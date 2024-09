YouTube Music introduce Ask Music, l'IA che crea la tua playlist

L’intelligenza artificiale arriva anche su YouTube Music che ha annunciato Ask Music, un nuovo modo per creare le proprie playlist personalizzate. Un motivo in più per scegliere questa tra tantissime altre app di streaming musicale disponibili sul web. Sarà quindi l’intelligenza artificiale che sceglierà i brani per te.

Tu devi solo inserire un comando e aspettare. L’obiettivo di Ask Music è creare playlist personalizzate con la musica che avresti scelto tra i tanti brani a disposizione. Una notizia formidabile che farà risparmiare tantissimo tempo agli utenti, ovviamente se funzionerà a dovere. Questa nuova funzionalità è ancora in fase sperimentale.

Viene implementata solo per gli utenti abbonati a YouTube Music Premium. Per ora questa nuova funzionalità implementata sembra essere visibile solo sui dispositivi Android e non iOS. Al momento è presto per dire quando verrà distribuita su tutti gli smartphone, ma probabilmente non ci vorrà molto tempo visto che ormai si è tolta il velo.

YouTube Music: come ottenere Ask Music

Probabilmente ti starai chiedendo come ottenere Ask Music anche sul tuo smartphone. Per prima cosa, come già specificato prima, devi essere un utente YouTube Music Premium con abbonamento attivo. Inoltre, devi avere uno smartphone Android in quanto sembra che su iOS questa funzionalità non sia ancora disponibile.

Se il tuo account ha ottenuto l’accesso dovresti vedere un messaggio introduttivo che fornisce tutte le istruzioni per utilizzare al meglio Ask Music con tutte le sue potenzialità. In questo modo potrai creare la tua playlist senza fatica, lasciando che il grosso del lavoro lo faccia l’Intelligenza Artificiale. Ovviamente, essendo ancora in fase di test potrebbero esserci alcune imprecisioni.

Chissà se Ask Music di YouTube Music sarà presto disponibile in contemporanea con il rilascio di iOS 18 per gli Apple iPhone. Intanto, i privilegiati rimangono gli utenti con smartphone Android, forse perché tutto questo è sviluppato da Google.