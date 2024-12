You 5, nessun dietrofront: Netflix rassicura i fan con due poster ufficiali

You 5, smentendo le voci relative ad un possibile ritardo della serie, si prepara a chiudere il cerchio in un’atmosfera di mistero e tensione. Netflix ha recentemente svelato due nuovi teaser poster, confermando che l’epilogo arriverà nel 2025.

Penn Badgley tornerà nei panni di Joe Goldberg, il serial killer tormentato che, nelle quattro precedenti stagioni di You, ha intrecciato la sua vita con quelle di numerosi personaggi, spesso con esiti fatali.

You 5: anticipazioni e cast dell’ultima stagione

Immagini

La quinta ed ultima stagione di You, firmata dagli showrunner Michael Foley e Justin Lo, vedrà un cast ricco di volti noti e nuove aggiunte. Charlotte Richie, Madeline Brewer, Anna Camp e Griffin Matthews si uniranno a Penn Badgley, mentre Nava Mau interpreterà il Detective Marquez. Tra i nuovi ingressi figurano Natasha Behnam, Pete Ploszek, Tom Francis e Sean Persaud. Dietro le quinte, il team produttivo include nomi di spicco come Greg Berlanti e Sarah Schechter, mentre Sera Gamble, showrunner delle prime quattro stagioni di You, assume il ruolo di produttrice esecutiva.

Le riprese si sono concluse lo scorso agosto: la trama di You 5 ripartirà da quanto era stato lasciato in sospeso a Londra. Qui Joe, nelle mentite spoglie di Jonathan Moore, ha dato sfogo ad una spirale di ossessione e manipolazione, pedinando Marienne Bellamy. I fan possono aspettarsi un ritorno delle tematiche oscure e dei colpi di scena che hanno reso la serie di Netflix un vero cult, con riferimenti alle precedenti vittime di Joe, tra cui Love Quinn, Guinevere Beck ed altri personaggi che hanno segnato il suo percorso.

Uno dei poster mostra la suggestiva scatola delle ombre, un macabro scrigno contenente oggetti simbolici del passato di Joe: un diario, un anello, occhiali da sole a forma di cuore e persino un libro intitolato “Il volto oscuro dell’amore". Questo dettaglio evoca un senso di chiusura, suggerendo che la storia di Joe si concluderà proprio in You 5.