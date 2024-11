Yellowjackets 3 è ufficiale: trailer e data d'uscita della terza stagione

Yellowjackets tornerà con una terza stagione. L’annuncio è stato dato tramite la pagina ufficiale di Instagram, rendendo felici milioni di fan che temevano una possibile cancellazione della serie, specie dopo gli ascolti poco esaltanti della seconda stagione. Ed invece, contrariamente ad ogni nefasta aspettativa, Yellowjackets 3 ci sarà.

Yellowjackets 3: quando esce e dove vederla

A stuzzicare ulteriormente l’attesa è un breve teaser trailer, di appena 15 secondi, che regala solo frammenti dell’atmosfera inquietante che caratterizza Yellowjackets. Possiamo infatti osservare un teschio distrutto da un’ascia, scene di violenza e tensione, oltre agli immancabili attimi di frenesia che nello show rappresentano ormai una costante:

I nuovi episodi di Yellowjackets 3 saranno disponibili su Paramount+ dal 14 febbraio 2025: un modo certamente originale per festeggiare San Valentino. La terza stagione accoglierà anche due volti noti come guest star, Joel McHale e Hilary Swank, ma i dettagli sui rispettivi ruoli sono al momento sconosciuti.

Yellowjackets, dopo una prima stagione acclamata sia dalla critica che dal pubblico, ha avuto un percorso più altalenante. La seconda stagione ha ottenuto un punteggio elevato dai critici (93%), ma il riscontro dei fan è stato nettamente inferiore, con un modesto 43%: ben distante dal 73% della stagione iniziale. Molti spettatori hanno espresso perplessità riguardo alla direzione soprannaturale della trama di Yellowjackets 2, in particolare a seguito dell’introduzione di un presunto spirito demoniaco. Si è quindi avvertita la mancanza di un approccio più enigmatico e psicologico che ha distinto la prima stagione.

I creatori della serie hanno pianificato un totale di cinque stagioni e, dato il successo dello show (nonostante le critiche), è probabile che tali prospettive si concretizzeranno. Tuttavia, considerando i ritmi produttivi, con quasi due anni di distanza tra una stagione e l’altra, la conclusione potrebbe non arrivare prima del 2027. I fan sperano quindi che Yellowjackets 3 sia in grado di recuperare lo spirito originale della serie, riportando in scena i misteri che hanno reso memorabile l’esordio.