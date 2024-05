Sistema Wi-Fi Mesh Netgear Orbi in offerta: internet senza compromessi

Il sistema Netgear Orbi è uno dei più avanzati sistemi mesh Wi-Fi 6 sul mercato. Oggi è in offerta su Amazon con un robusto sconto del 31%: lo paghi 481,99€ anziché 699,99€.

Il sistema RBK763S include un router principale e due satelliti, tutti con un design elegante in plastica bicolore. Il router dispone di quattro porte Ethernet Gigabit, mentre ogni satellite ne ha due.Le prestazioni del Netgear Orbi RBK763S sono impressionanti. È in grado di coprire fino a 700 metri quadrati e supporta velocità teoriche fino a 5.4 Gbps grazie alla connettività tri-band. Durante i test, il sistema ha mostrato una velocità di download elevata anche a lunghe distanze, rendendolo ideale per case con molte stanze e dispositivi connessi​.

La configurazione del sistema è semplice grazie all’app Orbi, che guida l’utente attraverso l’intero processo. L’app permette di gestire facilmente i dispositivi connessi, creare reti ospiti e monitorare la rete. E’ anche possibile accedere ad impostazioni ancora più avanzate attraverso un’interfaccia web.

Nel complesso, il Netgear Orbi RBK763S è un sistema mesh affidabile e ad alte prestazioni, ideale per chi cerca una copertura Wi-Fi estesa e stabile. Il prezzo è impegnativo, ma in compenso si tratta di uno dei prodotti più avanzati della categoria: se cerchi prestazioni senza compromessi, ti consigliamo di puntare su questo modello e approfittare di questo fortissimo sconto su Amazon. Hai ancora poco tempo per risparmiare più di 210€.