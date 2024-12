You 5: quando esce la nuova stagione? Un dettaglio preoccupa i fan

I fan di You aspettano con ansia la quinta ed ultima stagione, ma un recente aggiornamento su Netflix ha sollevato parecchi dubbi circa la data di uscita.

La dicitura “In arrivo“, precedentemente visibile nella sezione dedicata a You 5, è stata rimossa, spingendo molti a temere un possibile ritardo. Tuttavia, dietro questa modifica potrebbe in realtà nascondersi un segnale positivo, in vista dell’annuncio ufficiale.

You 5 in arrivo su Netflix a febbraio?

L’ultima volta che gli spettatori hanno visto all’opera Joe Goldberg, interpretato da Penn Badgley, era il 2023, con la quarta stagione che ha segnato il ritorno del personaggio a New York. Da allora, si è speculato molto sul destino del protagonista e su come si concluderà la sua inquietante storia. Le riprese della quinta stagione si sono concluse lo scorso agosto e, seguendo lo schema temporale delle stagioni precedenti, molti ritengono plausibile che i nuovi episodi verranno rilasciati a febbraio 2025. La quarta stagione, infatti, è stata girata da marzo ad agosto 2022 e distribuita sei mesi dopo.

Nonostante la lunga attesa, i fan sono fiduciosi che la produzione stia ultimando ogni dettaglio per garantire una degna conclusione alla storia, tratta dai romanzi di Caroline Kepnes. Intanto, Penn Badgley ha lasciato intendere che You 5 chiuderà definitivamente il cerchio, portando Joe a confrontarsi con il suo passato in una modalità che promette di essere memorabile. Anche se Netflix non ha ancora fornito aggiornamenti ufficiali, l’assenza di annunci potrebbe essere strategica, aumentando la curiosità ed il coinvolgimento del pubblico.

Con i lavori di produzione ormai ultimati e la data di lancio sempre più vicina, salvo clamorosi colpi di scena, possiamo solo attendere che Netflix rompa il silenzio, regalando ai fan un primo teaser trailer di You 5 che fornisca anche qualche anticipazione interessante sulla trama dei nuovi episodi.