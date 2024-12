Yankee Candle: la candela profumata al Biscotto di Natale al super prezzo di soli 19,99 euro (-43%)

Aggiungi un tocco profumato alle tue feste con la candela Yankee Candle in Giara Grande dalla fragranza del Biscotto di Natale. Una candela dolcissima e avvolgente, perfetta per il periodo, che puoi acquistare in offerta a soli 19,99 euro invece di 34,90.

Candela profumata al Biscotto di Natale: una chicca Yankee Candle

La candela in questione profuma davvero di Natale: puoi immaginare l’aroma avvolgente dei biscotti appena sfornati, con note di burro e un delizioso accenno di vaniglia. Una coccola per pomeriggi e serate all’insegna del relax per una candela che dura davvero a lungo.

Merito degli ingredienti selezionati e della cera di alta qualità che assicurano una combustione uniforme fino a 150 ore. La giara di vetro con coperchio conferisce eleganza ma è anche funzionale a preservare il profumo nel tempo, così che tu possa utilizzarla per diverse settimane, anche dopo Natale.

Un regalo ideale per una persona cara o per se stessi: qualcosa di immancabile per le feste. Acquista la candela profumata al Biscotto di Natale a soli 19,99 euro.