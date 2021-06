Secondo quanto si apprende, sembra che Xiaomi offrirà il supporto per la ricarica rapida da 100 W agli smartphone midrange facenti parte della serie Redmi Note.

Xiaomi: la fast charge da 100W anche sui Redmi Note

L'OEM cinese ha una gamma di telefoni di fascia media di successo all'interno della sua line-up Redmi Note e questi hanno stabilito numerosi record di vendita per l'azienda. Ciò è dovuto principalmente all'ottimo rapporto qualità-prezzo e ad alcune interessanti funzionalità che si trovano solitamente sui telefoni premium.

In futuro, la società sta pianificando di offrire il supporto di ricarica da 100 W agli smartphone della serie Redmi Note, secondo quanto si legge da un nuovo rapporto proveniente da Digital Chat Station su Weibo. Attualmente, il supporto di ricarica più alto offerto dal marchio in questa gamma è 67W.

Di recente, l'OEM cinese ha presentato la sua nuova soluzione di ricarica rapida HyperCharge e ha dimostrato che la ricarica cablata da 200 W può fornire energia ad una batteria da 4.000 mAh al 50 percento in soli tre minuti e ne impiega solo otto minuti per caricarsi completamente.

Allo stesso modo, la soluzione di ricarica wireless da 120 W può caricare una batteria da 4.000 mAh al 10% in pochi minuti e impiega sette minuti per caricarla al 50%. Ci vogliono solo 15 minuti per caricare completamente la stessa.

L'HyperCharge wireless da 120 W è stato lanciata come una l'erede della wireless charge da 80 W di Xiaomi annunciata nell'ottobre dello scorso anno. Questa, lo ricordiamo, può caricare completamente una batteria da 4.000 mAh in 19 minuti.

Seguendo lo sviluppo, sembra che Xiaomi offrirà il supporto per la ricarica rapida da 100 W per gli smartphone della serie Redmi Note di fascia media, mentre i dispositivi premium o di punta del marchio riceveranno il supporto per la ricarica rapida da 200 W. Cosa ne pensate? I midrange Redmi Note diventeranno sempre più performanti nel prossimo futuro.

Xiaomi

Smartphone