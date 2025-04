Questo frullatore in maxi sconto (38%) trita anche il GHIACCIO

Tra le offerte casa e cucina di oggi su Amazon è presente anche il frullatore Moulinex Blendforce dalla potenza di 800W, con tecnologia Smart Lock e possibilità di tritare anche il ghiaccio che puoi acquistare a soli 49,99 euro invece di 79,99, grazie al 38% di sconto sul prezzo consigliato.

Moulinex Blendforce: le caratteristiche del frullatore

Il frullatore è dotato di un innovativo sistema di raffreddamento ad aria che gestisce la potenza di 800W garantendoti sempre prestazioni eccellenti senza alcun rischio di surriscaldamento. In termini pratici, significa che potrai frullare senza interruzioni fino a 3 minuti consecutivi.

Con la tecnologia Smart Lock avrai poi tre vantaggi esclusivi: una chiusura Easy Lock più sicura e confortevole, un sistema Easy Safety che blocca automaticamente le lame per la massima protezione e la funzione Easy Clean, che permette di smontare le lame per una pulizia rapida e senza stress. La capacità di 1,75 litri con vaso in vetro termoresistente lo rende poi perfetto sia per preparazioni calde che fredde.

Infine, come accennato in apertura e nel titolo, il frullatore include anche una funzione tritaghiaccio perfetta per preparare cocktail e granite. Con 2 velocità e una funzione a impulsi con cui scegliere la consistenza ideale per ogni ricetta, avrai un alleato versatile e potente per la tua cucina a soli 49,99 euro invece di 79,99.