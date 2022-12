Xiaomi WiFi sfonda muri: bastano 22€ per il POTENTE ripetitore

Il potente ripetitore WiFi di Xiaomi è pronto a risolvere il fastidioso problema della connessione wireless non stabile e quindi non potente e performante. Grazie al modello AC1200 potrai potenziare il segnale trasmesso dal tuo router, permettendogli di rimbalzare e propagarsi al meglio grazie alla doppia antenna. Grazie al supporto di rete doppio, avrai a disposizione la banda 2,5GHz (per coperture a lungo raggio e perfetta per la domotica), ma anche la 5GHz, l’ideale per ottenere prestazioni molto elevate.

Un dispositivo di alta qualità, che adesso da Amazon puoi portare a casa a prezzo bassissimo. Completa l’ordine al volo per accaparrartelo a 22€ circa appena, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, solitamente non dura molto quando è in sconto.

Un prodotto facilissimo da installare. Basta una presa elettrica a muro e la specifica applicazione per smartphone per configurarla. Posiziona il dispositivo in un punto strategico, ovvero dove noti che la copertura di rete inizia ad essere scarsa. In questo modo, potrai garantirti subito ottimi risultati.

Un prodotto potente, utile e di eccellente qualità. Il ripetitore di segnale WiFi di Xiaomi è un ottimo dispositivo per potenziare la rete senza fili di casa. A questo prezzo poi risulta un vero e proprio affare: completa l’ordine al volo da Amazon per accaparrartelo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

