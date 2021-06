All'interno della line-up Redmi Note vengono rilasciati i dispositivi Xiaomi aventi il miglior rapporto qualità/prezzo. L'azienda ha sembra previsto che i terminali facenti parte della suddetta gamma sarebbero diventati dei best-seller e adesso pare che ci siano i presupposti per credere che sarà così anche con i nuovi telefoni (Redmi Note 10).

Xiaomi Redmi Note 10: 1 milione di pezzi venduti in 10 giorni

In Cina, la famiglia Redmi Note 10 ha debuttato il 1 giugno e dopo 11 giorni l'azienda ha registrato 1 milione di unità vendute. E metà di queste sono andate Sold Out nella prima ora dopo il lancio.

Se ci spostiamo in India invece, vediamo che la quota sale a ben 2 milioni di unità. Ma c'è da dire che, curiosamente, qui gli smartphone sono stati messi in vendita qui molto prima, precisamente nel mese di marzo scorso. Il capo della divisione Xiaomi in India, Manu Kumar Jain, ha persino affermato che, se Redmi Note fosse un marchio separato, potrebbe prendere la terza o la quarta colonna all'interno della classifica dei maggiori produttori di smartphone in questo Paese.

Inoltre, la serie si stava vendendo bene in terra indiana insieme allo Xiaomi Mi 11X / 11X Pro, ma qui l'azienda ha scelto di non pubblicare i dati di vendita dei pezzi. Si è detto solo che i dispositivi sono stati venduti per un totale di 3 miliardi di rupie indiane.

Nelle notizie correlate, secondo The Elec, Samsung Display inizierà a produrre pannelli OLED flessibili per Google, Vivo e Xiaomi ad ottobre. Queste tre società lanceranno dispositivi di visualizzazione pieghevoli nel quarto trimestre di quest'anno.

Inoltre pare che Google si stia preparando al rilascio di uno smartphone pieghevole con schermo da 7,6 pollici. Vivo, a sua volta, presenterà un dispositivo con due schermi: uno principale da 8 pollici e uno esterno da 6,5 ​​pollici. Samsung produrrà il display principale da 8 pollici con un rapporto di aspetto 3,4:3, mentre quello esterno sarà costruito da BOE.

Inoltre, Samsung Display produrrà anche schermi per gli foldable futuri di Xiaomi. La società CSOT produrrà il pannello ausiliario. Ricordiamo che l'OEM cinese ha presentato per la prima volta un pieghevole a marzo di quest'anno.

