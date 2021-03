Xiaomi ha recentemente iniziato a vendere il suo smartphone di punta Mi 11 e ora si prepara a lanciare nuovi dispositivi che approderanno nel mercato nelle prossime settimane. Sappiamo che l’azienda introdurrà nel mercato una variante del suo attuale flagship, che potrebbe essere Mi 11 Pro o Mi 11 Ultra e un caricabatterie da 67 W con numero di modello MDY-12-EF, che ha già superato la certificazione 3C.

Xiaomi: cosa aspettarci?

In linea con ciò, il noto leakster “Digital Chat Station” ora afferma che il marchio si sta preparando a lanciare tanti nuovi prodotti nel periodo che va da fine marzo alla fine del mese prossimo. In questo lasso di tempo vedremo nuovi prodotti di punta, il primo foldable, i nuovi gaming phone, un telefono ultrasottile e un entry-level 5G.

Alcuni rapporti indicano che lo Xiaomi Mi 11 Ultra potrebbe presto essere lanciato con il supporto per lo zoom 120x, simile a quello utilizzato che l’azienda ha utilizzato nel Mi 10 Ultra del 2020. Si prevede che includa un obiettivo grandangolare da 50 MP + un’altra lente da 48 MP + un’ottica con zoom da 48 MP. Il dispositivo eseguirà l’interfaccia utente personalizzata MIUI 12.5 e avrà il supporto per la ricarica wireless da 67 W.

Per quanto riguarda lo smartphone con schermo pieghevole, un terminale con numero di modello M2011J18C ha superato la certificazione TENAA ma non sono ancora disponibili ulteriori informazioni in merito. Questo sarà il primo foldable dell’OEM cinese e dovrebbe avere un meccanismo di piegatura verso l’interno (stiel Galaxy Z Fold2).

Un altro device con numero di modello M2101K9C ha superato la certificazione TENAA, presenta un display da 6,55 pollici con un foro nell’angolo in alto a sinistra e ha una capacità della batteria di 4.150 mAh. Il dispositivo è abbastanza sottile e pare che si possa chiamare Mi 11 Youth Edition.

Venendo allo smartphone da gioco, è probabile che sia un dispositivo della linea Black Shark. La società ha già confermato che lancerà ben due gaming phone a breve facenti parte della serie Black Shark 4. La presentazione è prevista per il 23 marzo.

