di creator negli Stati Uniti, consente di registrare una risposta audio direttamente dall’app YouTube per iOS. Una volta salvata, la risposta compare nella sezione commenti, dove può essere ascoltata o letta grazie ad un pulsante di trascrizione.

L’idea di base è quella di offrire un’interazione più personale tra gli youtuber ed i fan. Non tutti, però, sembrano entusiasti: l’ascolto di un audio, infatti, potrebbe risultare più macchinoso per alcuni utenti, abituati alla semplicità della lettura. Ancora una volta, però, ricordiamo che si tratta di un semplice esperimento: quindi, non è detto che Youtube decida di implementarlo a livello globale. Al tempo stesso, i feedback ricevuti potrebbero portare ad un ulteriore cambiamento, così da rendere la funzione ancora più immediata e di facile accesso.

La piattaforma sta introducendo anche altri miglioramenti: YouTube TV, ad esempio, offre ora a specifici utenti un prezzo bloccato per sei mesi, così da disincentivare la cancellazione, mentre YouTube Music consente di aggiungere le tracce direttamente alla funzione Speed Dial. Anche la possibilità di scegliere velocità di riproduzione personalizzate è stata estesa ad un pubblico più ampio, rendendo l’esperienza d’uso di Youtube ancora più flessibile.