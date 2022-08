Young 5G: WINDTRE proroga le PROMO Under 30

Dopo l’aggiornamento ai sistemi WINDTRE, l’operatore ha prorogato le sue PROMO Young 5G a partire da 9,99 euro mensili fino al 18 Settembre 2022.

PROMO Young 5G: i dettagli

Le tariffe generazionali messe a disposizione del gestore con la Top Quality Network sono disponibili sia per chi intende cambiare operatore sia per chi vuole attivare un nuovo numero. Vediamo dunque le offerte Under 30 appena prorogate:

Young 5G Easy Pay : la prima delle due offre ben 100 Giga di traffico dati anche in 5G , minuti di chiamate senza limiti e verso tutti i gestori e SMS sempre illiimitati e verso qualsiasi operatore. Tutto questo a soli 9,99 euro ogni mese , invece di 11,99 euro. Questa variante prevede l’addebito automatico per 24 mesi su conto corrente o carta di credito. In alternativa esiste quella con rinnovo su credito residuo che prevede solo 50 Giga in 4G , minuti senza limiti e 200 SMS sempre a meno di 10 euro mensili.

: la prima delle due offre ben di traffico dati anche in , e e verso qualsiasi operatore. Tutto questo a soli , invece di 11,99 euro. Questa variante prevede l’addebito automatico per 24 mesi su conto corrente o carta di credito. In alternativa esiste quella con rinnovo su che prevede solo in , minuti senza limiti e 200 SMS sempre a meno di 10 euro mensili. Young+ 5G Easy Pay: la seconda, invece, prevede 200 Giga di dati in 5G, minuti illimitati verso tutti i gestori sia mobili che fissi e SMS sempre senza limiti e verso tutti. Il tutto per soli 12,99 euro mensili, anziché di 14,99 euro. Anche in questo caso, esiste la variante con rinnovo su credito residuo. In questo caso il bundle viene modificato in 100GB in 5G, minuti senza limiti e 200 SMS sempre allo stesso prezzo.

Entrambe le tariffe generazionali che abbiamo visto sono valide per ottenere i Giga Illimitati con la promozione Super Fibra. Inoltre, garantiscono lo sconto sul fisso a partire da 22,99 euro mensili.

Costi ed altro

Le due Young 5G hanno un contributo di attivazione iniziale pari a 6,99 euro. Le versioni Easy Pay hanno un vincolo contrattuale di 2 anni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.