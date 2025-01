You 5: quando esce su Netflix? Il nuovo teaser trailer svela la data ufficiale

Il conto alla rovescia è ufficialmente cominciato per i fan di You: nelle ultime ore, Netflix ha annunciato che la quinta ed ultima stagione della serie arriverà il 24 aprile, concludendo il tortuoso percorso di Joe Goldberg.

L’attesa per You 5 è palpabile, soprattutto dopo il rilascio di un nuovo teaser trailer che riaccende i riflettori sul passato tormentato del protagonista.

You 5 in streaming su Netflix dal 24 aprile: cast e anticipazioni dei nuovi episodi

Il video, pubblicato nel canale ufficiale di Netflix Italia su Youtube, ci riporta nella libreria di Mooney, quasi a voler chiudere un cerchio, lì dove tutto ha avuto inizio. La voce di Joe emerge con un tono inquietantemente familiare, “Tu, ti ricordi di me?”, per poi concludere con un perentorio “Addio, a te“.

You 5 si preannuncia come una stagione ricca di suspense e colpi di scena. La trama, almeno secondo la descrizione ufficiale, ruota attorno al tentativo di Joe di assaporare la tanto agognata felicità a New York: un obiettivo che sembra però minacciato dal riaffiorare dei suoi fantasmi interiori. La presenza di nuovi personaggi, interpretati da Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp e Griffin Matthews, promette di aggiungere ulteriori elementi di complessità alla storia.

Dietro le quinte, la regia dei nuovi episodi di You è affidata a Michael Foley e Justin Lo, che assumono il ruolo di showrunner, mentre Sera Gamble, creatrice della serie, resta in ballo come produttrice esecutiva. Penn Badgley, oltre a vestire i panni di Joe, è anche produttore esecutivo, affiancato da un nutrito roster di professionisti.

L’epilogo dello show rappresenta la conclusione di un viaggio iniziato nel 2018 su una rete diversa, Lifetime, con riscontri non proprio positivi. Il passaggio su Netflix ha poi sancito il grande successo di You, una serie che colpisce lo spettatore per la capacità di esplorare senza filtri i meandri più oscuri della psiche umana.